 Высший совет правосудия назначил Кравченко Ольгу новым замглавы Госсудебной администрации

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на портале судебной власти Украины.

Высший совет правосудия 31 января 2019 рассмотрела вопрос о назначении на должность первого заместителя Председателя Государственной судебной администрации Украины Кравченко Ольги Александровны, которая является вторым по результатам конкурса кандидатом.

Докладчик - член Высшего совета правосудия Татьяна Малашенкова сообщила, что Высший совет правосудия в соответствии с пунктом 19 части первой статьи 3 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" назначает на должность и освобождает от должности Председателя Государственной судебной администрации Украины и его заместителей.

Согласно статье 29 Закона Украины "О государственной службе" второй по результатам конкурса кандидат на занятие вакантной должности государственной службы имеет право на назначение на такую ​​должность в течение одного года со дня проведения конкурса, если должность станет вакантной, а также в случае, если победитель конкурса отказался от занятия должности или ему отказано в назначении по результатам специальной проверки.

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По результатам специальной проверки Кравченко, информации, препятствующей занятию ею должности, которая предусматривает занятия ответственного или особо ответственного положения, или должности с повышенным коррупционным риском, не обнаружено.

Согласно проверке, предусмотренной Законом Украины "Об очищении власти", к Кравченко не применяются запреты, предусмотренные частями третьей и четвертой статьи 1 Закона Украины "Об очищении власти".

Высший совет правосудия решил назначить Кравченко на должность первого заместителя Председателя Государственной судебной администрации Украины с даты начала фактического выполнения ею должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством.

Напомним, что по результатам конкурса на занятие вакантных должностей государственной службы категории "А" в системе правосудия победителем конкурса на должность первого заместителя Председателя Государственной судебной администрации Украины определена Привалова Неля Евгеньевна, вторым по результатам конкурса кандидатом на занятие этой должности определена Кравченко Ольга Александровна (протокол заседания Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия от 2 февраля 2018 № 3).

Однако решением Высшего совета правосудия от 24 мая 2018 № 1530/0 / 15-18 Привалов Н.Е. отказано в назначении на должность первого заместителя Председателя Государственной судебной администрации Украины.