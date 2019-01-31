 В 2018 году были предотвращены 11 покушений на Порошенко, - Гелетей

Об этом сообщил руководитель УГО Валерий Гелетей в интервью "UA:Українське радіо", передает Цензор.НЕТ.

"В 2018 году были предотвращены около 11 покушений только на президента нашего государства", - отметил Гелетей.

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Он также отметил, что сотрудники УГО всегда тесно сотрудничают с СБУ, с подразделениями полиции, с разведками в процессе подготовки к любым мероприятий с участием большого количества людей, особенно там, где находятся лица, которые охраняются.

"Перед тем как непосредственно начать мероприятие, мы уже имеем информацию о том, что нас там ожидает, и какие меры должны быть. Мы устанавливаем рамки, металлоискатели, через которые проходят люди, чтобы выявить опасные и запрещенные предметы. Также работают кинологические группы", - подчеркнул руководитель УГО.

Кроме того, Гелетей отметил, что сотрудниками УГО четко отслеживаются все случаи, которые происходят в мире по нападению на руководителей государств, лиц, охраняемых политических лидеров, изучаются недостатки охраны этих лиц, механизм совершения преступления, а также предохранители, которые могли бы быть, но не сработали.