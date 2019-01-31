 Гелетей выступил за предоставление Епифанию госохраны: "Во многих странах мира обеспечивается безопасность руководителей церквей"

Об этом он заявил в интервью "UA:Українське радіо", передает Цензор.НЕТ.
"Я за то, чтобы митрополит Епифаний, предстоятель Православной Церкви Украины был под государственной охраной", - отметил Гелетей.
По его словам, пока законодательство не предусматривает обеспечение государственной охраны руководителей церквей.
"Сегодня мы прописали эту должность в законе о Службе государственной охраны, при согласии (митрополита Епифания. - Ред.) он имеет право на обеспечение государственной охраны. При согласии Епифания президент может подписать соответствующий указ об обеспечении безопасности, как во многих странах мира обеспечивается безопасность руководителей церквей", - отметил руководитель УГО.
Если ПЦУ - юридически зарегистрирована как не прибыльная организация то как она может законно платить?
аллилуйя
Читайте Библию,там все написано...
Папа римский Франциск отказался от президентской охраны в ходе своего первого визита к президенту Италии Джорджо Наполитано, приехав в Квиринальский дворец в Риме на личном автомобиле Ford Focus.
Священослужитель должен не боятся, а желать царствия божия..., и как нам всем известно - "И волосок не упадет с головы сына божия без воли Господней!"....
Продавцы и покупатели были шокированы: в одиночку, без какой-либо охраны, Папа спокойно стал примерять обувь.
Если назначить госохрану Епифанию, но не назначать ее главам греко-католической церкви, римо-католической церкви, протестантских церквей (которых целая куча), духовному управлению мусульман и даже РПЦ, то это фактически признание, что у нас есть государственная церковь и прямое нарушение нормы Конституции об отделении церкви от государства.
Хотя у нас народ чрезмерно религиозный. Готов отнести в церковь последние штаны. Да и политики, имея за плечами кучу грехов, не прочь откупиться от Бога взяточкой.