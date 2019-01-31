 Выдвижение Кривоноса в президенты - событие для армии, - Бутусов

Так считает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Полковник Сергей Кривонос, первый заместитель командующего Сил специальных операций Украины ВСУ, один из самых известных воинов в рядах ССО, сегодня стал кандидатом в президенты! Да, это настоящее событие. Событие для нашей армии. Один из самых авторитетных офицеров, человек, который руководил постройкой учебной базы ССО в Бердичеве, который несколько ротаций в 2016-18 годах руководил ССО в зоне АТО, идет в политику. Кривонос стал известен в 2014-м - он командовал украинским подразделением, оборонявшим Краматорский аэродром, и именно Кривонос поднял шум, когда увидел, что банде Гиркина дают беспрепятственно покинуть Славянск. Кривонос не побоялся вступить в конфликт с командующим АТО Виктором Муженко, он требовал нанести удар по уходящим колоннам. Возник конфликт, который тяжело отразился на дальнейшей службе - Кривонос попал в "опалу". Если бы полковнику дали возможность нормально служить и воевать - думаю, он бы армию не оставил. Что ж, теперь наша политика получила еще одного незаурядного кандидата. Думаю, риторика Кривоноса будет критичной по отношению к действующей власти. А по его дальнейшим действиям - посмотрим", - написал журналист.

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В свое время Бутусов приветствовал назначение Кривоноса начальником управления специальных операций Министерства обороны Украины.

"Скажу прямо: трудно найти в Украине лучшего кандидата на этот важнейший пост. Многие уважаемые спецназовцы, настоящие профессионалы многие недели пытались поддержать назначение именно Сергея Григорьевича. Я тоже поддерживал этот выбор, уважая мнение воинов, и называл его имя. Но это назначение - не чей-то лоббизм, а признание реального профессионализма и авторитета. Некомпетентное руководство УСО - генерал Назаркин, применяло части спецназ в полном противоречии с доктриной, тактикой и уставами - это привело к очень тяжелым и трагичным последствиям. Кривонос не раз выступал резко против неграмотного планирования и управления, и не боялся говорить неприятную правду в глаза начальству", - на писал он тогда.

Напомним, сегодня, 31 января, съезд партии "Воины АТО" выдвинул кандидатом в президенты полковника Сергея Кривоноса.