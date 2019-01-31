 Выдвижение Кривоноса в президенты - событие для армии, - Бутусов

Так считает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Полковник Сергей Кривонос, первый заместитель командующего Сил специальных операций Украины ВСУ, один из самых известных воинов в рядах ССО, сегодня стал кандидатом в президенты! Да, это настоящее событие. Событие для нашей армии. Один из самых авторитетных офицеров, человек, который руководил постройкой учебной базы ССО в Бердичеве, который несколько ротаций в 2016-18 годах руководил ССО в зоне АТО, идет в политику. Кривонос стал известен в 2014-м - он командовал украинским подразделением, оборонявшим Краматорский аэродром, и именно Кривонос поднял шум, когда увидел, что банде Гиркина дают беспрепятственно покинуть Славянск. Кривонос не побоялся вступить в конфликт с командующим АТО Виктором Муженко, он требовал нанести удар по уходящим колоннам. Возник конфликт, который тяжело отразился на дальнейшей службе - Кривонос попал в "опалу". Если бы полковнику дали возможность нормально служить и воевать - думаю, он бы армию не оставил. Что ж, теперь наша политика получила еще одного незаурядного кандидата. Думаю, риторика Кривоноса будет критичной по отношению к действующей власти. А по его дальнейшим действиям - посмотрим", - написал журналист.
В свое время Бутусов приветствовал назначение Кривоноса начальником управления специальных операций Министерства обороны Украины.
"Скажу прямо: трудно найти в Украине лучшего кандидата на этот важнейший пост. Многие уважаемые спецназовцы, настоящие профессионалы многие недели пытались поддержать назначение именно Сергея Григорьевича. Я тоже поддерживал этот выбор, уважая мнение воинов, и называл его имя. Но это назначение - не чей-то лоббизм, а признание реального профессионализма и авторитета. Некомпетентное руководство УСО - генерал Назаркин, применяло части спецназ в полном противоречии с доктриной, тактикой и уставами - это привело к очень тяжелым и трагичным последствиям. Кривонос не раз выступал резко против неграмотного планирования и управления, и не боялся говорить неприятную правду в глаза начальству", - на писал он тогда.
Напомним, сегодня, 31 января, съезд партии "Воины АТО" выдвинул кандидатом в президенты полковника Сергея Кривоноса.
Голосует от выборов к выборам за всяких го-нов....
Не нужно мне втирать про украинский народ...
А сапоги тачать пирожник" (с)
Помните, чем байка кончается?"Щука, чуть жива, лежит, разинув рот,-
И крысы хвост у ней отъели."
И отдал за Украину свое здоровье и рисковал жизнью.
Это у вас шоколадных порохолизов все в бабло переводится!
"Кривонос объяснил свое решение пойти в президенты тем, что с 2014 года процесс строительства армии значительно ухудшился."
Источник: https://censor.net.ua/p3109219
До 2014 года со строительством армии у нас все было путем?
Маються на увазі якісь персоналії?
С 2014 года армия только начала расстраиваться.
Одна программа постройки общаг для военных чего стоит.
а що він скаже на рахунок базової ставки нбу?
На всех ветках воют что альтернативы петьке нет.
Вот ВАМ ур-ды продажные альтернатива!
Плечевая Гыга мне комплименты пишет!
Вроде я не бухал ?!.......
Но зачем в президенты? Разве что, с прицелом на будущие парламентские выборы...
Ведь, разбавлять бочку дегтя, наш список кандидатов, ложкой меда не имеет никакого смысла.
"*********" (с)
нардепа.Героя Майдану.
Но результат будет одинаковый.
Перед штурмом замку Кривоніс звернувся до побратимів із закликом: "Браття, я не можу Вас примусити йти на неминучу смерть, але в замку засіли вороги нашого народу". 15 жовтня 1648 року козаки взяли Високий Замок
Польські джерела занадто емоційно описали взяття Високого замку українським козацтвом : "Почалася страшенна різня. Не щадили нікого з обложених: ні православних, ні католиків, ні поляків, ні русинів, ні євреїв. Не боронила від смерті ні віра, ні стать, ні вік. Один страшенний крик розпачу змішався з криками переможців і доносився до мурів міста!".
Саме військова еліта Богдана Хмельницького стояла біля витоків формування державних інститутів у Війську Запорізькому. Останній такий інститут, як митна система в Гетьманщині, Російська імперія змогла зламати лише у 1754 році ( Докладніше про це можна довідатися у книзі "Нариси з історії митної справи та митного законодавства України-Руси").
П.С. СЛАВНІ ВОЇНИ ВІЙСЬКА ЗАПОРІЗЬКОГО ПОВЕРТАЮТЬСЯ ДО НАС ІЗ НЕБЕС !!!
Все правильно, такие люди в политике нужны, а участие в выборах, это хороший старт политической карьеры.
так,це піар для армії, але це відбирання відсотка-двох саме у Порошенко у першому турі.
Висновок.
Бутусов-придурок
Вывод, вероятно такой? - Именно так должен поступать каждый подчиненный в украинской армии)). Давать оценочные суждения( очевидно, что в присутствии других подчиненных, показывая им личный пример). Противиться выполнению оперативных приказов командования и смело говорить неприятную ( а правду ли?) в глаза. Юра - это, как минимум, ребячество, а как максимум.... даже говорить не хочу. Именно подобный разнобой и гетьманизм использует враг в борьбе с Украиной и делает это, в отличие от нас, весьма подло и профессионально.
Бутусовым, для того чтобы не пропустить Порошенко, привести воровку Юлю, клоуна Зеленского и помощью их вернуть себе Приватбанк, ,Укрнафту, ОПЗ, выгнать лоукостеров и стать с МАУ монополистом как и было, завалить Супрун, отменить Прозоро и как ранее доить госбюджет и граждан Украины!!! Беня и Юра пролетите!!!
Слава Руси! Смерть ворогам!!!!
шанси Кривоноса-мізерні..
так,це піар для армії, але це відбирання відсотка-двох саме у Порошенко у першому турі.
Висновок 2
Бутусов-негідник
"Кривонос поднял шум, когда увидел, что банде Гиркина дают беспрепятственно покинуть Славянск.Источник: https://censor.net.ua/n3109232
Такой факт указывает на узость взглядов пана Кривоноса. Шире - на отсутствие стратегического мышления. Любой желающий может найти карту боев и убедится, что места между блокпостами хватало. То есть Гиркину оставили "золотой мост" и , воздействуя на его психику, убедили им воспользоваться. И очень правильно сделали!! Давайте представим Кривоноса на месте начальника ГШ. "Гиркина не выпускать, Славянск и Краматорск штурмовать!" На месте этой агломерации было бы "дебальцево". Десятки тысяч людей потеряли бы все и пополнили бы ряды боевиков или сочувствующих им.
Потом, ну выходит Гиркин. Идет от 2-ух до 3-ех тысяч и сотни единиц транспорта. Растояния очень маленькие, фактически стрельба возможна только с непосредственной корректировкой. Но куда стрелять? По Краматорску, куда зашла часть колонн? По лесам, где идут гражданский машины по 4-5 шт в колонне? А кто из них боевик? Там были и вполне мирняк сепарский. Что было бы после фото сгоревших автобусов? И напомню, что непосредственно под Славянском все наши части имели скопом 1800 чел. У Гиркина больше по факту было! Как надо было Гиркина останавливать? Цепочкой построится и пытаться как стадо баранов в кошару загнать? Так что с этим мифом, что Гиркину "дали уйти" надо заканчивать и всех , кто такое повторяет, считать ..., ну не знаю, сами подумайте.
Було би добре, якби ще казали, я розумію, що не пройду, але в другому турі підтримаю - Юлію Тимошенко, або Петра Порошенка, або Ляшка і тд.
а так же нічо ж не понятно.