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Все про:парковка (224) тарифы (1564) Белоцерковец (41)

 Устанавливать тарифы на парковку должны органы местного самоуправления, – Белоцерковец

Органы местного самоуправления должны иметь право самостоятельно устанавливать тарифы на парковку автомобилей. Соответствующий законопроект №9513 зарегистрировал в Верховной Раде народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" Дмитрий Белоцерковец.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам депутата, в действующем Законе "О дорожном движении" предусмотрено, что цены на пользование платными парковками устанавливают органы местного самоуправления в соответствии с правительственным порядком формирования этих тарифов.

"Но городам этих полномочий недостаточно, чтобы сделать тариф гибким, ведь Кабинет министров предусмотрел затратный метод формирования стоимости парковки, который не учитывает соотношение спроса на парковочные места и их фактическое наличие. Из-за этого города Украины не имеют достаточно полномочий применять гибкое регулирование стоимости парковки в разных зонах, в разные дни недели и время суток, стимулировать водителей к кратковременной парковке для уменьшения нагрузки на улично-дорожную сеть в местах большой нагрузки. К слову, у муниципалитетов развитых стран мира такое право есть", – пояснил нардеп.

Он добавил, что его законопроект исключает из украинского законодательства норму об утверждении правительством порядка формирования тарифов на услуги платных парковок и полностью передает эти полномочия городским властям.

"Законопроект №9513 приведет к развитию парковочного пространства, привлечению инвестиций на строительство новых паркингов, уменьшению дефицита паркомест и автомобильных пробок. Надеюсь, профильный комитет как можно скорее рассмотрит законопроект, а Верховная Рада поддержит документ", – подытожил Дмитрий Белоцерковец.

В конце он также отметил, что имплементация "парковочной реформы" близится к завершению и спрогнозировал вступление новых правил по эвакуации и штрафам "к концу весны".

Источник: https://censor.net.ua/n3109222
 
 
 Топ комментарии
 
Оно кто? Тот кто место Томенко в Раде занял? Беженец из Севастополя и сразу от Удар в Киевсовет и 3 элитных квартирки с маменькой в Киеве прикупило. Устанавливать тарифы на парковку должны органы местного самоуправления, – Белоцерковец - Цензор.НЕТ 5731
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Іще одна наволоч, за яким плаче добряча 3,14*дюліна.
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А ничего, что брать деньги за стоянку на общественной территории антиконстуционно? Когда уже в этой стране хоть немного начнут соблюдать законы, а не только вымогать бабло за каждый чих?!
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Оно кто? Тот кто место Томенко в Раде занял? Беженец из Севастополя и сразу от Удар в Киевсовет и 3 элитных квартирки с маменькой в Киеве прикупило. Устанавливать тарифы на парковку должны органы местного самоуправления, – Белоцерковец - Цензор.НЕТ 5731
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(((а не цапли вы женя ? ведь только они ,неудачники ,вечно завидуют другим)))))
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порохобот, где ты видел зависть? ты по себе, слуга карамельного, не суди. Встановлювати тарифи на паркування мають органи місцевого самоврядування, - Білоцерковець - Цензор.НЕТ 3578
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ну поделись - чего в жизни добился лично ты? - опровергни меня ,шо ты неудачник,напиши какой ты успешный ))))
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Дима , какие парковки ? Займись делом , "писатель" .
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Іще одна наволоч, за яким плаче добряча 3,14*дюліна.
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а вообщем то вполне логично - только община и будет решать - шо для нее хорошо ,а шо плохо
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он еще тот фрукт мафов мало теперь парковки
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А ничего, что брать деньги за стоянку на общественной территории антиконстуционно? Когда уже в этой стране хоть немного начнут соблюдать законы, а не только вымогать бабло за каждый чих?!
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"брать деньги за стоянку на общественной территории антиконстуционно" На какую статью Конституции посылаетесь? Какую статью Конституции нарушено? Или Вам лишь бы словесно ляпнуть всякую нелепость?

Общественные территории
"...общественные территории - участки, иные части территории города, предназначенные преимущественно для размещения и обеспечения функционирования объектов массового посещения, в том числе объектов культуры, образования, обслуживания, торговли, досуга, спорта, туризма, здравоохранения, религиозных организаций, а также объектов административного, делового назначения..."
Общественные пространства
"
Общественные пространства
"...общественные пространства - свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, а также наземные, подземные, надземные части зданий и сооружений (галереи, пассажи, атриумы и другие), специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения, объектов пассажирского транспорта..."
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Прежде чем что то брать за парковку, необходимо сперва что то сделать!
Взять кусок дороги, поставить знак и нарисовать линию, это НЕ ПАРКОВКА. За такое нельзя брать деньги. Возьмите участок, положите асфальт, оборудуйте, тогда можно и деньги брать.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиУстанавливать тарифы на парковку должны органы местного самоуправления, – Белоцерковец
 
 
 
 
 
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