EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  1159  20
Материалы по теме:
Все про:регистрация (217) ПЦУ (183)

 Православную Церковь Украины официально зарегистрировали как юридическое лицо

Киевская митрополия Украинской православной церкви (православной церкви Украины) официально зарегистрирована в Украине.

Соответствующие сведения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно реестру, ПЦУ зарегистрирована как юридическое лицо под названием "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной Церкви Украины) 30 января 2019 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Названия ПЦУ и УПЦ закреплены за Киевской митрополией: они будут употребляться как синонимические, - Минкультуры

Местонахождение зарегистрированной ПЦУ указано: Киев, ул. Трехсвятительская, 6.

Православную Церковь Украины официально зарегистрировали как юридическое лицо 01

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3109209
 
 
 Топ комментарии
 
С удовольствием прочту в Госреестре слова о гундяевской секте: - "Перебуває в процесі припинення"
Слава Україні
 показать весь комментарий
 
Слава Україні!

Господь з нами!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
а якщо не ходиш до церкви- то це як розцінюватися буде? як неповага до порошенка який томос здобув? ))
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
так робить твоя мама
 показать весь комментарий
 
Что ни делается, сходи за придурка! Православну церкву України офіційно зареєстрували як юридичну особу - Цензор.НЕТ 7754
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
сходив? молодець! так далі і роби
 показать весь комментарий
 
 
С удовольствием прочту в Госреестре слова о гундяевской секте: - "Перебуває в процесі припинення"
Слава Україні
 показать весь комментарий
 
 
як Українська православна церква.

УПЦ.

без всяких "МП" - это приставляют дурналисты.
 показать весь комментарий
 
Але ж вони самі підкреслюють, що з московського патріархату. Тому це не журналісти додають.
 показать весь комментарий
 
И слава Богу! Хочется надеяться, что теперь переход парафий в Родную Украинскую Православную Церковь приобретет более массовый характер.
 показать весь комментарий
 
 
Не, ну бред полнейший..... Ну вдумайтесь, церковь - юридическое лицо..... Во что превращают веру ? Тогда Иисус Христос кто по отношению к этому юридическому лицу ?
 показать весь комментарий
 
Церква може бути і не юридична особа, але тоді без газу і електрики
 показать весь комментарий
 
представляю как у Филарета сейчас бомбит- его ж корежит что название не такое как ему хочется.
 показать весь комментарий
 
не переживай. Думай як гундяя зараз викручує Православну церкву України офіційно зареєстрували як юридичну особу - Цензор.НЕТ 9666
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравославную Церковь Украины официально зарегистрировали как юридическое лицо
 
 
 
 
 
 вверх