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 Зеленский, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко - лидеры президентской гонки, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

По данным недавнего опроса группы "Рейтинг", за последний месяц заметно вырос рейтинг Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Уменьшение немного произошло в уровне поддержки Юлии Тимошенко. Электоральные показатели других кандидатов не имеют ощутимых изменений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты исследования.

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"В.Зеленский имеет относительно высокие электоральные показатели среди избирателей Юга и Востока, в Киеве - делит первенство с П.Порошенко, на Донбассе - с Ю.Бойко. Ю.Тимошенко лидирует в Центре и на Севере, на Западе - разделяет лидерскую ступень с действующим Главой государства. Гриценко - лидер симпатий среди избирателей Галичины", - отмечают в "Рейтинге".

В то же время, по данным исследования, антирейтинг возглавляет действующий президент Порошенко: почти половина опрошенных заявили, что не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах. 31% опрошенных отметили, что не отдадут свои голоса за Тимошенко, четверть – за Бойко, каждый пятый - за Арсения Яценюка и лидера "радикалов" Ляшко.

Моделирование второго тура, по данным "Рейтинга", дало следующие результаты: Тимошенко держит первенство в парах с Порошенко (27% против 18%) и Бойко (28% против 18%). В то же время, несколько уступает в паре с Зеленским (29% против 24%). Зеленский также побеждает в парах с Порошенко (34% против 20%) и Бойко (33% против 17%). В паре Бойко - Порошенко действующий президент лидирует с небольшой разницей (23% против 21%). Важно, что в приведенных вариантах возможных пар более трети опрошенных заявляют о своем неучастии в выборах, 16-19% - еще не определились с симпатиями.

Зеленский, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко - лидеры президентской гонки, - опрос группы Рейтинг 01

Зеленский, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко - лидеры президентской гонки, - опрос группы Рейтинг 02

Опрос проводился с 16 по 24 января 2019 года среди шести тысяч совершеннолетних жителей всех областей, кроме оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не больше 1,3%.

Источник: https://censor.net.ua/n3109224
 
 
 Топ комментарии
 
І даже Пєтя панімаєт, шо он пралєтаєт Зеленский, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко - лидеры президентской гонки, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 3921
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Рейтинги все "карманные" для формирования мнения у люмпенов.....Всё за бабулетти. Зеленский, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко - лидеры президентской гонки, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 9810
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Петя стоит рядом с Бойко (рыгоаналом) и Тимошенко, но поливает грязью только ее, к Бойко вопросов нет, это же свой для него )
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В лидерах два неплохих актера и если попадут во второй тур выбор будет трудный, больше радует что у Пети самый большой антирейтинг и шансов без грандиозных манипуляций нет.
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как бы эти ежедневные «опросы» не старались, все равно люди пойдут и проголосуют....сманипулировать *нечего зодить и так все ясно* не прокатит. так что проплата этой лжи - в никуда
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Зебурашка перший? Потішний рейтинг для его клоуна.
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БОЙКО ДАВНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОВЕШЕН НА ВЫШКЕ ! ПОЧЕМУ ЭТОТ УБЛЮДОК ЛЕЗЕТ В ПРЕЗИДЕНТЫ ???
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того шо на сьогодні у нас презедент порошенко
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ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОВЕШЕН- так вешай, раз палачом назвался. Вешателей под забугорными флажками развелось что блох на бобике.Разжигающих в Украине гражданскую войну. По Путину: РФ с Украиной не воюет. В Украине идёт гражданская война.
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Зеленского протащат во второй тур! Лишь бы Йулька не прошла
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З Вовою "проведуть бесіду" і він сам зільється. Вова - це не серьозно. Це Юля не зільється а піде до кінця і переможе.
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Зеленський, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко - лідери президентських перегонів, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 5539 « Я - самый честный кандидат в Президенты Украины. Меня зовут Егор Лупан. Я буду красть! Говорю об этом честно и открыто, но ежемесячно я буду отчитываться сколько я украл и куда эти деньги пошли. Я отращу себе такую харю, что каждый сознательный украинец, который захочет в нее плюнуть (а такие появятся), не промажет! Что касается государственной границы Украины, то я сделаю себе на животе татуировку Украины, и с каждым днем моего президентства территория Украины будет увеличиваться! Армия будет добровольной: Нет мозгов? Иди служить! Есть деньги? Купи справку! Не знаешь где купить? Спроси у военкома! Отмазался? Гуляй! Я не буду врать, что гривна - это стабильная валюта, лично я буду воровать в долларах, и вам рекомендую. Я не буду расклеивать предвыборные плакаты, за меня это сделала милиция. На этих бумажках написано кто я, чем дышу и где живу. Я не буду делать дороги. Лично у меня будет вертолет, и я где захочу там и сяду. А если Вас что-то не устраивает, берите лопаты, выходите на улицы и ремонтируйте. Я не буду врать, что Украина выходит из кризиса, ж..а значит ж..а, но честная и прозрачная! Воровать можно, но скажи где украл и сколько, поделился со мной и делай что хочешь. Мы будем подтасовывать голоса, но вы будете знать где мы это сделали и как! Коммунальные тарифы будут расти, но за них не нужно будет платить! Я не плачу́, и ничего. Берешь взятку? Бери! Но говори где взял и сколько! Мне занес немного, и делай дальше что хочешь, и где захочешь. Россия говорит что мы крадем газ? Да! Крадем! Я лично покажу где мы крадем, и мы поставим там счетчики! И все будут знать сколько мы крадем, а сколько покупаем. Говорю честно, пенсии не будут расти. Когда вы увидите какие у меня дачи, вы поймете почему. Прожиточный минимум будет уменьшаться! Потому что вы зажрались! «Мивину» есть не хотите, а чай завариваете один раз. Я это исправлю. Я - найчестнейший кандидат в Президенты Украины Егор Лупан! Голосуй за Лупана! Наш номер... в гостинице «Космос».
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Егор Луп гораздо лучше звучит, За Лупа! Зеленський, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко - лідери президентських перегонів, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 9450
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ЗЕЛЕНСКИЙ - ШУТ ГОРОХОВЫЙ . МОЖЕТ УЖЕ ХВАТИТ МАЛАНЦЕВ У ВЛАСТИ !?
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ПОРОШЕНКО - ЧЁРТ ИЗ ТАБАКЕРКИ ПАРТИИ РЕГИОНОВ !
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Гриценко и Тимошенко говорили, что посадят Порошенка в тюрьму. Если посадят в тюрьму, то с конфискацией. Вся надежда на фальсификации, Путин нападением подсобит, или поддерживать Зеленского.
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Вобще народ , чтобы ты знал , Зеленский идёт , чтобы забрать голоса у Шоколадного Чмыря .
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Почему на улице хрен найдёшь хоть одного кто бы планировал голосовать за скомороха ? Зеленський, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко - лідери президентських перегонів, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 1132 .Только в интернете их полно . .. Вот кто за Тимоху , того найдёшь , за Пороха тоже , за Мостового , и даже за Шляшка ,, а за Недозревшего днём с огнём не сыщешь . Ссациологи , вашу мать Зеленський, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко - лідери президентських перегонів, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 6560 ,, ну опросите меня , хоть раз ,, или моих соседей , знакомых .. Или хоть подскажите где вас искать ,я сам приду . !! Зеленський, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко - лідери президентських перегонів, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 4458 .
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Более-менее правдиво отражает ситуацию на 16 января, когда проводился опрос. Группа
"Рейтинг" - не самая последняя конторка типа "рогов и копыт", которые массово вылупились накануне выборов.
Рейтинг Зеленского понятен - новый в политике человек дерзко бросил вызов. Но это все было ДО распространения информации про его офшоры и бизнес в россии - дальше рейтинг упадет. Особенно если Вовик сдуру откроет рот и будет рассуждать о политике, в которой он ни ухом, ни...
"Нулевая декларация" и "амнистия капиталов" - это широким массам вряд ли понравится.
пройдет эффект новизны - и его кривая поползет вниз. Яркий пример - полковний Гриценко, все помнят, тоже наверху был. А где сейчас? (Не прикроет свой рот - упадет еще дальше).
Рост рейтинга Порошенко тоже понятен - томос для недалеких кликуш. Но томос-тур как-то поспешно и нервно закончился и скоро будет забыт. Одноразовый проект. а тарифы ЖКХ и платежки - константа. Какие еже джокеры имеет в рукаве? (кроме наглых фальсификаций путем админресурса)?
Ну не понизит же ж цены и тарифы? Вернет деньги нужденным субсидиантам путем монетизации??
Перспективы роста рейтинга Тимошенко тоже вопрос. Пожалуй, лучше ничего не делать - действующая власть топит сама себя лучше всех.
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Смешно будет ,, только всему миру , а не нам .! Зеленський, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко - лідери президентських перегонів, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 4835 .
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перед виборами, з'являються купа контор, які клєпають ці рейтинги - несумісні з реальністю. А потім також безслідно зникають після виборів.
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В бюллетенях нужно вписать графу напротив кандидата " чтобы эту суку больше никогда не допускать " . Кто больше всех соберёт лайков в этой графе пожизненно ссылается в Ростов
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Наш президент це Юлія Тимошенко.Це сильний,відповідальний та досвідчений політик і рейтинги у неї набагото вищі ніж тут пишуть.І я впевнена що Юлія Володимирівна переможе!
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Згідно зарубіжних даних лідирують Тимошенко з Зеленським у яких приблизно 20%
На третьому з 14% Порох
Для чого Цензор долучився до підтримки курсу на фальсифікацію?
Для чого це Бутусову, котрий однією рукою пише критичні статті а другою піарить Порошенка?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко - лидеры президентской гонки, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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