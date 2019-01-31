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 Заметают следы: террористы перед приездом "компетентных органов" сожгли собственный штаб, - ГУР

В соединениях и частях 1 и 2 АК ВС РФ выросло количество потерь и нецелевого использования военного имущества, в т.ч. оружия и боеприпасов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об это сообщили в ГУР.

В связи с возросшим количество потерь и нецелевым использованием военного имущества, в т.ч. оружия и боеприпасов, специальными комиссиями штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ в подразделениях российских оккупационных войск проводится интенсивная проверка учета и наличия оружия, боеприпасов, запасов вещевой и продовольственной служб. Кроме того, осуществляется контроль выполнения требований по обязательному отстрелу определенного количества боекомплектов, в т.ч. артиллерийскими и танковыми подразделениями.

В украинской разведке отметили, что во избежание ответственности, командиры отдельных частей и подразделений противника пытаются скрыть нарушения, связанные с учетом оружия, боеприпасов и другого военного имущества.

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Так, 30 января с.г. в одной из частей российских оккупационных войск, накануне прибытия комиссии было сожжено помещение штаба части, в результате чего сгорели все учетные документы по всем службам, в т.ч. ракетно-артиллерийского вооружения, финансовой, продовольственной, вещевой и личные дела военнослужащих этой части оккупационных войск.

Источник: https://censor.net.ua/n3109227
 
   
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у порошка навчилися,
скоро почнуть склади підпалювати
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Ватан, ти що, знаєш, що Порошенко підпалив склади? Чого ж ти, падло, мовчиш і не оприлюднюєш цю сенсаційну інформацію, особливо перед виборами. Тобі ж за неї вилкули заплатять скільки, що ти за все своє мерзенне життя не заробиш.
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есть инфа - шо они складируют оружие и бк на территории цапии - революция у них там намечается - во как ))))
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Революция там вряд ли случится, но жить пацанам как-то надо. Не лезть же опять в шахту, только ростовскую!
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не будет - пускай он слоника гоблинам делают при въезде - заслужили ведь))))
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а они как партизанен молчать будут,вот их и не только со слоником тогда познакомят - у них будет полуподвал на границе - ведь однозначно заслуженно все)))
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Да , просо потрібно розуміти, що "палка з двох кінців", ота зброя що вони пруть в Даунбас мінімум 50% повертається контрабасом в РФ, у них там зараз також зброї у населення більше чим в населення України ( у процентному відношені).Вистрилить воно колись і у Москві і не тільки, прийде час.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗаметают следы: террористы перед приездом "компетентных органов" сожгли собственный штаб, - ГУР
 
 
 
 
 
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