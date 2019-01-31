 Зеленский, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко - лидеры президентской гонки, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты исследования.

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"В.Зеленский имеет относительно высокие электоральные показатели среди избирателей Юга и Востока, в Киеве - делит первенство с П.Порошенко, на Донбассе - с Ю.Бойко. Ю.Тимошенко лидирует в Центре и на Севере, на Западе - разделяет лидерскую ступень с действующим Главой государства. Гриценко - лидер симпатий среди избирателей Галичины", - отмечают в "Рейтинге".

В то же время, по данным исследования, антирейтинг возглавляет действующий президент Порошенко: почти половина опрошенных заявили, что не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах. 31% опрошенных отметили, что не отдадут свои голоса за Тимошенко, четверть – за Бойко, каждый пятый - за Арсения Яценюка и лидера "радикалов" Ляшко.

Моделирование второго тура, по данным "Рейтинга", дало следующие результаты: Тимошенко держит первенство в парах с Порошенко (27% против 18%) и Бойко (28% против 18%). В то же время, несколько уступает в паре с Зеленским (29% против 24%). Зеленский также побеждает в парах с Порошенко (34% против 20%) и Бойко (33% против 17%). В паре Бойко - Порошенко действующий президент лидирует с небольшой разницей (23% против 21%). Важно, что в приведенных вариантах возможных пар более трети опрошенных заявляют о своем неучастии в выборах, 16-19% - еще не определились с симпатиями.

Опрос проводился с 16 по 24 января 2019 года среди шести тысяч совершеннолетних жителей всех областей, кроме оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не больше 1,3%.