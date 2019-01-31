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Все про:Гелетей (266) охрана (598) УГО (112) Епифаний (71)

 Гелетей выступил за предоставление Епифанию госохраны: "Во многих странах мира обеспечивается безопасность руководителей церквей"

Руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей выступает за предоставление предстоятелю Православной Церкви Украины, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию государственной охраны.

Об этом он заявил в интервью "UA:Українське радіо", передает Цензор.НЕТ.

"Я за то, чтобы митрополит Епифаний, предстоятель Православной Церкви Украины был под государственной охраной", - отметил Гелетей.

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По его словам, пока законодательство не предусматривает обеспечение государственной охраны руководителей церквей.

"Сегодня мы прописали эту должность в законе о Службе государственной охраны, при согласии (митрополита Епифания. - Ред.) он имеет право на обеспечение государственной охраны. При согласии Епифания президент может подписать соответствующий указ об обеспечении безопасности, как во многих странах мира обеспечивается безопасность руководителей церквей", - отметил руководитель УГО.

Источник: https://censor.net.ua/n3109248
 
 
 Топ комментарии
 
Зачем? Церковь отделена от государства. Будь с народом и ничего не бойся. Да и Гелетей просто ретранслирует слова мальдивского главнокомандующего. Тот уже себя охраной обложил по полной. Шатун, однако...
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Офигеть! Какую опасность представляет этот карьерист руским? Он их патриарха поминает в своих речах и за "мир,дружбу, жвачку" с рускими выступает. Может этого деятеля от Народа Украины надо охранять? Тогда да, охрана не помешает.
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гелетей порет чушь! теперь очередь за Епифанием! если согласится на охрану и бронированный мерседец - значит -1
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Ты в порядках УДО полный ноль. Никто там ни на что не соглашается. Сказали "охраняем", значит охраняем. Должен по Закону подчиниться. И для Ипифания отмазка, я мол не при делах....
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а чего мне быть "в порядках УДО не полным нулём", ты - дятел?!
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Це той нечастий випадок, коли Гелетей-Іловайський видав нагора толкову ідею...
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Тьі считаешь, что путин созьівал совет безопасности россии, в связи сполучением Украиной Томоса, просто от нечего делать?
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Простая "операция прикрытия" вот и все. Но для лохов, как вот ты например, покатит. "Путин что-то созвал, сказал, написал... !" и тд. На этом твое мнение строится? Своего нету?
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У Кирила яхта 30 метров. Давай и Епифанию подарим, ну не будет же на веслах по Днепру маслать
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Церковь настолько бедная организация, что не может обеспечить себе охрану за "собственный счет"??
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Как же у Вас все по личным "пАнятиям"
Если ПЦУ - юридически зарегистрирована как не прибыльная организация то как она может законно платить?
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Зачем? Церковь отделена от государства. Будь с народом и ничего не бойся. Да и Гелетей просто ретранслирует слова мальдивского главнокомандующего. Тот уже себя охраной обложил по полной. Шатун, однако...
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Если так... - "Будь с народом и ничего не бойся" - то всем нам и полиции не надо...?
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То, согласно Вашему тезису... Вы не собираетесь быть с народом что бы не чего не бояться? И поскольку не будучи с народом Вы боитесь то Вам нужна охрана в виде полиции?
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- Вам, Киса, пора уже лечиться электричеством. Не устраивайте преждевременной истерики. Если вы уже не можете не переживать, то переживайте молча. (с)
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Як же Гелетей за всіх переживає, тільки 11 раз гаранта захистив.
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Покайся,богохульник,и пади ниц перед истинным богом и ..дай гривен 50 на охрану его пастыря.)
аллилуйя
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Если ему выставят охрану,значит он не верующий..
Читайте Библию,там все написано...

Папа римский Франциск отказался от президентской охраны в ходе своего первого визита к президенту Италии Джорджо Наполитано, приехав в Квиринальский дворец в Риме на личном автомобиле Ford Focus.
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на Бога надежды нет?
Священослужитель должен не боятся, а желать царствия божия..., и как нам всем известно - "И волосок не упадет с головы сына божия без воли Господней!".... Гелетей выступил за предоставление Епифанию госохраны: "Во многих странах мира обеспечивается безопасность руководителей церквей" - Цензор.НЕТ 4983
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Будучи архиепископом Буэнос-Айреса, он ездил на метро. Возглавив Ватикан, сам ходил покупать себе очки. А недавно Папа Римский Франциск зашел в аптеку за парой ортопедических ботинок, необходимых понтифику из-за хронического радикулита.
Продавцы и покупатели были шокированы: в одиночку, без какой-либо охраны, Папа спокойно стал примерять обувь.
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Бомбанулись уже окончательно. У церкви есть бабло пусть нанимают. церковь отделена от государства. КОНСТИТУЦИЯ!
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А якби була, то може все було б по-иншому? Не замислювалися?
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Tommy Lee По іншому бути не могло,бо на те була воля божа.
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А чому Ви вважаєте, що ініціатива Гелетея не є Божою волею?
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Совет Епифанию, держись подальше от таких спецов как Гелетей и Матиос подальше. Единственное что они реально умеют это измазать говном рядом находящихся
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Вы же критикуете Гундяева. а сами по кремлёвскому пути идёте. Мракобесие. Кому надо тот идёт в церковь. Тем более есть атеисты, иудеи. мусльмане, католики..........
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Мьі критикуем Гундяева, за то что он сует свой пятак в Украину.
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Галантерей равняется на Рашку. Там Гундяй ездит в кортежах, летает на государственных самолетах и охраняется ГСО.
Если назначить госохрану Епифанию, но не назначать ее главам греко-католической церкви, римо-католической церкви, протестантских церквей (которых целая куча), духовному управлению мусульман и даже РПЦ, то это фактически признание, что у нас есть государственная церковь и прямое нарушение нормы Конституции об отделении церкви от государства.
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Если Епифанию нужна охрана, то церковь не бедная организация, может нанять за свой счет частное охранное агентство.
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Хватит того что они налоги не платят, а должны бы десятину в бюджет отдавать. Это было бы по Библии слово в слово.
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Зависит от источника дохода. Если это пожертвования прихожан, то никаким налогом они облагаться не должны. А вот доходы от свечных заводиков - на общих основаниях. И разумеется никаких льгот на газ, электроэнергию и прочие ништяки из бюджета.
Хотя у нас народ чрезмерно религиозный. Готов отнести в церковь последние штаны. Да и политики, имея за плечами кучу грехов, не прочь откупиться от Бога взяточкой.
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там що ФСБшників в його оточенні мало ...ще й ГРУшників додати ?
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ГЕЛЕТЕю задачу поставил хремль - поставить на контроль и слежку
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Так клієнт Волі Божої страхається? Це вже дно...
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Если пан Гелетей видит в этом нужду пускай охраняет, только не за счет налогоплательщиков, так как церковь отделена от государства!
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Шоколадный ТомосоТур показал, что законы в нашей стране, значат намного меньше чем Вера.
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Следить за Епифанием будут, чтобы он на лево не ходил. Кто там шагает левой? Правой, правой, правой!
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А может наоборот? Чтоб точно указания выполнял? Вон бывает некоторые с катушек слетают, руку барскую кусают.
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Не ведись Епифаньюшка.Этот пластиковый Кен по фамилии Гелетей тебе крота-убийцу подсунет и не одного,и сразу из ФСБ!Мразюка Гелетей хай спочатку за все свои деяния ответит.
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Тут я с вами соглашусь . Он уже доохранял одного около Премьер Палаца
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А у попа есть выбор ? Судя по статье, то это предложение от которого нельзя отказаться. Гелетей виступив за надання Епіфанію держохорони: "У багатьох країнах світу забезпечується безпека керівників церков" - Цензор.НЕТ 4264
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Гелетей уже законы пишет ? Или журналист не правильно понял?
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шото фарфорозубого много, неужели и этот дурэнь в презы собрался？
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давно надо было выставить и тихо.....
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Конкуренти не сплять! Багато є таке тепле містечко....
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пусть научатся с людьми обобщатся -еще к церкви примазываются -за Иловайск прощения он тебе не даст ****
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Порошенко полностью копирует Хутлера. Скоро неугодные телеканалы будут закрывать.
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******* церква не бідна і сама може оплатити охорону головної духовної особи країни. Або нехай Петя із своїх баришів це зробить. Бо за піар Томосу необхідно платити, як за рекламу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГелетей выступил за предоставление Епифанию госохраны: "Во многих странах мира обеспечивается безопасность руководителей церквей"
 
 
 
 
 
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