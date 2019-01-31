 Встреча представителей стран нормандского формата состоится через несколько недель в Париже, - Волкер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью телеканалу "Прямой".

"Я знаю, что недавно был телефонный разговор Франции, Германии, Украины и России в рамках Нормандского формата. Обсуждали процесс имплементации Минских договоренностей… И это был абсолютно безрезультатный разговор", - сказал Волкер

"От этого телефонного звонка не было никакого прогресса. Единственно, что была запланирована встреча, которая пройдет через несколько недель в Париже, чтобы встретится лично и увидеть, есть ли какой-то прогресс", - добавил он.

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При этом Волкер не уточнил уровень переговорщиков, которые примут участие в запланированной встрече.

18 января Глава МИД Украины Павел Климкин подтвержид готовность Киева к результативным переговорам в нормандском формате (Украина, Германия, Франция, РФ).

"Мы готовы к встречам в нормандском формате, но это должны быть встречи, ориентированные на результат, должны быть встречи, сфокусированные на безопасности на Донбассе, на безопасности и свободе навигации в Керченском проливе и в Азовском море и, конечно же, на освобождении наших политзаключенных и заложников", - сказал он на совместной с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом пресс-конференции в Киеве.