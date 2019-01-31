 "Представьте, каким был бы Крым": в оккупированных Саках на стенде коммунистов повесили листовку с проклятием "крымской весны". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пользователь Wasily Crimea в Twitter, который опубликовал фото рукописной листовки, наклеенной на газету "Коммунист Крыма", сообщает Цензор.НЕТ.
"Крым, Саки, центр города, 30 января 2019 г. (фото не мои, автора не раскрываю)", - написал Wasily Crimea.
В тексте листовки сказано: "Представьте, каким был бы Крым с безвизом, со всеми международными программами, без огромных цен, со свободой слова и самовыражения. Будь ты проклята, весна 2014!".
А як же "камни с неба"? Твердоваті і недопечені?
Туристические излишки и вольности там ни к чему.
Дореферендились
идите в жопу все кто считает - виноваты местные жители а не Путин и предатели в погонах.
Вот и усе.