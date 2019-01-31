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Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Курьезы, За рубежом
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Все про:Варфоломей (149) компьютеры (98) религия (729) РПЦ (541) игра (57) Томос (211) ПЦУ (183)

 "Избежать смерти от зловещих сект Гюлена, не соблазниться салом в шоколаде": в России может появиться "православный квест" о конфликте РПЦ с Варфоломеем

На секции по геймификации, прошедшей в Москве в рамках Рождественских чтений, наибольшую поддержку получил проект православного квеста, навеянного последними событиями в отношениях Московского патриархата с Константинополем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

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Главным героем новой компьютерной игры станет православный митрополит Николай, который получил благословение патриарха создать в Стамбуле Второримскую и Антальскую митрополию.

"Митрополиту придется проявить незаурядные дипломатические таланты в переговорах с чиновниками, избежать смерти от рук зловещих сект Гюлена и Бозкурта, не соблазниться салом в шоколаде и в финале победить главного злодея по имени Бармалей. Но не ликвидировать, а по-братски вразумить и принять в сущем сане как епископа Золоторожского", - рассказал в среду модератор секции, профессор МГЛУ Роман Силантьев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд Стамбула отклонил поданный из-за Украины иск Турецкой Православной Церкви к Варфоломею

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Российская православная церковь заявляет, что подписанием Томоса об автокефалии для украинской церкви патриарх Варфоломей "окончательно оторвал себя от мирового православия".

Источник: https://censor.net.ua/n3109207
 
 
 Топ комментарии
 
Не вірю я медикаментам, а вірю в силу пи*дюлєй. (майже за Подерев'янським)
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победившему в квесте - березовый самотык, освящённый лично Гундяевым! со следами "святости" гундяева...
Во счастья-то скрепным кацапам привалило....
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Господи! Перед тем как отправишь этих рашистов в ад, дай им шанс на осмотр психиатром. Может доктор хоть отдельных особей спасёт с помощью медикаментов
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Не вірю я медикаментам, а вірю в силу пи*дюлєй. (майже за Подерев'янським)
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Сер! Откуда такая жестокость к психбольным? У большенства из них это врождённое
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У болота дна нет. Это даже переплюнет игру с Петровым и Бошировым.
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Не стоит удивляться, что с такими пастырями число регулярных прихожан РПЦ запоребриком равно статистической погрешности (порядка 0.6% от популяции, влючая инвалидов и младенцев).
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Вы подождите немного... скоро введут общеобязательную религиозную регистрацию с припиской к приходу (церковь/мечеть/синагога/дацан...), конфессиональными ID-картами, учётом посещения богослужений и регулярным прохождением тестирования на истинность веры.
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После этой херни от этих дебилов всего можно ожидать...
"Избежать смерти от зловещих сект Гюлена, не соблазниться салом в шоколаде": в России может появиться "православный квест" о конфликте РПЦ с Варфоломеем - Цензор.НЕТ 2724
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интересно, а заход "отшппиленных" к проституткам будет? "спецкомната для "шпилевания"))
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Больше 90% кацапов и так живут в мире сказок и фантазий .
Что они наследники Киевской Руси,
Что мацква третий Рим
Что 28 панфиловцев всю армию Гудериана разогнали
Что расея одна войну у Гитлера и Хирохита выиграла
Что "Томос" выданный их секте Сталиным самый правильный в мире.. Ну и так далее
В кремле только радуются. Вот вам, дебилы, новая игрушка. Только воровать не мешайте
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А разве ордынская интерпретация "православной церкви" не является одним большим квестом? ))
Еще Ванька-Разбойник (официально Иоанн Грозный) намалевал первую карту квеста "РПЦ" - где в храм раз в год забежать, когда челом о земь стучать, как грамотно сапоги лизать, вопить и причитать, кому руки лобызать...)))
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Учитывая уровень игроделов рашки - могу предположить, что квест получится скрепный. В духе "Ядерного Титбита" и ещё более мерзкого "Ядерные Твари" (в последний играть было ДАЖЕ НЕ РЖАЧНО - просто быдлотупизм)
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"На секции по геймификации дефекации, прошедшей в Москве..." і далі за текстом.
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Цензор.НЕТНовостиКурьезы"Избежать смерти от зловещих сект Гюлена, не соблазниться салом в шоколаде": в России может появиться "православный квест" о конфликте РПЦ с Варфоломеем
 
 
 
 
 
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