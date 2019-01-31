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 "Проходит профилактику": Евстратий (Зоря) назвал причину отсутствия Филарета на форуме Порошенко и призвал "не искать черную кошку в темной комнате"

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет не пришел на форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", на котором президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении вновь баллотироваться на пост главы государства, поскольку проходит профилактические лечебные мероприятия.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), передает Цензор.НЕТ.

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Отвечая на вопрос, почему Филарет присутствовал на съезде "Батькивщины", но не пришел на форум к Порошенко, он ответил: "Патриарх сейчас, как каждый год, идет на профилактику. К Петру Алексеевичу он пришел на президентский прием сразу после съезда, и свое поздравление он передал через митрополита Епифания, который присутствовал на форуме. Поэтому не надо тут искать черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет", - сказал он.

По словам Евстратия (Зори), "позиция церкви является четкой, и она неоднократно засвидетельствована, что выбор принадлежит народу Украины, и народ Украины должен ответственно определяться, потому что церковь не может быть церковью той или иной политической силы".

"Потому что не может быть такого, что если вы - за одну партию, то вы ходите в этот храм, а если вы - за ту партию, то вы ходите в тот храм", - отметил архиепископ.

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Он отметил, что в церкви должны находить свое место сторонники различных политических мнений.

"Единственное, что наша позиция является государственнической - сторонники сепаратизма и разрушения украинской государственности очевидно, что они не смогут себя комфортно чувствовать в украинской церкви. Все те силы и, соответственно, политические структуры, которые стоят на принципах государственности, могут рассчитывать на то, что наши верующие могут высказаться в их пользу", - добавил Евстратий (Зоря).

Источник: https://censor.net.ua/n3109262
 
 
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Че так сразу? У Тимошенко норм выглядел. Еще уделает этого выскочку ипифанм=ия за раз.
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хочу чтобы освободил церковь от своего "патриархата"

из-за него у нас до сих пор нет реального патриархата от Константинополя.

такой старый и такой гнилой.. хоть бы о душе подумал - или он думает что вечный?
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просто держава пикою влізла в церкву, а церква не лізе в державні справи
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кацапська держава влізла пикою і не тільки пикою
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Бо він у Юлі був,а Петрусь вкрав у нього Томос.
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Згоден з вами. Кинув і навіть погрожував Патріарху Української Церкви.
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Похоже Филарет все-таки затаил обиду на Пороха. Мало того что к Пороху не явился, еще к Тимошенко пошел.
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Ага, и похвалил Порошенка на сборище йулелюбов...троль еще тот этот дед "Проходит профилактику": Евстратий (Зоря) назвал причину отсутствия Филарета на форуме Порошенко и призвал "не искать черную кошку в темной комнате" - Цензор.НЕТ 3641
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Он перечислил всех президентов и особо похвалил Ющенко. Если быть честным.
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А вану, так приємно було чути призвіща Ющенка, Порошенка. І , правди ради, не всіх президентів.
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Еще раз. Он назвал всех президентов без исключения. Подчеркнув таким образом, что все этим занимались, а получил в руки томос действующий.
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а ВАНУ чё не упомянул, как самую-самую сподвижницу Томоса ?
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Она президентом еще не была аж ни разу. Филарет премьеров не называл. Поэтому ее надо пожалеть и выбрать. Вона так хоче!
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апостол Павел тот ещё чудила был в молодости, покруче нарика.

Ты против апостола Павла ?
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еще бы, Порох на него давил, чтобы он от своего патриаршества отказался.
хрен там - этому старому лицемеру важнее его патриарший посох, чем счастье украинцев.
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Видать, совсем нищий литератор. На кофэ не зарабатывает. И почему с Коломойским кофэ нельзя пить, а с Порошенко не только можно, но и престижно?
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Після виступу на партз'їзді "Батьківщини" томосоносці відправили старого на профілактику? "Проходит профилактику": Евстратий (Зоря) назвал причину отсутствия Филарета на форуме Порошенко и призвал "не искать черную кошку в темной комнате" - Цензор.НЕТ 2416
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А лікарям так і сказали - "Ми будемо дуже сумувати за покійним..."
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Это, то есть кто-то за Филарета делает какие то заявления, означает что сам Патриарх фактически под домашним арестом и с ним проводится "профилактика".....
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Все таки Филарет умный мужик. Умудрился не вступить в г-но. Респект и уважуха, а для его возраста *2.
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Что мы имеем.
Во главе со своим создателем порошенко состоялся очередной съезд партии регионов во всей своей красе. Шабаш воров и коррупционеров с призывом - Выберите нас еще на 5 лет! бывших рыгов было больше, чем на съезде оппоблока.
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Только не надо комментов, что это не г-но, а шоколад. Это только на первый взгляд.
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Крємлєботи зачаїлись, щоб не вийшло як з Подервянським:
«Та он туда пошол, чтоп кохфє попіть...»
А Лесь, як врєзал їм отвєт, так що в них до цих пір пердаки палають:
"Ітогі падвєдьом
Припи#див вату.
І бабку запи#дячив з її електоратом.
Потеревенив секунд сорок, а розголосу вже на все село.
Но я не сумніваюсь ні#уя, всьо будєт в лучшем відє.
Шо не ясно?!"
Источник: https://censor.net.ua/n3109122

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рошенко перетворив добре діло Томос
в посьміховисько своїм Томос-Клоун -Туром.
Як і перетворив після майданного підйому України в світі, в зону лиха, з одним із набіднішим населенням в світі. З падінням країни з суб*екта в об*ект міжнародних відносинах.
На це потрібен не аби який хист, і ненависть до України і українців.
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Два человека не пришли. ВЕталька и Томос.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Проходит профилактику": Евстратий (Зоря) назвал причину отсутствия Филарета на форуме Порошенко и призвал "не искать черную кошку в темной комнате"
 
 
 
 
 
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