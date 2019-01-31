 Рука УПА над Спасской башней: Омеляну на 40-летие подарили торт в виде руин Кремля. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие фото опубликовала пресс-секретарь министра Марина Томко на своей странице в Facebook.
"Поздравили Министра с Днем рождения, подарили Кремль (развалины). И рука с запонкой цветов УПА съела звезду Спасской башни", - написала она.
Отметим, главе мининфраструктуры 30 января исполнилось 40 лет.
Во-вторых, чем Вы докажите, что Вы больший патриот чем Омелян?
Его двоюродный брат, оперный певец Василий Слепак, погиб за Украину.
А Омелян был и остается его единомышленником.
и обратите внимание 120 сердечек.. кому-то понравилось!
Нам предстоит полюбоваться горящими руинами кремля.
Но позиция и оппозиция всех мастей к этому не готовы.
https://censor.net.ua/news/3080056/**********************************************************************************************************
Але не вийде. Сяде цей Омелян після виборів.