EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
  4954  45
Все про:день рождения (336) Омелян (594)

 Рука УПА над Спасской башней: Омеляну на 40-летие подарили торт в виде руин Кремля. ФОТОрепортаж

Главу Мининфраструктуры Владимира Омеляна поздравили с Днем рождения тортом с развалинами Кремля.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие фото опубликовала пресс-секретарь министра Марина Томко на своей странице в Facebook.

"Поздравили Министра с Днем рождения, подарили Кремль (развалины). И рука с запонкой цветов УПА съела звезду Спасской башни", - написала она.

Отметим, главе мининфраструктуры 30 января исполнилось 40 лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "З днем народження, Провіднику!" - Омелян принял участие в марше в честь дня рождения Бандеры. ФОТО

Рука УПА над Спасской башней: Омеляну на 40-летие подарили торт в виде руин Кремля 01
Рука УПА над Спасской башней: Омеляну на 40-летие подарили торт в виде руин Кремля 02
Рука УПА над Спасской башней: Омеляну на 40-летие подарили торт в виде руин Кремля 03
Фото: Томко/Facebook

Рука УПА над Спасской башней: Омеляну на 40-летие подарили торт в виде руин Кремля 04

Источник: https://censor.net.ua/n3109211
 
   
 Топ комментарии
 
уже в Твиттере у Скобеевой.. сегодня пукан у неё будет особенно красный!
и обратите внимание 120 сердечек.. кому-то понравилось! Рука УПА над Спасской башней: Омеляну на 40-летие подарили торт в виде руин Кремля - Цензор.НЕТ 6233
Рука УПА над Спасской башней: Омеляну на 40-летие подарили торт в виде руин Кремля - Цензор.НЕТ 4032
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
и оно министр. Дебил гиперлупнутый
 показать весь комментарий
 
 
Да, за Омеляна и Климкина наиболее стыдно. Им в песочнице играться, а не страной рулить.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
От же ж омельян патриот! Народ слезу пустил от умиления - бо все б они такие там были, все б такие торты жрали и расцвела бы Нэнька-Украина тогда бы! От же ж патриот, *****!
 показать весь комментарий
 
 
Во-первых, не надо материться на форуме.
Во-вторых, чем Вы докажите, что Вы больший патриот чем Омелян?
Его двоюродный брат, оперный певец Василий Слепак, погиб за Украину.
А Омелян был и остается его единомышленником.
 показать весь комментарий
 
 
Сліпак загинув, а міністром Амелян.. І де логіка? То давайте усіх двоюріднх братів загиблих хлопців у міністри та дєпутати..Як в тому анегдоті ..Муму написав Тургєнєв, а памятник чомусь Пушкіну
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Лучше бы макет украинских дорог подогнали бы, может намек бы понял.
 показать весь комментарий
 
 
уже в Твиттере у Скобеевой.. сегодня пукан у неё будет особенно красный!
и обратите внимание 120 сердечек.. кому-то понравилось!
Рука УПА над Спасской башней: Омеляну на 40-летие подарили торт в виде руин Кремля - Цензор.НЕТ 4032
 показать весь комментарий
 
 
Неа, именно такой должен быть "Киевский" и именно с развалинами *******.
 показать весь комментарий
 
 
Ну тебе в баню, у мене аж в животі заскавчало.)))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А че, торт в виде ГиперЛупы не получилось склепать ???
 показать весь комментарий
 
 
Мысль материальна. И пожелания также.
Нам предстоит полюбоваться горящими руинами кремля.
 показать весь комментарий
 
 
Пока гроськины агенты руинируют Украину москве на радость.
 показать весь комментарий
 
 
А чего он улыбается ? Десятки поездов и сотни автобусов ходят в рашу и обратно в Украину .
 показать весь комментарий
 
 
Омелян ЗА прекращение сообщения с россией.
Но позиция и оппозиция всех мастей к этому не готовы.

https://censor.net.ua/news/3080056/**********************************************************************************************************
 показать весь комментарий
 
 
До чого тут ці новини? Чи Омелян вже відзначився тим, що закрив вантажний та пасажирський залізничні потоки з паРашею???
 показать весь комментарий
 
 
лучше бы ему мозги подарили с пожеланием....НЕ КРАДИ!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну вы вот снова со своей ложкой дегтя в бочку соевого меда.
 показать весь комментарий
 
Не,этот "трудится" на благо неДОфронта и пополняет его закрома(
 показать весь комментарий
 
Какая фабрика печет такие торты? Я тоже хочу.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
луче б ему подарили торт-карман с надписью узд и в нем его руку. фрто...уярщик хренов.
 показать весь комментарий
 
Какая прелесть! И мишечка такой грустный сидит.
 показать весь комментарий
 
 
Торт с развалом Укрзализныци был бы более доречным.
 показать весь комментарий
 
 
Крадун Омельян ізжер поляка Бальчуна, бо той заважав йому красти. І тепер шахрай валяє ура-патріотичного дурня і хоче сісти в "гіперлуп", щоб уникнути довічного терміна з конфіскацією.
Але не вийде. Сяде цей Омелян після виборів.
 показать весь комментарий
 
 
Сорок лет, вообще-то, не празднуют, но Омеляну можно))
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРука УПА над Спасской башней: Омеляну на 40-летие подарили торт в виде руин Кремля. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх