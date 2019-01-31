 В 2018 году были предотвращены 11 покушений на Порошенко, - Гелетей

Об этом сообщил руководитель УГО Валерий Гелетей в интервью "UA:Українське радіо", передает Цензор.НЕТ.
"В 2018 году были предотвращены около 11 покушений только на президента нашего государства", - отметил Гелетей.
Он также отметил, что сотрудники УГО всегда тесно сотрудничают с СБУ, с подразделениями полиции, с разведками в процессе подготовки к любым мероприятий с участием большого количества людей, особенно там, где находятся лица, которые охраняются.
"Перед тем как непосредственно начать мероприятие, мы уже имеем информацию о том, что нас там ожидает, и какие меры должны быть. Мы устанавливаем рамки, металлоискатели, через которые проходят люди, чтобы выявить опасные и запрещенные предметы. Также работают кинологические группы", - подчеркнул руководитель УГО.
Кроме того, Гелетей отметил, что сотрудниками УГО четко отслеживаются все случаи, которые происходят в мире по нападению на руководителей государств, лиц, охраняемых политических лидеров, изучаются недостатки охраны этих лиц, механизм совершения преступления, а также предохранители, которые могли бы быть, но не сработали.
Дважды я хотел его повесить на фонарном столбе у Верховной Рады.
За то что он не в меру хитер. И из своих денежек не купил для нашей Армии хоть один "Оплот" завода Малышева. Он хочет на горбу у нищего люда въехать в рай. Я ему писал- твоя задача купить для нашей армии 900 "Оплотов".
Тогда мы бы избрали его в президенты.
А при нынешнем состоянии- пусть сосёт народный солоб!
Дважды я хотел его повесить на фонарном столбе у Верховной Рады.
За то что он не в меру хитер. И из своих денежек не купил для нашей Армии хоть один "Оплот" завода Малышева. Он хочет на горбу у нищего люда въехать в рай. Я ему писал- твоя задача купить для нашей армии 900 "Оплотов".
Тогда мы бы избрали его в президенты.
А при нынешнем состоянии- пусть сосёт народный солоб!
ЗІ Не люблю юльку, але хочу щоб порохоботи різко зазбирали манатки після її перемоги.
Кому під порохом стало краще жити? Хіба що охоронцям ПАП, та переатестованій беркутні...
Было бы хоть одно реальное покушение - об этом бы трезвонили на каждом шагу мировому сообществу и европа опять бы выражала обеспокоенность.
А так очередной предвыборный вброс что враги незаменимого шоколадного гаранта атакуют...и вообще скоро путлер нападет, так что только рошен нас спасет...
Галантерейщик и кардинал- это сила!!!
или они только в раша-ТВ
кто может повесить эту гниль?
за Иловайск
По всей видимости, по словам Гелетея, каждое задержание с перочинным ножиком в рамках металлодетектора, он считает покушением на солнцеликого. Ну не ******* ли?