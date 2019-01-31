 Суд в третий раз перенес рассмотрение дела Добкина: следующее подготовительное заседание назначено на 22 марта

"Заседание не состоялось, так как председательствующий судья Шишкин в отпуске. Следующее заседание назначено на 22 марта, 12:00", - сказала "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь суда Наталия Грошевая, передает Цензор.НЕТ.

Подготовительное заседание по делу переносится уже третий раз. До этого его не могли провести из-за неявки адвокатов и одного из обвиняемых.

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Как сообщалось, 11 октября 2018 года пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что обвинительный акт в отношении М.Добкина по делу о выделении земли по "кооперативной схеме" в Харькове направлено в суд. "Дела народных депутатов, согласие на привлечение которых было получено в ВР, постепенно передаются в суд. Сегодня в суд направлено обвинительный акт в очередном, уже третьем за 2018, уголовном производстве по хищению более 75 гектаров земли, стоимостью более 240 млн.грн... Собрано достаточное количество доказательств и в суд направлено обвинительное заключение по обвинению шести человек в совершении служебных и против собственности преступлений. Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины. Справка: санкциями инкриминируемых статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества ", - рассказала она.

Кроме М.Добкина, подозреваемыми по делу являются главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий, экс-заместитель городского головы Татьяна Овинникова, экс-директор департамента земельных отношений Харьковского горсовета Борис Баронин, а также Владимир Конюхов и Андрей Китченко.По данным досудебного следствия, должностные лица Харьковского городского совета, в октябре - декабре 2008 года вступили в предварительный сговор и, действуя в интересах лиц, которые якобы нуждались в улучшении жилищных условий, злоупотребляя своим служебным положением, путем мошеннических действий устранили препятствия последним в завладении правом на землю , что повлекло тяжкие последствия. На полученные таким образом участки и имущество подозреваемых наложен арест.