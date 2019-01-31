EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  8986  91
Материалы по теме:
Все про:Крым (21064) оккупация (6721)

 "Представьте, каким был бы Крым": в оккупированных Саках на стенде коммунистов повесили листовку с проклятием "крымской весны". ФОТОрепортаж

В оккупированном Крыму, в городе Саки, вывесили листовку с проклятиями в адрес "крымской весны 2014".

Об этом сообщает пользователь Wasily Crimea в Twitter, который опубликовал фото рукописной листовки, наклеенной на газету "Коммунист Крыма", сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Есть два пути возвращения Крыма, на данном этапе военный Украина не рассматривает, - член Меджлиса Юксель

"Крым, Саки, центр города, 30 января 2019 г. (фото не мои, автора не раскрываю)", - написал Wasily Crimea.

В тексте листовки сказано: "Представьте, каким был бы Крым с безвизом, со всеми международными программами, без огромных цен, со свободой слова и самовыражения. Будь ты проклята, весна 2014!".

Представьте, каким был бы Крым: в оккупированных Саках на стенде коммунистов повесили листовку с проклятием крымской весны 01
Представьте, каким был бы Крым: в оккупированных Саках на стенде коммунистов повесили листовку с проклятием крымской весны 02

Источник: https://censor.net.ua/n3109226
 
   
 Топ комментарии
 
Нет уж господа, наслаждайтесь теперь руцуим миром ))
 показать весь комментарий
 
пришел русский мир и Саки стали ссаками
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нет уж господа, наслаждайтесь теперь руцуим миром ))
 показать весь комментарий
 
 
зато без биндэраффцев и па русски теперь можна гаварить разрешено теперь........
 показать весь комментарий
 
 
коммунист крыма фоном...., эпично..., но прошлого не вернуть, а будущее можно изменить....
 показать весь комментарий
 
 
камни с неба... капать начинают "Уявіть, яким був би Крим": в окупованих Саках на стенді комуністів повісили листівку з прокляттям "кримської весни" - Цензор.НЕТ 8174 зато в родной говени !
 показать весь комментарий
 
 
зато теперь запросто "Уявіть, яким був би Крим": в окупованих Саках на стенді комуністів повісили листівку з прокляттям "кримської весни" - Цензор.НЕТ 2624 хоть в Махачкалу, хоть в Омск.............
 показать весь комментарий
 
 
Та тишо????????????????
А як же "камни с неба"? Твердоваті і недопечені? "Представьте, каким был бы Крым": в оккупированных Саках на стенде коммунистов повесили листовку с проклятием "крымской весны" - Цензор.НЕТ 1855
 показать весь комментарий
 
 
а зато салдаты НАТО не насилуют старушек на улицах и мальчиков в трусиках не распинают "Уявіть, яким був би Крим": в окупованих Саках на стенді комуністів повісили листівку з прокляттям "кримської весни" - Цензор.НЕТ 3266
 показать весь комментарий
 
 
Крым стал военной базой.
Туристические излишки и вольности там ни к чему.
Дореферендились
 показать весь комментарий
 
 
в референдуме в 2014 году приняло участие менее 35% жителей Крыма.

идите в жопу все кто считает - виноваты местные жители а не Путин и предатели в погонах.
 показать весь комментарий
 
 
Вони 27 років верещали мьі рускіє, ну ось і дочекались щастя.
 показать весь комментарий
 
 
Русские верещали. А крымчане причем? Крым это Украина?
 показать весь комментарий
 
 
Крымчане это кто по твоему? Коренной народ татары их мало, процент украинцев -патриотов разбавили давно огромными процентами завезённых кацапов и в основном отставники из рф которые оставались после службы жить в Крыму. Они и принимали участие в референдуме, или ты думаешь они за Украину голосовали? Там украинцу не было где и слова вставить, кацапы все под себя загребли. Осталась только территория Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Местных жителей это устраивает. Если бы не устраивало, так поступили бы, как украинцы с Хамом в 14-ом году.
 показать весь комментарий
 
 
Я тебе еще больше напишу. У меня три сестры в Луганде живут. Все пенсионерки. Получают по две пенсии - украинскую и русскую. Ездят тариться продуктами в Станицу Луганскую. Так вот, они мне сказали буквально следующее: А зачем нам Украина, если мы получаем по две пенсии и живем беззаботно? А выстрелы-боевики? Та ну, мы к ним уже давно привыкли.
Вот и усе.
 показать весь комментарий
 
 
Камни с неба уже не радуют? Даже странно...
 показать весь комментарий
 
 
в референдуме в 2014 году приняло участие менее 35% жителей Крыма.
 показать весь комментарий
 
 
А остальные что делали, в носу ковырялись? Теперь пусть только на себя и пеняют, а не на весну...
 показать весь комментарий
 
 
а остальным пофиг было?! чего тогда жалуются?!
 показать весь комментарий
 
 
Куплю костюм с отливом и в Париж на выходные, пусть моя бусики выберет, хорошо да как в Украине!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
То кому як, телефонувала подруга з міста Армянськ, каже чоловік ловить рибу у північно-кримському каналі, окуні, щуки, судаки а влітку коропи і карасі, ловить стільки що навіть роздає сусідам.
 показать весь комментарий
 
Десять лет ездил в Крым как придурок . Думал , что позавчерашние креветки и отдых в люкс-сарае - это предел . Пять лет отдыхаю в Европе и Турции . Крым вернётся , мы в него не вернёмся .
 показать весь комментарий
 
 
разве что на длинные выходные съездить, не более.
 показать весь комментарий
 
ой, а я вернусь. Так хочется надышаться степным воздухом (люблю степной Крым) Хотя там еще долго не будет так, как было до 14 года. Манкурты придурочные сами уже стонут, но ягодки еще впереди - туда скрепоносцы из усть-звейдюсков на пмж прут, земельку отбирают у новоиспеченных русссских
 показать весь комментарий
 
Щось вони забули про страшну українську мову, яка розриває їх мізки. Астанавітєсь"Уявіть, яким був би Крим": в окупованих Саках на стенді комуністів повісили листівку з прокляттям "кримської весни" - Цензор.НЕТ 866
 показать весь комментарий
 
 
Особенно умилило "со всеми международными программами". Это какими? Я знаю он бы ответил "Со всеми!". "Уявіть, яким був би Крим": в окупованих Саках на стенді комуністів повісили листівку з прокляттям "кримської весни" - Цензор.НЕТ 9283
 показать весь комментарий
 
Например по обучению студентов за границей.
 показать весь комментарий
 
Положение дел в экономике РФ. Санкции сильно бьют и потрепали казну РФ. Экономика на грани развала. Жизненный уровень россиян опускается все ниже. РФ практически ничего не производит, что можно продать. Путину позарез нужны деньги хотя бы населению на похлебку. Поэтому Путин стремится любой ценой всучить кому-то свое сырье (нефть, газ, лес). С этой целью он строит сп2, пытается обменять Курильские острова на торговлю с Японией, запустил китайцев в Сибирь. Это вообще его роковая ошибка, поскольку китайцев с Сибири уже не возможно будет выгнать. Они энергично осваивают Сибирь и считают ее уже своей. РФ трещит по швам. Процесс распада РФ набирает обороты, Путин уже не контролирует ситуацию. Если и дальше так пойдут дела, то скоро Путин с букетом цветов будет стоять на коленях, и будет просить мира на любых условиях у Зеленского. Скоро Донбасс и Крым возвратятся в Украину, мы ждем Вас
 показать весь комментарий
 
 
Совершенно в дырочку! Америга видела в России форпост на евразийском континенте, противовес Китаю, мощный балансир. Этот же мудак Вова, в припадке вяличия, сдал Мацковию узкоглазым ребятам, значительно повышая их шансы на мировое господство. Ну не дурак? В ЛНР/ДНР и Крымнаш оно играеца, ставя на кон свою страну и мировой порядок.
 показать весь комментарий
 
якщо організувати бандерівський , то Рим буде ваш
 показать весь комментарий
 
Ху... ло ху...лом, но за территориальную целостность Украины в то время отвечал пастор со товарищи... https://www.google.com.ua/amp/s/amp.strana.ua/news/117968-deshchitsa-objasnil-pochemu-v-2014-hodu-tak-lehko-otdali-krym.html
 показать весь комментарий
 
.....ВОДА и БЕЗВИЗ для крыма было бы ОТЛИЧНО !!! ну если нет МОЗГОВ , то калека !!! есть ШАНС у вас это : ОРГАНИЗАЦИЯ БОРЬБЫ за СВОБОДУ и ВОССОЕДИНЕНИЕ с УКРАИНОЙ !!!
 показать весь комментарий
 
.....конеша ПОЭОМУ и уе.......л русскую церковь в Украине , оплот русского мира
 показать весь комментарий
 
Этому елочка нравится. Навеное, ему х... посолили. "Уявіть, яким був би Крим": в окупованих Саках на стенді комуністів повісили листівку з прокляттям "кримської весни" - Цензор.НЕТ 386
 показать весь комментарий
 
А шо такое? Не позволяют в подьезде сцать и шапки тырить? Ой, бяда то какая...
 показать весь комментарий
 
 
так вали из своей Норвегии в ДНР - там рай! )
 показать весь комментарий
 
Часть Керчи вечером 30 января оставалась без света из-за аварии, сообщает предприятие «Крымэнерго».По их данным, в 17:00 произошло отключение из-за повреждения кабельной линии на участке трансформаторной подстанции. Оно было устранено только через пять часов.Кроме того, не было света с 7 часов вечера до полуночи из-за аварии на подстанции «Солнечная». Сообщается, что трудности были устранены «ручным повторным включением».Ранее сообщалось, что населенные пункты западного Крыма остались без электроснабжения из-за аварии на подстанциях и линиях электропередач.В Крыму, несмотря на запуск четвертой нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света.
 показать весь комментарий
 
 
Кум чоловіка телефонував з Свастополя, каже що по ночам відправляють баржі з рисом до В"єтнаму, урожай був гарний в минулому році.
 показать весь комментарий
 
Откуда рис?Брехня! Для риса нужни чеки с водой,...Вода привозная била? Из Ессентуков,или из Кисловодска? Рис на Вьетнам,все равно что дрова в тайгу везти.
 показать весь комментарий
 
 
Баржі, через шість морів і два океани?
 показать весь комментарий
 
Позапрошлого року з Севаса був проведений нафтопровід до Саудівської Аравії . Саудіти дуже заохочені купувати нафту з Криму. Розкопки у Криму виявили величезні поклади алмазів і ЮАР вже закуповує їх по ціні грецьких горіхів. А ще у мене інфа, що будують з Севаса до Европи чорноікорний трубопровід шоб продавати ікру до европи, бо у Криму вже весь посуд, всі ємності, каністри, навіть ванни, рукомийники і унітази вже завалені чорною ікрою і ніхто іі не їсть. "Уявіть, яким був би Крим": в окупованих Саках на стенді комуністів повісили листівку з прокляттям "кримської весни" - Цензор.НЕТ 2691
 показать весь комментарий
 
Нет уж! Родная говень, так родная говень. Пейте двумя руками и не обляпайтесь.
 показать весь комментарий
 
 
Стал бы базой НАТО как Болгария и Румыния.И потекли бы инвестиции.
 показать весь комментарий
 
История повторяется многократно до невозможности.Публика уже зад рвала за чЛенина со Сралиним.Итог известен.В общем...голосовали,или промолчали в тряпочку... тепер їжте до схочу.Це стосуєтся і наший рідной, українськой публіки...Теж щось такє наголосують,а потім будуть скиглити.
 показать весь комментарий
 
 
Проблеск разума в секте "Свидетелей колбасы по 2.20"...
 показать весь комментарий
 
 
Со временем украинцы осознают, какой жопы удалось избежать в 2014 году и цена не покажется такой уж высокой.
 показать весь комментарий
 
Єто било ясно с самого начала. Я лично, когда началось, остро вспомнил свой трєвел в Приднистровье.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Это сигнал украинцам.Крымчане хотят в Украину.Простите их грешных и примите обратно.Крыму нужна Украина какаи Украине Крым.
 показать весь комментарий
 
Как раз Украине Крым и нах. не нужен, по большому счету
 показать весь комментарий
 
помнится им Жирик газ бесплатно обещал "Уявіть, яким був би Крим": в окупованих Саках на стенді комуністів повісили листівку з прокляттям "кримської весни" - Цензор.НЕТ 8000
"Уявіть, яким був би Крим": в окупованих Саках на стенді комуністів повісили листівку з прокляттям "кримської весни" - Цензор.НЕТ 6856
 показать весь комментарий
 
 
отличная тема, аж слезы подкатывают от боли и гнева...крымчане, ну неужели вы не хотите жить как сегодняшние украинцы... да посетите хотя бы Херсонскую область и посмотрите, чего добились они всего за пять лет свободы...
 показать весь комментарий
 
А ти старпер спробуй сам розігнати всіх паскудників, добре що хоч від зека позбавились а то стали б колонією блінолопатії
 показать весь комментарий
 
да куда мне, рабу, даже мечтать о подобном...приходится горевать, получая жалкие курохи под названием путинская пенсия...я уж лучше за вас порадуюсь... "Уявіть, яким був би Крим": в окупованих Саках на стенді комуністів повісили листівку з прокляттям "кримської весни" - Цензор.НЕТ 6044
 показать весь комментарий
 
какое образное фото, ярко показывающее бесчеловечность социальной политики кровавого путинского режима... "Уявіть, яким був би Крим": в окупованих Саках на стенді комуністів повісили листівку з прокляттям "кримської весни" - Цензор.НЕТ 3750 а могла бы жить на Украине и ни в чем себе не отказывать...
 показать весь комментарий
 
Якщо на західній Україні - то там люди живуть краще ніж в блінолопатії, а якщо на даунбасівській то там прихильники педофіла пожирають плоди своєї тупості
 показать весь комментарий
 
Не верьте.Не верьте крымчане этой бандеровской пропаганде.Никакого безвиза нету, томоса нету, армия фашистская как никогда слабая, листовки это провокация госдепа, Порошенко вор, Тимошенко придёт порядок наведёт.Да здравствует великая революция, дедываевали, раднаягавань, Путин православный царь.Вообщем,смотрите сегодня вечером 60 минут, там Оленька Сливной бачок всю правду расскажет, размажет этих пиндосов мордой об стол...После просмотра не забываем помолиться богу Пу в трёх особях славящемуся: Пыне, Моли и Окурку вездесущему.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Представьте, каким был бы Крым": в оккупированных Саках на стенде коммунистов повесили листовку с проклятием "крымской весны". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх