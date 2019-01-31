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 Политика Украины
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 Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко и Гриценко лидируют в президентском рейтинге, - опрос трех социологических компаний

Украинцы готовы поддержать на президентских выборах шоумена Владимира Зеленского. Действующий глава государства Петр Порошенко - на втором месте, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко – на третьем

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного тремя социологическими компаниями (Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова), сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Зеленский, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко - лидеры президентской гонки, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Согласно данным, обнародованным в четверг, наибольшую поддержку населения среди тех, кто примет участие в голосовании и определился со своим выбором, получил бы В.Зеленский (23%). За П.Порошенко готовы проголосовать 16,4%, за Ю.Тимошенко - 15,7% респондентов.

За одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко намерены отдать свой голос 9,3% опрошенных, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 8,1%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 6,7%. Кандидата от партии "Укроп" Александра Шевченко готовы поддержать 3,5%, городского голову Львова, лидера "Объединения "Самопомич" Андрея Садового - 3,4%, лидера партии "Наши" Евгения Мураева - 2,7%. За кандидата от партии "Оппозиционный блок - партия мира и развития" Александра Вилкула готовы проголосовать 2,4% респондентов, за экс-главу Службы безопасности Украины Игоря Смешко – 2,2%, за кандидата от партии "Свобода" Руслана Кошулинского - 1,3%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти три четверти украинцев намерены прийти на президентские выборы, - опрос

Другие кандидаты не набирают 1% голосов.

На вопрос "Независимо от того, за кого Вы собираетесь голосовать, кто из следующих кандидатов, по Вашему мнению, победит?" 20,5% респондентов ответили, что наиболее вероятным победителем на президентских выборах считают П.Порошенко, победу Ю.Тимошенко прогнозируют 19,9%, а В.Зеленского - 10,8%.

Исследование проводилось с 16 по 29 января 2019 года силами трех социологических компаний (Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова). Выборка – 11 тыс. респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей), для населения старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования: +/-0,9%. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.

Источник: https://censor.net.ua/n3109229
 
 
 Топ комментарии
 
еще 3 платежки за тепло впереди)) и несколько "кварталов" ..порошенко- на выход! ))
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Бред. С помощью карманных соевых "социологов" готовят почву под фальсификацию выборов.
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Украину...
Ты назови достижения ПЕци..
Сразу скажу что армия,без виз,и томос не катят..
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Кого нам хотят втюхать,этого переростка Пецю,которого еще кормят грудью?.. Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Бойко та Гриценко лідирують у президентському рейтингу, - опитування трьох соціологічних компаній - Цензор.НЕТ 8523
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А чего только 23 нарисовали клоуну?)))) Давай 55% рисуй
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Истерика пока только у шоколадных клоунов)))
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Вся ваша зрада ноностоп 24 от вашей бот-конторы, вся ваша многомиллионная реклама - все ушло в унитаз
Я ору с вас лузеров Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Бойко та Гриценко лідирують у президентському рейтингу, - опитування трьох соціологічних компаній - Цензор.НЕТ 4768
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А кто истерит, Юля таки будет президентом,и это уже не от нас, здесь сидящих на форуме зависит..:
Только не ясно,успеет Пеця сбежать,думаю что барыга таки не зря Гонтариху посылал за бугор,побег подготовлен.. Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Бойко та Гриценко лідирують у президентському рейтингу, - опитування трьох соціологічних компаній - Цензор.НЕТ 85
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Вражає те,як ці соціологи вбивають довіру до себе,ну зірвуть зараз джек-пот,а на парламентських ? -Пальчик смоктатимуть ?
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Недавно услышал, что в Украине работает ферма порохоботовских тролей. Какими только способами они не пытаются перенимать опыт пуйла.
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Одного не могу понять, кто за ляшко голосует? Этот ******* уже десять лет как законотворец...
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тюля пустилась во все тяжкие))))
Цей росiйський найманець вже агітує за Тимошенко. "... Тимошенко, не скажу, что она давала нам какие-то очень серьёзные надежды, но это лучший вариант, чем Порошенко." Объект: Прилепин Евгений Николаевич

https://psb4ukr.org/criminal/prilepin-evgenij-nikolaevich/

Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Бойко та Гриценко лідирують у президентському рейтингу, - опитування трьох соціологічних компаній - Цензор.НЕТ 9861
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а вы чей "найманець" ? Порошенка?Скорее вы пустились во все тяжкие! Тимошенко будет достойным президентом!
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Лера и глянь кто говорит о ботах Порошенко ,что не за Юлю так нолевка,за редким исключением.
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Я буду голосовать за Юлию Владимировну! Она способна вывести Украину от туда,куда загнала эта власть!
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Кошулинський має реальні шанси вийти в другий тур президентських виборів.
На виборах Президента Кошулинський стартує зі щонайменше 8 % підтримки. Єдиний кандидат у Президенти від націоналістичних сил Руслан Кошулинський має реальні шанси потрапити до другого туру президентських виборів, адже він уже на старті матиме сумарний рейтинг Олега Тягнибока та Дмитра Яроша, що в поєднанні з тими виборцями, котрі не визначилися, може досягати 8 %.Таку думку висловив директор Центру інформаційних проблем територій Національної академії наук України, експерт із соціальної психології Петро Жук, повідомляє "Депо"."Після заяви Яроша про відмову від участі в президентських перегонах і підтримку кандидатури Руслана Кошулинського вимальовується цікава картина. Останнім часом президентський рейтинг Тягнибока коливався в межах 3…3,5 %, а Яроша - 1…1,5 %. Крім цього, близько 50 % виборців ще не визначилися. Тому можна говорити, що Кошулинський, котрий за фактом ще не почав виборчу кампанію, може розраховувати на стартовий рейтинг близько 8 % (сумарна підтримка Тягнибока й Яроша плюс виборці, котрі ще не визначилися)", - розповів соціолог.Петро Жук наголосив, що при доволі високій підтримці Руслан Кошулинський має чи не найнижчий антирейтинг серед націоналістів."В уяві українців Кошулинський сприймається, як ще одне нове обличчя серед претендентів на крісло глави держави. На ньому практично немає негативу: він не вирізнявся ні одіозними заявами, ні якимись скандалами. До того ж будь-яка критика завжди падає, перш за все, на офіційних лідерів політичних сил. Тому зараз він має навіть більший електоральний потенціал, ніж Тягнибок, Ярош або будь-який інший голова політичної партії ", - упевнений експерт.За його словами, саме тому Кошулинський як єдиний кандидат від націоналістів має найбільший потенціал електорального зростання."При вдало проведеній кампанії може статися такий же несподіваний кумулятивний ефект, як на місцевих виборах 2015 року у Львові. Тоді кандидат у мери Кошулинський при стартовому рейтингу 2…3 % в підсумку набрав 36,86 %. Тобто в 12 разів більше. При цьому партійний результат "Свободи" у Львові становив всього 9,57 %, що майже в чотири рази менше, ніж у Кошулинського. Як бачимо, Кошулинський одного разу вже зумів вийти за рамки партійної ніші", - нагадав Петро Жук.При цьому він не виключив, що тоді багаторазового мера Львова Андрія Садового від поразки врятував лише той факт, що Руслан Кошулинський включився в кампанію "надто пізно, коли вона вже йшла повним ходом". "Вголос" https://vgolos.com.ua******************-maye-realni-shansy-vyjty-v-drugyj-tur-prezydentskyh-vyboriv-sotsiolog_877465.html
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Пішла брехня і найбрудніші технології ,хтось вірить цим так званим соціологам ?
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ражает слепая вера в Зеленского как президента Украины.
Ведь Зеленский заявил, что он даже не имеет программы. Он еще не думал, что будет делать как президент. А 9 миллионов (23%) украинцев уже видят в нем мессию.
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Это так шоколадные решили затягивать своего борова во второй тур ? ))) Бугага
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сразу видно, кто оплачивает эти "соцопросы". тут явно бенины уши торчат из-за тумбочки.
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Четыре пейсатых и украинец на последнем месте...
Браво, ля, браво.
Кто продаст жителям этой страны мозги???
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Но Зеленскому явно много нарисовали
В реальности цифры такие:

Порошенко 17%

Зеленский 16%
Тимошенко 9%
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Жуля уже не на первому, Аза. Вірте і дальше цим рейтингам
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко и Гриценко лидируют в президентском рейтинге, - опрос трех социологических компаний
 
 
 
 
 
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