 Партактив "Народного фронта" высказался за выдвижение Яценюка в президенты, - Бурбак

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава фракции НФ в ВР Максим Бурбак, передает Цензор.НЕТ.
"Вижу нездоровый ажиотаж и море выдумок о съезде "Народного фронта", который состоится 2 февраля. Внесу ясность. Первое. Партийный актив однозначно высказался за выдвижение Арсения Яценюка в Президенты Украины. Это стало понятно, когда Арсений Яценюк встречался в декабре с партактивом в регионах. Партия выразила безусловную доверие лидеру партии. Именно с таким настроением делегаты едут и на съезд 2 февраля. Второе. Все лидеры "Народного фронта" вместе с Арсением Яценюком чувствуют важность момента и своего решения. Мы ответственная политическая сила. Сейчас мы понимаем, что от решения НФ зависит не только ход, но и результат выборов. Возможно от нашего решения зависит, кто станет Президентом Украины. ПОЭТОМУ ТАКОЙ ИНТЕРЕС К СЪЕЗДУ "НАРОДНОГО ФРОНТА". Третье. Какое бы решение не принял съезд, уже сейчас можем сказать точно одно: мы сделаем все, чтобы выборы были честными и демократичными. И чтобы по итогам выборов Украина стала еще сильнее", - заявил Бурбак.
довели країну до руїни і зубожіння населення..все що треба знати виборцям.
Ему давно в тюрьме сидеть, а он в президенты лезет.
Действия Яценюка и всего украинского правительства в экономическом плане по отношению к собственному народу являются геноцидом. И это уже стало неоспоримым фактом!
Какие же эти «жити по-новому» циничные ****@болы (ВИДЕО)
http://elise.com.ua/?p=209116
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Уже наверно, вроде, навсегда.
Зачем народ ропочешь непослушно?
Я супермен, оракул и звезда!
Мне регулярно пули в лоб летели.
Для камикадзе это не вопрос.
Пускай в башке свинцовые метели,
Но хвост трубой и пО ветру мой нос.
Сияет над коррупцией победа,
Реформы обустроили свой быт.
Пускай народ остался без обеда,
Но завтраками по уши он сыт.
Блистательные завтраки по моде
И обещаний модных наворот…
Обычно люди кроликов разводят,
Ну почему у нас наоборот?
🤔
ж.. зуби.
Жаль, что его "съели". Вот в этом я не понимаю Пороха и считаю это его самой большой ошибкой.