 "Проходит профилактику": Евстратий (Зоря) назвал причину отсутствия Филарета на форуме Порошенко и призвал "не искать черную кошку в темной комнате"

Об этом в комментарии УНИАН сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), передает Цензор.НЕТ.

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Отвечая на вопрос, почему Филарет присутствовал на съезде "Батькивщины", но не пришел на форум к Порошенко, он ответил: "Патриарх сейчас, как каждый год, идет на профилактику. К Петру Алексеевичу он пришел на президентский прием сразу после съезда, и свое поздравление он передал через митрополита Епифания, который присутствовал на форуме. Поэтому не надо тут искать черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет", - сказал он.

По словам Евстратия (Зори), "позиция церкви является четкой, и она неоднократно засвидетельствована, что выбор принадлежит народу Украины, и народ Украины должен ответственно определяться, потому что церковь не может быть церковью той или иной политической силы".

"Потому что не может быть такого, что если вы - за одну партию, то вы ходите в этот храм, а если вы - за ту партию, то вы ходите в тот храм", - отметил архиепископ.

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Он отметил, что в церкви должны находить свое место сторонники различных политических мнений.

"Единственное, что наша позиция является государственнической - сторонники сепаратизма и разрушения украинской государственности очевидно, что они не смогут себя комфортно чувствовать в украинской церкви. Все те силы и, соответственно, политические структуры, которые стоят на принципах государственности, могут рассчитывать на то, что наши верующие могут высказаться в их пользу", - добавил Евстратий (Зоря).