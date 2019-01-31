 Заметают следы: террористы перед приездом "компетентных органов" сожгли собственный штаб, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об это сообщили в ГУР.

В связи с возросшим количество потерь и нецелевым использованием военного имущества, в т.ч. оружия и боеприпасов, специальными комиссиями штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ в подразделениях российских оккупационных войск проводится интенсивная проверка учета и наличия оружия, боеприпасов, запасов вещевой и продовольственной служб. Кроме того, осуществляется контроль выполнения требований по обязательному отстрелу определенного количества боекомплектов, в т.ч. артиллерийскими и танковыми подразделениями.

В украинской разведке отметили, что во избежание ответственности, командиры отдельных частей и подразделений противника пытаются скрыть нарушения, связанные с учетом оружия, боеприпасов и другого военного имущества.

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Так, 30 января с.г. в одной из частей российских оккупационных войск, накануне прибытия комиссии было сожжено помещение штаба части, в результате чего сгорели все учетные документы по всем службам, в т.ч. ракетно-артиллерийского вооружения, финансовой, продовольственной, вещевой и личные дела военнослужащих этой части оккупационных войск.