 В Латвии за антиукраинскую пропаганду на 3 месяца запретили вещание телеканала "Россия РТР"

Об этом пишет местное издание LETA, сообщает Цензор.НЕТ.

Решение было принято после консультаций с рядом латвийских и международных экспертов. Все они подтвердили, что в передачах канала разжигается ненависть к украинцам.

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"Во время гибридной войны кремлевская пропаганда, за которой стоят огромные финансовые ресурсы, действует в разных странах. Об этом говорит тот факт, что телеканал "Россия РТР" зарегистрирован не в России, а в Швеции, то есть, на территории Европейского союза", – говорится в пресс-релизе Национального совета Латвии по электронным медиа.

НСЛПЭМ уведомил Еврокомиссию и власти Швеции о том, что "Россия РТР" нарушает закон об электронных СМИ.

"Латвия должна внести изменения в программный пакет кабельного оператора Lattelecom, чтобы он соответствовал национальным интересам Латвии... Нам нужно попросить об особом регулировании для стран Балтии, и мы должны защитить наш народ от информационных атак Путина, а враждебные Латвии силы должны понять, что мы будем противостоять разжиганию ненависти и войны. Если "Россия РТР" или любой другой телеканал не поймет этого, наши действия будут немедленными и гораздо более жесткими", – пообещал заместитель председателя латвийского Нацсовета по электронным медиа Иварс Аболиньш.

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В 2016 году в Латвии уже запрещали на полгода трансляцию канала "Россия РТР" из-за пропаганды ненависти. В мае прошлого года телеканал получил еще одно предупреждение о возможной блокировке.