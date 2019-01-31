 Рука УПА над Спасской башней: Омеляну на 40-летие подарили торт в виде руин Кремля. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие фото опубликовала пресс-секретарь министра Марина Томко на своей странице в Facebook.

"Поздравили Министра с Днем рождения, подарили Кремль (развалины). И рука с запонкой цветов УПА съела звезду Спасской башни", - написала она.

Отметим, главе мининфраструктуры 30 января исполнилось 40 лет.

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Фото: Томко/Facebook