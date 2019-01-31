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 Политика Украины
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Все про:Гелетей (266) покушение (764) Порошенко (16249) УГО (112)

 В 2018 году были предотвращены 11 покушений на Порошенко, - Гелетей

В прошлом году Управление государственной охраны предотвратило 11 покушений на Президента Украины.

Об этом сообщил руководитель УГО Валерий Гелетей в интервью "UA:Українське радіо", передает Цензор.НЕТ.

"В 2018 году были предотвращены около 11 покушений только на президента нашего государства", - отметил Гелетей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявления о моей якобы причастности к похищению или депортации грузин - полная чушь, - Гелетей

Он также отметил, что сотрудники УГО всегда тесно сотрудничают с СБУ, с подразделениями полиции, с разведками в процессе подготовки к любым мероприятий с участием большого количества людей, особенно там, где находятся лица, которые охраняются.

"Перед тем как непосредственно начать мероприятие, мы уже имеем информацию о том, что нас там ожидает, и какие меры должны быть. Мы устанавливаем рамки, металлоискатели, через которые проходят люди, чтобы выявить опасные и запрещенные предметы. Также работают кинологические группы", - подчеркнул руководитель УГО.

Кроме того, Гелетей отметил, что сотрудниками УГО четко отслеживаются все случаи, которые происходят в мире по нападению на руководителей государств, лиц, охраняемых политических лидеров, изучаются недостатки охраны этих лиц, механизм совершения преступления, а также предохранители, которые могли бы быть, но не сработали.

Источник: https://censor.net.ua/n3109205
 
 
 Топ комментарии
 
Это трындец, кому нужен этот "голубой воришка"?
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В 2018 году были предотвращены около 11 покушений на Порошенко, - Гелетей

Понятно? Около 11. Это десять с половиной?
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Повысить зарплату Гелетею. Срочно! В 2018 году были предотвращены около 11 покушений на Порошенко, - Гелетей - Цензор.НЕТ 8123
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George Kozak

Дважды я хотел его повесить на фонарном столбе у Верховной Рады.
За то что он не в меру хитер. И из своих денежек не купил для нашей Армии хоть один "Оплот" завода Малышева. Он хочет на горбу у нищего люда въехать в рай. Я ему писал- твоя задача купить для нашей армии 900 "Оплотов".
Тогда мы бы избрали его в президенты.
А при нынешнем состоянии- пусть сосёт народный солоб!
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шоколадный себе цену набивает))) откровенно говоря сегодня фамилия порошенка вызывает больше негативных эмоций у людей в Украине чем фамилии любого из его предшественников
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Я уже и не знаю когда радоваться больше буду,если сдохнет *****,или лалита.... У 2018 році запобігли щонайменше 11 замахам на Порошенка, - Гелетей - Цензор.НЕТ 3127
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Ахахахаха!! Опять с тепловизора через занавеску стреляли??
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это почти каждый месяц ...как на улицу вышел , так и покушение ... и мёртвые с косами на Банковой стоят ...и гелетей с кулеметом в засаде ...и тишина ....
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Гелетей! Доложи народу, сколько имеешь жилья, денег и каменьев за с вою тупую работу...
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George Kozak

Дважды я хотел его повесить на фонарном столбе у Верховной Рады.
За то что он не в меру хитер. И из своих денежек не купил для нашей Армии хоть один "Оплот" завода Малышева. Он хочет на горбу у нищего люда въехать в рай. Я ему писал- твоя задача купить для нашей армии 900 "Оплотов".
Тогда мы бы избрали его в президенты.
А при нынешнем состоянии- пусть сосёт народный солоб!
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Тоді ти в'їдеш в рашку. У форматі малоросії-усср-тайожного союзу.
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После парада в Севастополе могло быть и 111 000 ...
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в Проффесор-а хоть яйцом кинули и он упал как скошенный снайпером, а тут наверно вопрос по поводу борьбы с корупцией наверно засчитали за нападение на Пэтю...
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какие реформы ,такие и покушения------- фейк!!!!
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Если такой плакат сделать с одним из 26 кандидатов, то почему-то отправляют прямо в спам.
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модератор цензора может быть не в Духе... может кофе забыл попить... может ночью плохо спал... причин масса....
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Легко допоможемо, віддамо голос Юлє, і воно драпане в росію, де із своїм талантом "управлєнца" розвалить тюрму народів сидячи на керівних постах.
ЗІ Не люблю юльку, але хочу щоб порохоботи різко зазбирали манатки після її перемоги.
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ты сиди там за поребрикам тихо... голос он одаст...
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Я перед порєбріком, тут в Україні, і тому в мене аж руки чухаються обійняти пороха, прямо за горлянку крєпко-крєпко, і тримати поки вся любов до нього не скінчиться. А всіляки заробітчани з Ляхистану, з америки, канади, росії(!) хочуть щоб пороха обрали. Не вистачає їм простого українського щастя, щоб теж любов'ю до президента сповнитись, щоб на обійми почуттів вистачило.
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Это новый Барыги троль. Ишь как лизоблюдит. У 2018 році запобігли щонайменше 11 замахам на Порошенка, - Гелетей - Цензор.НЕТ 5464
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у тебя пример беру рюзькэ...
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Після звернення «Українці» не вистачає коми.
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Та й за змістом - замість «переможе в першому» більш пасує «іде в сраку».
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Петро Порошенко геніальний політик, неперевершений дипломат, давайте влаштуємо йому зустріч з його тезкою на пості Апостола, нехай домовиться з Богом про гєєну огнєнну на місці росії!!!! Хто як не Петро Олексійович зможе з цим впоратись? Хто здатен до такої самопожертви?
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Не треба СПАМити! Дуже ж гарні листівочки на обгортку для Нудотного Порош(ен)ка - від одного погляду вже тягне на блювотиння.
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Барыги оправдывают уведенные из бюджета миллиарды на свою безопасность. А если бы было хотя бы одно, то уже растрезвонили во все колокола. Впрочем, показывать нападающую на будкостроителя акулу на Мальдивах даже не смешно.
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Почитал бред выше . Я в шоке . ******* , предложите президента Украины .
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Да ишак лучше справится, он только овес да яблоки уворует, зато ни с кремлем ручкаться не сможет, ни роттердам с плюсами и минусами не замутит, и уж тем более не сможет срать на весь народ сразу. Хуже пороха только бойко-мураевы, и прочие мертведчуки, хотя они одного поля ягоды, но мы ж выбирем из всех, а не только из отбросов, верно? Надеюсь и народ это понимает...
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предлагать президента не значить отвечать потом за предложение. Так голосовавшие за самого легитимного всегда расскажут что Майдан организован госдепом, печеньками, юлей, петей, ротшильдами, фирташом, бандеровцами, жидобандеровцами и еврогеями - а не является логичным завершением бестолкового правления.
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Одне питання - НАВІЩО?
Кому під порохом стало краще жити? Хіба що охоронцям ПАП, та переатестованій беркутні...
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Галатей пусть лучше про парад в Севастополе расскажет.
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Гелетей - последний человек которому можно вообще верить)
Было бы хоть одно реальное покушение - об этом бы трезвонили на каждом шагу мировому сообществу и европа опять бы выражала обеспокоенность.
А так очередной предвыборный вброс что враги незаменимого шоколадного гаранта атакуют...и вообще скоро путлер нападет, так что только рошен нас спасет...
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це Вона , стала президентом и направила вбивць знищити Петра У 2018 році запобігли щонайменше 11 замахам на Порошенка, - Гелетей - Цензор.НЕТ 2882
У 2018 році запобігли щонайменше 11 замахам на Порошенка, - Гелетей - Цензор.НЕТ 3607
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гелетей озвучив еротичні фантазії Наді Савченко?)))))
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Щось мало. Як це воно не сказало 111 ? Судячи з ненависті, яку українці відчувають до мальдівсько-сліпотрастового Ірода за генетичні реформи і тарифи, воно вже давно мало б бути страчене
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однозначно только одно: испорчено меньше дюжины яиц.
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Это тот тормаз который говорил что их обстреляли ядерными снарядами((((((((( уровень развития ниже плинтуса
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То він про шість комарів та п'ять мух, чи навпаки?
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Мабуть такі були замахи, якщо їх попередив такий заслужений (командувач параду перемоги у Севастополі) і сповнений офіцерської честі (сам викликав Шуфрича на дуель і сам «засцяв») ГІВНЮК!!!
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в этой стране нацики есть?
или они только в раша-ТВ
кто может повесить эту гниль?
за Иловайск
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Учитывая "профессионализм" и пустозвоство Гелетея, можно с уверенностью утверждать что никаких покушений вообще не было.
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Гелетею наверное трудно понять, что если хотят кого нибудь убрать, то убирают однозначно.

По всей видимости, по словам Гелетея, каждое задержание с перочинным ножиком в рамках металлодетектора, он считает покушением на солнцеликого. Ну не ******* ли?
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От перепоя и обжорства чуть ласты не завернул,гавнокомандующий?
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Добрая украинская традиция. Перед выборами выходит Гелетей и говорит, сколько покушений было на тех, кто заказывает музыку. Помню, раньше у него в тренде Ющенко и Тимошенко были. Не удивлюсь если за покушение засчитан тот случай, когда Порошенко лично вырвал из телефон у прохожего, задавшего неудобный вопрос.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2018 году были предотвращены 11 покушений на Порошенко, - Гелетей
 
 
 
 
 
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