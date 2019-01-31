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 Партактив "Народного фронта" высказался за выдвижение Яценюка в президенты, - Бурбак

Актив партии "Народный фронт" поддерживает выдвижение ее лидера, экс-премьера Арсения Яценюка кандидатом на выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта, но решение будет принято на съезде партии 2 февраля.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава фракции НФ в ВР Максим Бурбак, передает Цензор.НЕТ.

"Вижу нездоровый ажиотаж и море выдумок о съезде "Народного фронта", который состоится 2 февраля. Внесу ясность. Первое. Партийный актив однозначно высказался за выдвижение Арсения Яценюка в Президенты Украины. Это стало понятно, когда Арсений Яценюк встречался в декабре с партактивом в регионах. Партия выразила безусловную доверие лидеру партии. Именно с таким настроением делегаты едут и на съезд 2 февраля. Второе. Все лидеры "Народного фронта" вместе с Арсением Яценюком чувствуют важность момента и своего решения. Мы ответственная политическая сила. Сейчас мы понимаем, что от решения НФ зависит не только ход, но и результат выборов. Возможно от нашего решения зависит, кто станет Президентом Украины. ПОЭТОМУ ТАКОЙ ИНТЕРЕС К СЪЕЗДУ "НАРОДНОГО ФРОНТА". Третье. Какое бы решение не принял съезд, уже сейчас можем сказать точно одно: мы сделаем все, чтобы выборы были честными и демократичными. И чтобы по итогам выборов Украина стала еще сильнее", - заявил Бурбак.

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Партактив Народного фронта высказался за выдвижение Яценюка в президенты, - Бурбак 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109242
 
 
 Топ комментарии
 
Сколько можно Хохмочек?! Только что Рейтинги убойные нарисовали , теперь вот моджахеда Кулявлоба в Президенты! Бу га га! Партактив "Народного фронта" высказался за выдвижение Яценюка в президенты, - Бурбак - Цензор.НЕТ 7423
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Он обещал свой газ украинсский по 70 у.е. кстати.
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Дебилко, там был Пастор, Кириленко, Омелян и др. А Сеня выдвигаться не будет Партактив "Народного фронту" висловився за висунення Яценюка в президенти, - Бурбак - Цензор.НЕТ 7772
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блок петра путіна + іудейский голодний фронт + разом з недобитою партією рецедівістів,
довели країну до руїни і зубожіння населення..все що треба знати виборцям.
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...давай ...цьго козла ...тьху ти ... КРОЛЯ в "капусту"
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Чувствую , мы ещё "заживэмо по-новому" ...
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Вам ватанам на паРаше ***** еще лет 20 будет светить свой ******* плешивой Партактив "Народного фронту" висловився за висунення Яценюка в президенти, - Бурбак - Цензор.НЕТ 7465
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Просто раскрутка его партии , этим поводом пользуются они все , осенью же выборы в ВР.
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Вірніше так: "Партпасив "Народного фронту" висунув кандидатуру Яценюка в президенти," - Бурбак. Бо там самі андони і 3,14ари.
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Зомби-кроль что ли?! Он уж давно как политический ТРУП! Партактив "Народного фронту" висловився за висунення Яценюка в президенти, - Бурбак - Цензор.НЕТ 6207
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Осталось только Парубию "выдвинутся", но только там, где говорят на "суахили" (может, они поймут, что он говорит)!
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Сеня - молодец! Вот только заигрывать с народом у него не получается....
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Это все кандидаты в президенты, потом идут на парламентские. Если на президентских, хоть есть какой-то шанс отслеживать результаты, то на парламентских уже всё.... И вся эта барыжныя шушера, опять воссоздаст коалицию - при таких раскладах и с сохранением теперешнего админресурса, любого нешеколадного президента, можно будет только пожевать и выплюнуть.
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1% максимум..і то, якщо піде в парі з Барною))))))
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Опа, а соціологи Яценюка навіть у списки рейтингів не включили. Є тільки графа "Інший кандидат", який набирає від 0,9 до 1,2 %.
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кто в Презы не пошел, тот лошара!!! скорее всего, такой тренд сегодня..
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Нельзя Яценюку баллотироваться. Оттянет голоса у Пороха.
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Посмотрите, что эти черти в 2013 году говорили будучи в оппозиции к банде Януковича.
Какие же эти «жити по-новому» циничные ****@болы (ВИДЕО)
http://elise.com.ua/?p=209116

🤑
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Я обещаю, чтобы, потому что,
Уже наверно, вроде, навсегда.
Зачем народ ропочешь непослушно?
Я супермен, оракул и звезда!
Мне регулярно пули в лоб летели.
Для камикадзе это не вопрос.
Пускай в башке свинцовые метели,
Но хвост трубой и пО ветру мой нос.

Сияет над коррупцией победа,
Реформы обустроили свой быт.
Пускай народ остался без обеда,
Но завтраками по уши он сыт.

Блистательные завтраки по моде
И обещаний модных наворот…
Обычно люди кроликов разводят,
Ну почему у нас наоборот?
🤔
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Кто-то здесь говорил, что Украине нужен Пиночет или Кастро. Так, Кастро бородатый уже нарисовался. Партактив "Народного фронту" висловився за висунення Яценюка в президенти, - Бурбак - Цензор.НЕТ 7590
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сейчас не время!он растерял политический вес,когда будучи премьером,не превратил страну в германию-2!массе нужны чудеса...
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"Яценюк" стало нарицательным названием коррупционера еврейской национальности с украинской фамилией и косящего под украинца в Украине. Да и морды у чиновников ну очень "яценючие". Если партактив НФ съяценючился окончательно и думает что за него проголосуют, то они там скорее всего совсем яценулись. Ну и ладно. Хоть "поржем" с ушастого Партактив "Народного фронту" висловився за висунення Яценюка в президенти, - Бурбак - Цензор.НЕТ 3069
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Ну що ж - морквина йому в ............ ж.. зуби.
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что бы во втором туре подмазатся к пороху или Юле
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Яценюк - самый толковый премьер из всех. И при том смелый - взялся за то, за что никто не хотел браться, при чём зная наперёд, что это, скорее всего, поставит крест на его каръере.
Жаль, что его "съели". Вот в этом я не понимаю Пороха и считаю это его самой большой ошибкой.
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