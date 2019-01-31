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Все про:Грузия (3511) депортация (296) Европейский суд по правам человека (593)

 ЕСПЧ обязал РФ выплатить гражданам Грузии 10 млн евро за депортацию в 2006 году

Европейский суд по правам человека удовлетворил иск Грузии о компенсации за депортацию грузин из России в 2006 году. Общую сумму выплат суд определил в 10 миллионов евро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает meduza.

Суд постановил, что депортация затронула не менее 1500 граждан Грузии. 10 миллионов евро по решению ЕСПЧ должны быть распределены между пострадавшими. Каждый, кто был депортирован, получит по 2 тысячи евро. Те, кто был незаконно лишен свободы и его условия содержания под стражей были нарушены, получат от 10 тысяч до 15 тысяч евро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура АРК расследует незаконную депортацию и насильственное перемещение жителей Крыма, - прокурор Андросов

Иск в ЕСПЧ о массовой депортации граждан Грузии был подан в 2015 году. Сумма требований составляла более 70 миллионов евро.

В 2006 году в Грузии по обвинению в шпионаже были арестованы четверо сотрудников российского Главного разведывательного управления. На фоне ареста офицеров ГРУ Россия начала высылать граждан Грузии за нарушение визового режима. Всего, по данным Минюста Грузии, тогда были депортированы 4634 человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3109235
 
   
 Топ комментарии
 
Здається Росію назвали КОРОВОЮ і доїти її буде кожен бажаючий. ЕСПЧ обязал РФ выплатить гражданам Грузии 10 млн евро за депортацию в 2006 году - Цензор.НЕТ 8857
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он менеджер по ремонту крьіш и дьімоходов...я к тому, что и сам может заработать
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он менеджер по ремонту крьіш и дьімоходов...я к тому, что и сам может заработать
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Здається Росію назвали КОРОВОЮ і доїти її буде кожен бажаючий.
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Россия - это козел. Все, что от нее можно всерьез поиметь - это шашлык, да и то неважный. А 10 лямов - это, считай, ничто.
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Как для грузин,это большой шаг.Я думаю,что они и этого не ожидали.Вопрос в другом,отдаст ли рашка хоть копейку.На тот момент из рашки депортировали тех у кого был бизнес,который благополучно отжали.Воров и бандитов ни кто не трогал.Они наоборот тикали из Грузии в рашку да Украину.Где благополучно продолжают грабить,убивать и угонять машины.По десять раз их депортируют,а они тут же под другими именами вьезжают.
И тут напрашивается вопрос.Как поступают в цивилизованных странах с мафиози,которые с поддельными паспортами регулярно прорываются в их страну?Какой раз заезда на нашу территорию с липовой ксивой считается критическим?Сколько лет зоны светит,таким деятелям?Почему,когда их депортируют на родину,они не оказываются в тюрьме и т.д.
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А КОГДА УКРАИНА ПОДАСТ В СУД НА РФ ЗА ПАДЕНИЕ КУРСА ГРИВНЫ И ЦЕН НА НЕДВИЖИМОСТЬ !!!???
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наверняка не заплатят... ЕСПЧ обязал РФ выплатить гражданам Грузии 10 млн евро за депортацию в 2006 году - Цензор.НЕТ 9420 они даже взносы в эту организацыю вторый рик не платят...ось таки дела, малята...
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Это 10 млн за депортацию Грузин из Парашки? Я так понимаю на походе еще и за депортацию грузин из Абхазии
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10 млн. євро за депортації?

Це жарт? Та там же сотні тисяч депортованих.
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Это для тех бизнесменов,которых из мАсквы и Питера туранули,поотжимав их легальный бизнес.Простых и бандитов особо и не высылали.Так трохи прижали.А по бизнесменам прошлись хорошо.Потом их Михо в Грузии до выжимал.
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Я не про це. Я про сотні тисяч депортованих з Абхазії.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕСПЧ обязал РФ выплатить гражданам Грузии 10 млн евро за депортацию в 2006 году
 
 
 
 
 
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