 Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко и Гриценко лидируют в президентском рейтинге, - опрос трех социологических компаний

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного тремя социологическими компаниями (Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова), сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно данным, обнародованным в четверг, наибольшую поддержку населения среди тех, кто примет участие в голосовании и определился со своим выбором, получил бы В.Зеленский (23%). За П.Порошенко готовы проголосовать 16,4%, за Ю.Тимошенко - 15,7% респондентов.
За одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко намерены отдать свой голос 9,3% опрошенных, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 8,1%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 6,7%. Кандидата от партии "Укроп" Александра Шевченко готовы поддержать 3,5%, городского голову Львова, лидера "Объединения "Самопомич" Андрея Садового - 3,4%, лидера партии "Наши" Евгения Мураева - 2,7%. За кандидата от партии "Оппозиционный блок - партия мира и развития" Александра Вилкула готовы проголосовать 2,4% респондентов, за экс-главу Службы безопасности Украины Игоря Смешко – 2,2%, за кандидата от партии "Свобода" Руслана Кошулинского - 1,3%.
Другие кандидаты не набирают 1% голосов.
На вопрос "Независимо от того, за кого Вы собираетесь голосовать, кто из следующих кандидатов, по Вашему мнению, победит?" 20,5% респондентов ответили, что наиболее вероятным победителем на президентских выборах считают П.Порошенко, победу Ю.Тимошенко прогнозируют 19,9%, а В.Зеленского - 10,8%.
Исследование проводилось с 16 по 29 января 2019 года силами трех социологических компаний (Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова). Выборка – 11 тыс. респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей), для населения старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования: +/-0,9%. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.
Ты назови достижения ПЕци..
Сразу скажу что армия,без виз,и томос не катят..
Я ору с вас лузеров
Только не ясно,успеет Пеця сбежать,думаю что барыга таки не зря Гонтариху посылал за бугор,побег подготовлен..
Цей росiйський найманець вже агітує за Тимошенко. "... Тимошенко, не скажу, что она давала нам какие-то очень серьёзные надежды, но это лучший вариант, чем Порошенко." Объект: Прилепин Евгений Николаевич
https://psb4ukr.org/criminal/prilepin-evgenij-nikolaevich/
На виборах Президента Кошулинський стартує зі щонайменше 8 % підтримки. Єдиний кандидат у Президенти від націоналістичних сил Руслан Кошулинський має реальні шанси потрапити до другого туру президентських виборів, адже він уже на старті матиме сумарний рейтинг Олега Тягнибока та Дмитра Яроша, що в поєднанні з тими виборцями, котрі не визначилися, може досягати 8 %.Таку думку висловив директор Центру інформаційних проблем територій Національної академії наук України, експерт із соціальної психології Петро Жук, повідомляє "Депо"."Після заяви Яроша про відмову від участі в президентських перегонах і підтримку кандидатури Руслана Кошулинського вимальовується цікава картина. Останнім часом президентський рейтинг Тягнибока коливався в межах 3…3,5 %, а Яроша - 1…1,5 %. Крім цього, близько 50 % виборців ще не визначилися. Тому можна говорити, що Кошулинський, котрий за фактом ще не почав виборчу кампанію, може розраховувати на стартовий рейтинг близько 8 % (сумарна підтримка Тягнибока й Яроша плюс виборці, котрі ще не визначилися)", - розповів соціолог.Петро Жук наголосив, що при доволі високій підтримці Руслан Кошулинський має чи не найнижчий антирейтинг серед націоналістів."В уяві українців Кошулинський сприймається, як ще одне нове обличчя серед претендентів на крісло глави держави. На ньому практично немає негативу: він не вирізнявся ні одіозними заявами, ні якимись скандалами. До того ж будь-яка критика завжди падає, перш за все, на офіційних лідерів політичних сил. Тому зараз він має навіть більший електоральний потенціал, ніж Тягнибок, Ярош або будь-який інший голова політичної партії ", - упевнений експерт.За його словами, саме тому Кошулинський як єдиний кандидат від націоналістів має найбільший потенціал електорального зростання."При вдало проведеній кампанії може статися такий же несподіваний кумулятивний ефект, як на місцевих виборах 2015 року у Львові. Тоді кандидат у мери Кошулинський при стартовому рейтингу 2…3 % в підсумку набрав 36,86 %. Тобто в 12 разів більше. При цьому партійний результат "Свободи" у Львові становив всього 9,57 %, що майже в чотири рази менше, ніж у Кошулинського. Як бачимо, Кошулинський одного разу вже зумів вийти за рамки партійної ніші", - нагадав Петро Жук.При цьому він не виключив, що тоді багаторазового мера Львова Андрія Садового від поразки врятував лише той факт, що Руслан Кошулинський включився в кампанію "надто пізно, коли вона вже йшла повним ходом". "Вголос" https://vgolos.com.ua******************-maye-realni-shansy-vyjty-v-drugyj-tur-prezydentskyh-vyboriv-sotsiolog_877465.html
Ведь Зеленский заявил, что он даже не имеет программы. Он еще не думал, что будет делать как президент. А 9 миллионов (23%) украинцев уже видят в нем мессию.
Браво, ля, браво.
Кто продаст жителям этой страны мозги???
В реальности цифры такие:
Порошенко 17%
Зеленский 16%
Тимошенко 9%