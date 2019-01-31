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 Политика Украины
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Все про:Добкин (931) суд (21733)

 Суд в третий раз перенес рассмотрение дела Добкина: следующее подготовительное заседание назначено на 22 марта

Назначенное на среду в Дзержинском райсуде Харькова подготовительное заседание по делу о выделении земли в городе по т.н. кооперативной схеме в 2008-2010 годах, в котором подозревают народного депутата, бывшего городского голову Михаила Добкина и еще нескольких чиновников, работавших в то время в горсовете, не состоялось.

"Заседание не состоялось, так как председательствующий судья Шишкин в отпуске. Следующее заседание назначено на 22 марта, 12:00", - сказала "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь суда Наталия Грошевая, передает Цензор.НЕТ.

Подготовительное заседание по делу переносится уже третий раз. До этого его не могли провести из-за неявки адвокатов и одного из обвиняемых.

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Как сообщалось, 11 октября 2018 года пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что обвинительный акт в отношении М.Добкина по делу о выделении земли по "кооперативной схеме" в Харькове направлено в суд. "Дела народных депутатов, согласие на привлечение которых было получено в ВР, постепенно передаются в суд. Сегодня в суд направлено обвинительный акт в очередном, уже третьем за 2018, уголовном производстве по хищению более 75 гектаров земли, стоимостью более 240 млн.грн... Собрано достаточное количество доказательств и в суд направлено обвинительное заключение по обвинению шести человек в совершении служебных и против собственности преступлений. Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины. Справка: санкциями инкриминируемых статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества ", - рассказала она.

Кроме М.Добкина, подозреваемыми по делу являются главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий, экс-заместитель городского головы Татьяна Овинникова, экс-директор департамента земельных отношений Харьковского горсовета Борис Баронин, а также Владимир Конюхов и Андрей Китченко.По данным досудебного следствия, должностные лица Харьковского городского совета, в октябре - декабре 2008 года вступили в предварительный сговор и, действуя в интересах лиц, которые якобы нуждались в улучшении жилищных условий, злоупотребляя своим служебным положением, путем мошеннических действий устранили препятствия последним в завладении правом на землю , что повлекло тяжкие последствия. На полученные таким образом участки и имущество подозреваемых наложен арест.

Источник: https://censor.net.ua/n3109233
 
 
 Топ комментарии
 
Луценко найкращий ген.прокурор за версією- Луценка.
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Ни одну мразь потрох не посадит, ибо рука руку моет.
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Чисто из любопытства.Если бы какой нибудь американский или европейский политик ходил в стройных колоннах голосующих за развал страны,как этот поц,да ещё и с георгиевской ленточкой.То как долго он оставался бы политиком ходящим на свободе?
И судили бы его за то,что когда-то он где-то, кому-то землю выделял?Или он у нас белый и пушистый в отношении антигосударственной деятельности?
Только земелькой приторговывал?
Где дело о государственной измене?Кстати раздача гос земель на шару,тоже государственный уровень.Он же не чужую отжатую дачу перепродовал.
Мля,скорей бы выборы!
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Луценко найкращий ген.прокурор за версією- Луценка.
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- Ну-с, дорогие граждане уголовнички, приступим к нашим играм.
Нету у вас методов против Кости Сапрыкина!(с)
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Вот эта рожа на фото показывает всем украинцам не два пальца , а один средний, потому что избирают всегда олигархов -бандитов во власть.
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хорошо бы чтобы переносы судов это п*дло дожидалось в СИЗО
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Миша, у тебя скучное лицо - вот и забанили.
Братец пускай страничку откроет, у него после дозы, весёлая морда.
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Неудивительно уже то, что их не сажают, но удивляет кто же все-таки возбуждает дела и для чего? Суд в третий раз перенес рассмотрение дела Добкина: следующее подготовительное заседание назначено на 22 марта - Цензор.НЕТ 3881
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До выборов дотянут. Все похоже на сговор властей с регионалами и предателями, по другому не назовёшь.
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Чисто из любопытства.Если бы какой нибудь американский или европейский политик ходил в стройных колоннах голосующих за развал страны,как этот поц,да ещё и с георгиевской ленточкой.То как долго он оставался бы политиком ходящим на свободе?
И судили бы его за то,что когда-то он где-то, кому-то землю выделял?Или он у нас белый и пушистый в отношении антигосударственной деятельности?
Только земелькой приторговывал?
Где дело о государственной измене?Кстати раздача гос земель на шару,тоже государственный уровень.Он же не чужую отжатую дачу перепродовал.
Мля,скорей бы выборы!
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Как суд назначили на дату, когда судья будет в отпуске?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд в третий раз перенес рассмотрение дела Добкина: следующее подготовительное заседание назначено на 22 марта
 
 
 
 
 
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