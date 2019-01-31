 "Представьте, каким был бы Крым": в оккупированных Саках на стенде коммунистов повесили листовку с проклятием "крымской весны". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пользователь Wasily Crimea в Twitter, который опубликовал фото рукописной листовки, наклеенной на газету "Коммунист Крыма", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Крым, Саки, центр города, 30 января 2019 г. (фото не мои, автора не раскрываю)", - написал Wasily Crimea.

В тексте листовки сказано: "Представьте, каким был бы Крым с безвизом, со всеми международными программами, без огромных цен, со свободой слова и самовыражения. Будь ты проклята, весна 2014!".



