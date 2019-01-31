 Устанавливать тарифы на парковку должны органы местного самоуправления, – Белоцерковец

Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам депутата, в действующем Законе "О дорожном движении" предусмотрено, что цены на пользование платными парковками устанавливают органы местного самоуправления в соответствии с правительственным порядком формирования этих тарифов.
"Но городам этих полномочий недостаточно, чтобы сделать тариф гибким, ведь Кабинет министров предусмотрел затратный метод формирования стоимости парковки, который не учитывает соотношение спроса на парковочные места и их фактическое наличие. Из-за этого города Украины не имеют достаточно полномочий применять гибкое регулирование стоимости парковки в разных зонах, в разные дни недели и время суток, стимулировать водителей к кратковременной парковке для уменьшения нагрузки на улично-дорожную сеть в местах большой нагрузки. К слову, у муниципалитетов развитых стран мира такое право есть", – пояснил нардеп.
Он добавил, что его законопроект исключает из украинского законодательства норму об утверждении правительством порядка формирования тарифов на услуги платных парковок и полностью передает эти полномочия городским властям.
"Законопроект №9513 приведет к развитию парковочного пространства, привлечению инвестиций на строительство новых паркингов, уменьшению дефицита паркомест и автомобильных пробок. Надеюсь, профильный комитет как можно скорее рассмотрит законопроект, а Верховная Рада поддержит документ", – подытожил Дмитрий Белоцерковец.
В конце он также отметил, что имплементация "парковочной реформы" близится к завершению и спрогнозировал вступление новых правил по эвакуации и штрафам "к концу весны".
Общественные территории
"...общественные территории - участки, иные части территории города, предназначенные преимущественно для размещения и обеспечения функционирования объектов массового посещения, в том числе объектов культуры, образования, обслуживания, торговли, досуга, спорта, туризма, здравоохранения, религиозных организаций, а также объектов административного, делового назначения..."
Общественные пространства
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Общественные пространства
"...общественные пространства - свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, а также наземные, подземные, надземные части зданий и сооружений (галереи, пассажи, атриумы и другие), специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения, объектов пассажирского транспорта..."
Взять кусок дороги, поставить знак и нарисовать линию, это НЕ ПАРКОВКА. За такое нельзя брать деньги. Возьмите участок, положите асфальт, оборудуйте, тогда можно и деньги брать.