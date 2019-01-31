 РФ пытается присвоить себе украинскую историю и никогда добровольно не согласится на отделение церкви Украины от РПЦ, - Евстратий (Зоря)

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины Евстратий (Зоря) в ходе круглого стола в Киеве.

"Где то звено, которое соединяет все наследие, всю славу, всю историю Византийской империи и Московии - Московского великого княжества, царства, Российской империи, Советского Союза и современного кремлевской построения (РФ), которое они пытаются реализовать? Без Киева, без нашей истории, без княгини Ольги, князя Владимира, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха - этого звена нет. Построение есть, концепция, а звена, которое реально соединяло две истории, нет", - заявил он.

Именно поэтому, по мнению Евстратия, у Москвы есть такое настойчивое стремление присвоить себе украинскую историю.

Архиепископ отметил, что на своем юбилее предстоятель РПЦ Кирилл полтора года назад заявил, что "Киев — это духовная колыбель святой Руси, как Мцхета для Грузии или Косово для Сербии, это наша купель Крещения, и поэтому мы никогда не согласимся на отделение Украины от Русской церкви".

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"Москва никогда не согласится, значит, причина не внутренняя украинская, причина не религиозная, то есть речь не идет о власти православия или власти церкви, речь идет о вполне определенной исторической и идеологической концепции. Киев для них священная земля", - подчеркнул владыка.

Евстратий убежден, что без истории, идентичности и церкви Украины - Московское государство начинается со времен Золотой орды, а это разрушает концепцию "Москва - третий Рим".

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Ранее глава украинской поместной церкви, митрополит Епифаний сообщил, что более 100 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата перешли в Православную Церковь Украины.

Отметим также, что сегодня, 31 января, предстоятель РПЦ Кирилл заявил, что надеется в будущем побывать в Киево-Печерской лавре и встретиться с верующими Украинской православной церкви Московского патриархата.