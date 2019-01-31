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Все про:Латвия (681) пропаганда (2160) Россия (71861)

 В Латвии за антиукраинскую пропаганду на 3 месяца запретили вещание телеканала "Россия РТР"

Национальный совет Латвии по электронным медиа (НСЛПЭМ) принял решение запретить на 3 месяца трансляцию телеканала "Россия РТР". Причина запрета – разжигание ненависти к Украине в программах "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "60 минут".

Об этом пишет местное издание LETA, сообщает Цензор.НЕТ.

Решение было принято после консультаций с рядом латвийских и международных экспертов. Все они подтвердили, что в передачах канала разжигается ненависть к украинцам.

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"Во время гибридной войны кремлевская пропаганда, за которой стоят огромные финансовые ресурсы, действует в разных странах. Об этом говорит тот факт, что телеканал "Россия РТР" зарегистрирован не в России, а в Швеции, то есть, на территории Европейского союза", – говорится в пресс-релизе Национального совета Латвии по электронным медиа.

НСЛПЭМ уведомил Еврокомиссию и власти Швеции о том, что "Россия РТР" нарушает закон об электронных СМИ.

"Латвия должна внести изменения в программный пакет кабельного оператора Lattelecom, чтобы он соответствовал национальным интересам Латвии... Нам нужно попросить об особом регулировании для стран Балтии, и мы должны защитить наш народ от информационных атак Путина, а враждебные Латвии силы должны понять, что мы будем противостоять разжиганию ненависти и войны. Если "Россия РТР" или любой другой телеканал не поймет этого, наши действия будут немедленными и гораздо более жесткими", – пообещал заместитель председателя латвийского Нацсовета по электронным медиа Иварс Аболиньш.

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В 2016 году в Латвии уже запрещали на полгода трансляцию канала "Россия РТР" из-за пропаганды ненависти. В мае прошлого года телеканал получил еще одно предупреждение о возможной блокировке.

Источник: https://censor.net.ua/n3109266
 
 
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інтер в нас працює по новому.... сєпарське кодло.
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Висновок: Влада в Латвії більше проукраїнська, ніж в Україні.
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Vot tak vot, Mehren zvizdetj na nasjih druzei, v stoilo vatnije kanali
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вот что значит - настоящий друг.

правду говорят, что друг познается в беде.

спасибо.

paldies!
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За что? Ватники начнут массово умирать, не получив заветного пропагандон-допинга от Шапиро - заветную ниточку сакральной связи с Ордой и надежды, что Орда когда-нибудь проглотит Латвию "обратно в родной СССР".
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вот что значит - настоящий друг.

правда говорят что друг познается в беде.

спасибо.
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Еще одно щупальце "русского мира" обрубано.
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Латыши всё это на себя примеряют. Очень им рюцкого мира не хочется и Двинской народной республики.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Латвии за антиукраинскую пропаганду на 3 месяца запретили вещание телеканала "Россия РТР"
 
 
 
 
 
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