 ЕСПЧ обязал РФ выплатить гражданам Грузии 10 млн евро за депортацию в 2006 году

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает meduza.
Суд постановил, что депортация затронула не менее 1500 граждан Грузии. 10 миллионов евро по решению ЕСПЧ должны быть распределены между пострадавшими. Каждый, кто был депортирован, получит по 2 тысячи евро. Те, кто был незаконно лишен свободы и его условия содержания под стражей были нарушены, получат от 10 тысяч до 15 тысяч евро.
Иск в ЕСПЧ о массовой депортации граждан Грузии был подан в 2015 году. Сумма требований составляла более 70 миллионов евро.
В 2006 году в Грузии по обвинению в шпионаже были арестованы четверо сотрудников российского Главного разведывательного управления. На фоне ареста офицеров ГРУ Россия начала высылать граждан Грузии за нарушение визового режима. Всего, по данным Минюста Грузии, тогда были депортированы 4634 человека.
И тут напрашивается вопрос.Как поступают в цивилизованных странах с мафиози,которые с поддельными паспортами регулярно прорываются в их страну?Какой раз заезда на нашу территорию с липовой ксивой считается критическим?Сколько лет зоны светит,таким деятелям?Почему,когда их депортируют на родину,они не оказываются в тюрьме и т.д.
Це жарт? Та там же сотні тисяч депортованих.