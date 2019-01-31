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 Политика Украины
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Все про:Бутусов Юрий (1612) Кривонос Сергей (17)

 Выдвижение Кривоноса в президенты - событие для армии, - Бутусов

Выдвижение в президенты полковника Сергея Кривоноса, первого замкомандира ССО, является событием для армии.

Так считает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Полковник Сергей Кривонос, первый заместитель командующего Сил специальных операций Украины ВСУ, один из самых известных воинов в рядах ССО, сегодня стал кандидатом в президенты! Да, это настоящее событие. Событие для нашей армии. Один из самых авторитетных офицеров, человек, который руководил постройкой учебной базы ССО в Бердичеве, который несколько ротаций в 2016-18 годах руководил ССО в зоне АТО, идет в политику. Кривонос стал известен в 2014-м - он командовал украинским подразделением, оборонявшим Краматорский аэродром, и именно Кривонос поднял шум, когда увидел, что банде Гиркина дают беспрепятственно покинуть Славянск. Кривонос не побоялся вступить в конфликт с командующим АТО Виктором Муженко, он требовал нанести удар по уходящим колоннам. Возник конфликт, который тяжело отразился на дальнейшей службе - Кривонос попал в "опалу". Если бы полковнику дали возможность нормально служить и воевать - думаю, он бы армию не оставил. Что ж, теперь наша политика получила еще одного незаурядного кандидата. Думаю, риторика Кривоноса будет критичной по отношению к действующей власти. А по его дальнейшим действиям - посмотрим", - написал журналист.

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В свое время Бутусов приветствовал назначение Кривоноса начальником управления специальных операций Министерства обороны Украины.

"Скажу прямо: трудно найти в Украине лучшего кандидата на этот важнейший пост. Многие уважаемые спецназовцы, настоящие профессионалы многие недели пытались поддержать назначение именно Сергея Григорьевича. Я тоже поддерживал этот выбор, уважая мнение воинов, и называл его имя. Но это назначение - не чей-то лоббизм, а признание реального профессионализма и авторитета. Некомпетентное руководство УСО - генерал Назаркин, применяло части спецназ в полном противоречии с доктриной, тактикой и уставами - это привело к очень тяжелым и трагичным последствиям. Кривонос не раз выступал резко против неграмотного планирования и управления, и не боялся говорить неприятную правду в глаза начальству", - на писал он тогда. 

Напомним, сегодня, 31 января, съезд партии "Воины АТО" выдвинул кандидатом в президенты полковника Сергея Кривоноса.

Источник: https://censor.net.ua/n3109232
 
   
 Топ комментарии
 
Достойный кандидат. в отличие от мразины юродствующей на Томосе и Украине и на низком старте уже ползти и молить Хуйла о *мире*
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это пиз@ец! надо всех граждан Украины зарегистрировать кандидатами в президенты, включая грудных и находящихся в коме. пусть каждый проголосует сам за себя!
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И наберёт этот незаурядный, но технический кандидат, аж фиг целых, ноль десятых процента.
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Наш бюллетень удлинился ещё на пару сантиметров...
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К окончанию регистрации он будет длиннее рулона туалетной бумаги. И с такими же ассоциациями.
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Олег Анатолиевич - потому что не он, а наш мудрый народ техничный...

Голосует от выборов к выборам за всяких го-нов....
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Олег Анатолиевич - украинский народ проголосовал за 2-ды судимого хама-зека падающего от яйца...

Не нужно мне втирать про украинский народ...
Висунення Кривоноса в президенти - подія для армії, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4545
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это пиз@ец! надо всех граждан Украины зарегистрировать кандидатами в президенты, включая грудных и находящихся в коме. пусть каждый проголосует сам за себя!
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плати 2.5 лимона и регистрийся....никто не мешает...а в бюджете деньги лишними не будут😀
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Достойный кандидат. в отличие от мразины юродствующей на Томосе и Украине и на низком старте уже ползти и молить ***** о *мире*
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Все они сейчас достойные, пока до кормушки не дорвутся.
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как для главнокомандующего, он конечно подойдёт, на случай военной операции освобождения, но ведь ему не дадут сделать это "голуби мира (обычного и холодного)" Наша политика получила еще одного незаурядного кандидата, - Бутусов о выдвижении Кривоноса в президенты - Цензор.НЕТ 4661
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"Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник" (с)

Помните, чем байка кончается?"Щука, чуть жива, лежит, разинув рот,-
И крысы хвост у ней отъели."
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Ну да, Кондитер в лампасах Главнокомандующего выглядит неуклюже, пора его вернуть в пекарню к пирогам
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Он в отличие от тебя ур-да воевал!
И отдал за Украину свое здоровье и рисковал жизнью.
Это у вас шоколадных порохолизов все в бабло переводится!
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Смущает фраза из предыдущей статьи на ЦН о Кривоносе.

"Кривонос объяснил свое решение пойти в президенты тем, что с 2014 года процесс строительства армии значительно ухудшился."
Источник: https://censor.net.ua/p3109219

До 2014 года со строительством армии у нас все было путем?
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Мабуть так: до 2014р. Війська в Україні не було зовсім. 2014р. -- короткий період безпрецедентної уваги до Війська. А потім (особливо після "мінська-2) -- реставрація совка. Принаймні в методах командування. Принаймні, про це говорять багато ветеранів. Та й сам знаю.
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В 2014 увага до армії кого конкретно?
Маються на увазі якісь персоналії?
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Да он попросту ********, как и сам Юра Бутусов.
С 2014 года армия только начала расстраиваться.
Одна программа постройки общаг для военных чего стоит.
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Водителя троллейбуса не хватает в списке кандидатов
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СЕРГІЙ КРИВОНІС - ЛЕГЕНДАРНИЙ КОМАНДИР ОБОРОНИ КРАМАТОРСЬКОГО АЕРОДРОМУ https://favids.com/ru/watch/I0qoMYSpSNM




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герой..поважаю..
а що він скаже на рахунок базової ставки нбу?
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президентом ему стать не дадут , а вот министром обороны он сможет стать ,после убора соевых от корыта на выборах !!!!
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Вот и новый кандидат на НГШ в при президенте Гриценко
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Что то я любителей шокоанилингуса не понимаю.....
На всех ветках воют что альтернативы петьке нет.
Вот ВАМ ур-ды продажные альтернатива!
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шота ты как и не зрадовец вовсе Висунення Кривоноса в президенти - подія для армії, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7610.вся зрада против кривоноса
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ШО ТО МНЕ ССЫК-НО!
Плечевая Гыга мне комплименты пишет!
Вроде я не бухал ?!.......
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Несмотря на то что украинцев веками уничтожали потому что боялись, расселяли по дальше от Украины , что бы добивать по одиночке, все же остались в Украине настоящие патриоты. Почему за столько времени не нашёлся хоть один достойный Украинский президент? Все какая то шваль залетная или толстосумы.
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Кожна держава має мати хорошого "яструба" в парламенті.
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Верю, что это незаурядный человек и авторитетный профессиональный военный.
Но зачем в президенты? Разве что, с прицелом на будущие парламентские выборы...
Ведь, разбавлять бочку дегтя, наш список кандидатов, ложкой меда не имеет никакого смысла.
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Зовсім дах поїхав у декого. Який президент?! Якщо він добрий воїн, то начальником Генштаба максимум. Кожен має займатися тією справою, яка в нього більше виходить. А ви просто хотіли стратєга і тактіка хорошого в якесь лайно кинуть.
"*********" (с)
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нікого не нагадує? Висунення Кривоноса в президенти - подія для армії, - Бутусов - Цензор.НЕТ 556
нардепа.Героя Майдану.
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Почему можно голосовать за клоунов и пид*расов и нельзя за Воина и Мужика?
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Почему нельзя? Можно...
Но результат будет одинаковый.
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При всем моем уважении к этому человеку я считаю,что военный не должен быть президентом,так как он на этом посту будет строить казарму. Каждый должен быть на своем месте
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В період з 8 по 15 жовтня 1648 року козацький полковник Максим Кривоніс командував військовою операцією по взяттю Високого Замку ( Львів ).
Перед штурмом замку Кривоніс звернувся до побратимів із закликом: "Браття, я не можу Вас примусити йти на неминучу смерть, але в замку засіли вороги нашого народу". 15 жовтня 1648 року козаки взяли Високий Замок
Польські джерела занадто емоційно описали взяття Високого замку українським козацтвом : "Почалася страшенна різня. Не щадили нікого з обложених: ні православних, ні католиків, ні поляків, ні русинів, ні євреїв. Не боронила від смерті ні віра, ні стать, ні вік. Один страшенний крик розпачу змішався з криками переможців і доносився до мурів міста!".
Саме військова еліта Богдана Хмельницького стояла біля витоків формування державних інститутів у Війську Запорізькому. Останній такий інститут, як митна система в Гетьманщині, Російська імперія змогла зламати лише у 1754 році ( Докладніше про це можна довідатися у книзі "Нариси з історії митної справи та митного законодавства України-Руси").

П.С. СЛАВНІ ВОЇНИ ВІЙСЬКА ЗАПОРІЗЬКОГО ПОВЕРТАЮТЬСЯ ДО НАС ІЗ НЕБЕС !!!

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Выдвижение Кривоноса в президенты - событие для армии, - Бутусов
Все правильно, такие люди в политике нужны, а участие в выборах, это хороший старт политической карьеры.
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шанси Кривоноса-мізерні..

так,це піар для армії, але це відбирання відсотка-двох саме у Порошенко у першому турі.

Висновок.
Бутусов-придурок Висунення Кривоноса в президенти - подія для армії, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9513
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От ви так зразу...Чоловік іде на парламентські,півтора відсотка погоди не зроблять(та й ні програми,ні команди,ні застави).А вас забанять.
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"....Кривонос не раз выступал резко против неграмотного планирования и управления, и не боялся говорить неприятную правду в глаза начальству"Источник:https://censor.net.ua/n3109232...."

Вывод, вероятно такой? - Именно так должен поступать каждый подчиненный в украинской армии)). Давать оценочные суждения( очевидно, что в присутствии других подчиненных, показывая им личный пример). Противиться выполнению оперативных приказов командования и смело говорить неприятную ( а правду ли?) в глаза. Юра - это, как минимум, ребячество, а как максимум.... даже говорить не хочу. Именно подобный разнобой и гетьманизм использует враг в борьбе с Украиной и делает это, в отличие от нас, весьма подло и профессионально.
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Так великий стратег Юра так и думает - что в армии каждый рядовой может учить генерала. Стратег Юра на тех же правах с образованием журналиста (хотя не факт, что и оно у него есть) на полном серьёзе умудряется Генштаб учить, как надо военные операции планировать.
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Якщо кому цікаво,чому Кривоноса не призначили командуючим ССО.
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При всем уважении к полковнику обидно, что его используют Коломойский с

Бутусовым, для того чтобы не пропустить Порошенко, привести воровку Юлю, клоуна Зеленского и помощью их вернуть себе Приватбанк, ,Укрнафту, ОПЗ, выгнать лоукостеров и стать с МАУ монополистом как и было, завалить Супрун, отменить Прозоро и как ранее доить госбюджет и граждан Украины!!! Беня и Юра пролетите!!!
Слава Руси! Смерть ворогам!!!!
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основным могильщиком командующего Кривоноса был Вячеслав Бутусов. В отличие от других «помощников», боровшихся, как это часто у нас бывает, «за идею» и «против прогнившей системы», он действовал расчетливо и цинично. Правда, целью его был не какой-то полковник спецназа, а сам начальник Генштаба. А Кривонос - стал расходным материалом. Так сказать, издержки производства.

шанси Кривоноса-мізерні..

так,це піар для армії, але це відбирання відсотка-двох саме у Порошенко у першому турі.

Висновок 2
Бутусов-негідник

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Не будем цитировать мнение о Кривоносе других ответственных командиров. Может то и брехня. Но
"Кривонос поднял шум, когда увидел, что банде Гиркина дают беспрепятственно покинуть Славянск.Источник: https://censor.net.ua/n3109232
Такой факт указывает на узость взглядов пана Кривоноса. Шире - на отсутствие стратегического мышления. Любой желающий может найти карту боев и убедится, что места между блокпостами хватало. То есть Гиркину оставили "золотой мост" и , воздействуя на его психику, убедили им воспользоваться. И очень правильно сделали!! Давайте представим Кривоноса на месте начальника ГШ. "Гиркина не выпускать, Славянск и Краматорск штурмовать!" На месте этой агломерации было бы "дебальцево". Десятки тысяч людей потеряли бы все и пополнили бы ряды боевиков или сочувствующих им.
Потом, ну выходит Гиркин. Идет от 2-ух до 3-ех тысяч и сотни единиц транспорта. Растояния очень маленькие, фактически стрельба возможна только с непосредственной корректировкой. Но куда стрелять? По Краматорску, куда зашла часть колонн? По лесам, где идут гражданский машины по 4-5 шт в колонне? А кто из них боевик? Там были и вполне мирняк сепарский. Что было бы после фото сгоревших автобусов? И напомню, что непосредственно под Славянском все наши части имели скопом 1800 чел. У Гиркина больше по факту было! Как надо было Гиркина останавливать? Цепочкой построится и пытаться как стадо баранов в кошару загнать? Так что с этим мифом, что Гиркину "дали уйти" надо заканчивать и всех , кто такое повторяет, считать ..., ну не знаю, сами подумайте.
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Сергей Кривонос, пусть за него отдадут или не отдадут свой голос его побратимы, те с кем он воевал. В интернете много чего написано - много хорошего, ну есть и то, что заставляет сильно призадуматься. Хотя и так ясно, что это не президентский движ, а парламентский и кондитер хочет привести в парламент, как можно больше подконтрольных ему партий - Кривонос однин из этих людей. Так что выдвижение в презы, это скорее ознакомительный выход для электората.
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распыл голосов, а так и в 5 туров не уложатся, а это значит и распыл денег. Кандидатов много, мозгов мало
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мають гроші на внесок та хочуть люди? -нехай реєструються.
Було би добре, якби ще казали, я розумію, що не пройду, але в другому турі підтримаю - Юлію Тимошенко, або Петра Порошенка, або Ляшка і тд.
а так же нічо ж не понятно.
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Стратегия Порошенко "Вместо армии социальные расходы" для воюющей страны ошибочна. Она базируется на уверенности что" Только миротворцы обеспечат мир на Донбассе 11.11.18." Миротворцы маловероятны. Прав автор статьи , сказав "Мир и независимость для Украины не будут нам кем-то дарованы сами по себе - этого следует добиться, это должно стать целью государственной политики. Ответом на военную операцию России должна стать эффективная военная операция Украины на Донбассе. -Война на Донбассе: как принудить Путина к миру?Ю.Бутусов. 23.07.18". Армия на первом плане, всё для неё-такими должны быть стратегия и тактика.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВыдвижение Кривоноса в президенты - событие для армии, - Бутусов
 
 
 
 
 
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