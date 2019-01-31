 "Проходит профилактику": Евстратий (Зоря) назвал причину отсутствия Филарета на форуме Порошенко и призвал "не искать черную кошку в темной комнате"

Об этом в комментарии УНИАН сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, почему Филарет присутствовал на съезде "Батькивщины", но не пришел на форум к Порошенко, он ответил: "Патриарх сейчас, как каждый год, идет на профилактику. К Петру Алексеевичу он пришел на президентский прием сразу после съезда, и свое поздравление он передал через митрополита Епифания, который присутствовал на форуме. Поэтому не надо тут искать черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет", - сказал он.
По словам Евстратия (Зори), "позиция церкви является четкой, и она неоднократно засвидетельствована, что выбор принадлежит народу Украины, и народ Украины должен ответственно определяться, потому что церковь не может быть церковью той или иной политической силы".
"Потому что не может быть такого, что если вы - за одну партию, то вы ходите в этот храм, а если вы - за ту партию, то вы ходите в тот храм", - отметил архиепископ.
Он отметил, что в церкви должны находить свое место сторонники различных политических мнений.
"Единственное, что наша позиция является государственнической - сторонники сепаратизма и разрушения украинской государственности очевидно, что они не смогут себя комфортно чувствовать в украинской церкви. Все те силы и, соответственно, политические структуры, которые стоят на принципах государственности, могут рассчитывать на то, что наши верующие могут высказаться в их пользу", - добавил Евстратий (Зоря).
из-за него у нас до сих пор нет реального патриархата от Константинополя.
такой старый и такой гнилой.. хоть бы о душе подумал - или он думает что вечный?
Ты против апостола Павла ?
хрен там - этому старому лицемеру важнее его патриарший посох, чем счастье украинцев.
Во главе со своим создателем порошенко состоялся очередной съезд партии регионов во всей своей красе. Шабаш воров и коррупционеров с призывом - Выберите нас еще на 5 лет! бывших рыгов было больше, чем на съезде оппоблока.
«Та он туда пошол, чтоп кохфє попіть...»
А Лесь, як врєзал їм отвєт, так що в них до цих пір пердаки палають:
"Ітогі падвєдьом
Припи#див вату.
І бабку запи#дячив з її електоратом.
Потеревенив секунд сорок, а розголосу вже на все село.
Но я не сумніваюсь ні#уя, всьо будєт в лучшем відє.
Шо не ясно?!"
Источник: https://censor.net.ua/n3109122
в посьміховисько своїм Томос-Клоун -Туром.
Як і перетворив після майданного підйому України в світі, в зону лиха, з одним із набіднішим населенням в світі. З падінням країни з суб*екта в об*ект міжнародних відносинах.
На це потрібен не аби який хист, і ненависть до України і українців.