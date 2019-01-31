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 РФ пытается присвоить себе украинскую историю и никогда добровольно не согласится на отделение церкви Украины от РПЦ, - Евстратий (Зоря)

Москва никогда добровольно не согласится на отделение церкви Украины от Русской православной церкви.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины Евстратий (Зоря) в ходе круглого стола в Киеве.

"Где то звено, которое соединяет все наследие, всю славу, всю историю Византийской империи и Московии - Московского великого княжества, царства, Российской империи, Советского Союза и современного кремлевской построения (РФ), которое они пытаются реализовать? Без Киева, без нашей истории, без княгини Ольги, князя Владимира, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха - этого звена нет. Построение есть, концепция, а звена, которое реально соединяло две истории, нет", - заявил он.

Именно поэтому, по мнению Евстратия, у Москвы есть такое настойчивое стремление присвоить себе украинскую историю.

Архиепископ отметил, что на своем юбилее предстоятель РПЦ Кирилл полтора года назад заявил, что "Киев — это духовная колыбель святой Руси, как Мцхета для Грузии или Косово для Сербии, это наша купель Крещения, и поэтому мы никогда не согласимся на отделение Украины от Русской церкви".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава РПЦ Кирилл надеется, что еще сможет помолиться в Киево-Печерской лавре и встретиться "со своим народом"

"Москва никогда не согласится, значит, причина не внутренняя украинская, причина не религиозная, то есть речь не идет о власти православия или власти церкви, речь идет о вполне определенной исторической и идеологической концепции. Киев для них священная земля", - подчеркнул владыка.

Евстратий убежден, что без истории, идентичности и церкви Украины - Московское государство начинается со времен Золотой орды, а это разрушает концепцию "Москва - третий Рим".

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Ранее глава украинской поместной церкви, митрополит Епифаний сообщил, что более 100 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата перешли в Православную Церковь Украины.

Отметим также, что сегодня, 31 января, предстоятель РПЦ Кирилл заявил, что надеется в будущем побывать в Киево-Печерской лавре и встретиться с верующими Украинской православной церкви Московского патриархата.

Источник: https://censor.net.ua/n3109223
 
   
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Прийдеться проводити хірургічну "аперацию" РФ пытается присвоить себе украинскую историю и никогда добровольно не согласится на отделение церкви Украины от РПЦ, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 2740 по відокремлення касабського рила від України
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Согласится агрессор или не согласится не должно никого волновать. Высшие церковные органы отделили и точка. Один лозунг должен быть - геть кацапскую сатанинскую церковь агрессора из независимой Украины.
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Всё так. Потомки татаров-монголов, т.е. современные алени, должны жить в тундре.
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Это точно! Для чего нужна агрессивная пропаганда на языках народов РФ, что все они разные и имеют право на самоопределение.
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Он прав. Пока РФ не поменяет свою идеологию они никогда не успокоятся, какой бы хороший мир между нами не наступил. А отказаться от "Киева -матери городов русских" и принять правду, что они наследники Золотой Орды, они согласятся только после полного развала империи.
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Зоря, наверное, служит в ФСБ так как знает всё, что делается в правительстве РФ. Их церковь вся кишит разными агентами. И это не удивительно, так как её основатель Филарет
сам был агентом КГБ. Так что удивлятья тут нечему.
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А без Киевской Руси и ее преемника Украины Рассея превращается в то, чем она есть - татаро-монгольскую Орду с историей от 1240- 1300 годов. И никаких тысячелетних скрепов. А РПЦ с 1943 года со сталинским томосом, или тампаксом, как кому нравится.
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/// РФ намагається привласнити собі українську історію і ніколи добровільно не погодиться на відділення церкви України від РПЦ, - Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 1417
Из находящейся в Турции таблички, стоящей рядом с усыпальницей Роксоланы, было изъято упоминание о ее якобы российском происхождении. Об этом идет речь в сообщении посольства Украины в Турции в социальной сети Facebook. Авторами ходатайства данных изменений стало украинское посольство в Турции. «Постепенно восстанавливаем историческую правду: после обращения посольства турецкая сторона сняла текст надписи о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана Первого Роксоланы около ее усыпальницы в мечети Сулеймание», - говорится в сообщении.
Несмотря на то, что место рождения Роксоланы (1502(?)/1505(?)-1558) остается неизвестным, в историографии нет сомнений в украинском происхождении сначала наложницы, а позже и жены султана Сулеймана I, нареченной после принятия ислама именем Хюррем. Она - мать султана Селима II.
Отметим, что недавно во французском городе Тулуза установили памятник киевской княжне и королеве Франции Анне Ярославне. Он является уже вторым памятником, первый памятник Анне Ярославне открыли в городе Санлис в 2005 году и в 2017 тоже поменяли табличку.


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Россия,это неправильное название страны Московия. Россияне себя не переименуют, как и македонцы Македонию, но мы то знаем, что они такое же отношение имеют к России, как македонцы к Александру Македонскому. В Украине надо официально переименовать название Россия на Московию.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРФ пытается присвоить себе украинскую историю и никогда добровольно не согласится на отделение церкви Украины от РПЦ, - Евстратий (Зоря)
 
 
 
 
 
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