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 Общество, Здоровье
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Все про:исследование (375) рейтинг (1172) смертность (129) еда (144)

 Украина лидирует по смертности из-за неправильного питания в Европе и СНГ, - исследование. ИНФОГРАФИКА

Европейские и американские ученные провели исследование взаимосвязи качества питания и смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний, по результатам которого был составлен соответствующий рейтинг.

Как отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой данные исследования, проанализировали статистику 51 страны европейского региона ВОЗ (вместе с Турцией, Израилем, а также постсоветскими государствами, которые географически расположены в Азии) за период с 1990 по 2016 год.

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На первом, худшем месте в рейтинге смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных неправильным питанием, по процентному соотношению оказалась Украина. Уровень смертности по этой причине в 2016 составил 38,2% от всех смертей. Из 15 бывших советских республик в первую двадцатку попали 14.

Украина лидирует по смертности из-за неправильного питания в Европе и СНГ, - исследование 01

После статистического пересчета с поправкой на возрастную структуру населения Украины этот показатель за 2016 составил 349 смертей на каждые 100 тысяч населения. Это самое высокое число в Восточной Европе и четвертое среди всех исследованных стран. Хуже дела обстоят только в Узбекистане, Туркменистане и Кыргызстане. А вслед за Украиной идут Молдова, Азербайджан, Беларусь, Таджикистан, Казахстан, Россия и Грузия.

Авторы исследования подчеркивают, что жители стран, которые попали в антирейтинг, пострадали от болезней, вызванных нездоровым питанием. Наибольшее количество смертей от сердечно-сосудистых болезней, по их данным, вызвали диеты с ниизким уровнем потребления цельнозерновых продуктов, орехов, семян, овощей, фруктов, бобовых, омега-3 жирных кислот, а также с высоким уровнем потребления натрия (в первую очередь соли).

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В западноевропейских странах ситуация намного лучше, чем в Азии и Восточной Европе. Лучшее всего, по данным ученых, питаются жители Испании, Израиля и Франции. В этих странах из-за нездорового питания от сердечно-сосудистых болезней умирают от 43 до 46 человек на 100 тысяч.

В странах, где главным кухонным маслом осталось подсолнечное — в Украине, России, Румынии или Болгарии, уровень этой смертности стабильно высок с 1990 года. В странах же, которые начали использовать рапсовое масло (Польша, Чехия, Эстония, Латвия, Литва), за этот период смертность от ишемической болезни сердца резко упала.

Источник: https://censor.net.ua/n3109201
 
 
 Топ комментарии
 
Модифицированные продукты, трансжиры, приправленные поваренной солью и глутаматом - гиперхолестеринемия, ИБС, ХСН,гипертония. Избыток сахара - диабет и плюс серд.заболев.
Чем проще еда тем здоровее орнанизм.
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А яке може бути правильне харчування у пенсіонера з пенсією 1500 - 2000 грн. в місяць???
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дебилы будут интерпретировать новость по своему, но в Украине у людей реальная проблема с понятием опасности холестерина.
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А яке може бути правильне харчування у пенсіонера з пенсією 1500 - 2000 грн. в місяць???
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за ці гроші взагалі харчуватись проблематично..
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це один з моментів..... а з іншого боку, на законодавчому рівні, необхідно прийняти європейські норми по якості і вмісту для продуктів харчування...... а то наші задрипані піздесмени, навіть в вершкове масло умудряються зафігачити 80% пальмової олії
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уникати вживання шкідливих продуктів можна незалежно від рівня доходу, інша справа, що і корисних буде вживатись менше, але це не так критично. скажімо, харчування кашами, овочами, фруктами - цілком доступне навіть з мінімальним доходом. каші та овочі коштують небагато та і багато фруктів теж (яблука навіть зараз, взимку по 7 грн/кг), додатково кожен може вирощувати на присадибній ділянці (а якщо нема - то навіть на балконі чи на кухні) корисну зелень, мікрогріни. так, пенсіонерам не вистачатиме на рибу з омега-3, на оливкову олію, але це не так критично. головне поменше смажити, побільше варити і парити, поменше цукру, солі, різної випічки, снеків, копченостей, жирного м'яса...
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Зато самый богатый президент и правительство
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Молодец, подыграл кацапсине. Вы, зрадоботы то и делаете, что им постоянно подыгрываете. Вата и вышивата - синонимы. Этот Линекс козломордый путинец, а ты дегенерат. Хотя, не исключаю, что ты тоже козломордый путинец.
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27 років будували "соціальну державу" от і пожинаємо результати...
Соціалізм - вбиває!!!
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никогда "соціальну державу" тут не будували кроме как языком по телевизору.
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Список практически совпадает с уровнем жизни в странах, на качественную еду нужно и денег побольше.
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ну можна і іншу логіку побачити - тупі люди тупі у всьому - хоч у виборі правильного харчування, хоч у розбудові держави з високим рівнем життя....
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намёк, что надо жарить на соевом масле?
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лучше на оливковом..или на виноградном..
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Растительное масло любое при жарке становится диоксином( Ющенко вспомни).Ты удивишься,но жарить можно на сливочном(не спреде!) или свином.У них температура разложения значительно выше.Растительные масла не вредны, и полезны только в салатах,без Жарки.Хотя и это исследование крайне убого и не охватывает всех причин смертности по данному виду смертности.Молодёжь среднего класса давно питается по науке.Они будут жить вечно.
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Как вариант просто стараться меньше жарить. А если жарки будет не очень много то и подсолнечное на оливковое заменить будет уже не так накладно. Сам стараюсь.
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ответ типичного ватника- переход на личность и оскорбления. соевые от них почти не отличаются.
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дебилы будут интерпретировать новость по своему, но в Украине у людей реальная проблема с понятием опасности холестерина.
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Смертность не из-за неправильного питания, а из-за его недостатка. Особенно у пенсионеров и безработных инвалидов.
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а можно не писать ху#ню хотя бы тут? у людей с недостатком питания сосуды не забиты всяким шлаком вплоть до шума в ушах.
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ССЗ возникают не только из-за переизбытка холестерина, но и из-за недостатка витаминов.
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У бомжей спроси. А сколько умерло из-за недостатка средств на лекарства, спроси у пенсионеров.
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А может, не "неправильное питание", а отсутствие питания? Не?
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а может ты немножко долб#** и не умеешь читать?
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Модифицированные продукты, трансжиры, приправленные поваренной солью и глутаматом - гиперхолестеринемия, ИБС, ХСН,гипертония. Избыток сахара - диабет и плюс серд.заболев.
Чем проще еда тем здоровее орнанизм.
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все это написано на составе товара, нужно только уметь читать.
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Из этого списка вредны только трансжиры и сахар в большом количестве.
ГМО безвредны. Соль и глутамат натрия не вредны в адекватных пределах.
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Этот вопрос весьма дискуссионный.
Речь именно о пределах. У нас в питании ничему предела нет.
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Это дело рук яценюка, ибо именно эта гнида распустила службы следящие за продовольственной безопасностью Украины. Это ребята называется скрытый геноцид. Но власть потроха-гройсмана об этом молчит - хотя смертность украинцев настолько вопиющая, что это заметили даже в Европе. Но повторюсь - птрох-гройсман молчат и продолжают дело выродка яценюка.
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Никогда и нигде санстанция не останавливала потоки дерьма.Это была и есть чисто коммерческая структура.Как и Полиция,СБУ ,ГПУ.Суды и медицина.Бизнес,грязный бизнес прежде всего
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Это потому, что потрошиная власть не хочет остановить эти потоки продовольственного дерьма. Поэтому не *** рот открывать.
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В стране идет пищевой геноцид--пищевой терроризм, санстанцию ведь отменили: никто ничего не проверяет, производители что хотят то и суют в производимую продукцию!!!!!!!!!
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Начни читать єтикетки на товаре и не покупай сурогат. Или в тебя насильно запихивают разную гадость?
Кто тебе виноват что ті суешь в рот всякую гадость. Ну как дети.
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Сейчас все продукты с добавками: все--гадость, по такой логике-- так вообще ничего нельзя жрать. А овощи и фрукты как ты проконтролируеш, гадость или нет?????!!!!!!!А в большинстве магазинов--гадость, х*й знает на чем и где выращенная и обработанная!!!!!!
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С овощами да, сделать ничего невозможно и способов контроля нет. А с упаковками он прав - не так уж трудно потратить 20 секунд на беглое чтение. Может ты вообще продукт из рашки покупаешь но не знаешь об этом не прочитав упаковку.
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Люди сами себе геноцид устраивают жаренным и копченым. А потом когда прихватит обвиняют кого угодно кроме себя
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А кто виноват: что у людей нет денег, покупать пароварки и мультиварки, кто доллар до небес поднял????!!!!!!
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Присмотритесь к графику, смертность с 2000 по 2016 в Украине не изменилась. Курс доллара не причем.
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Смертность как раз на Украине выросла, да так что в 2 раза превышает рождаемость, а насчет численности населения: так власть скрывает реальную численность и реальную смертность, в чьих это интересах сами на себя помои лить, вот и врут везде где только можно.
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Все закономірно результат майдана геноцид пенсіонерів організоване порошенком і його цуциками як можливо вижити на 1558.33 з часів януковича супсидії 0
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Лучшие чернозёмы, "житница мира" и вдруг - наихудшее питание. Понимаю, - Голодомор заставил жрать всё подряд, но может надо стать более переборчивими и начать разъяснять населению как правильно питаться.
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А може треба більший контроль виробника? І не штрафом, а строком карать за отруєння людей? Бо у нас за отруєння сотен людей штраф дорівнює перевищенню швидкості на 10км. Украина лидирует по смертности из-за неправильного питания в Европе и СНГ, - исследование - Цензор.НЕТ 4436
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Вас ввели в оману що в Одесі проблема з м"ясом,так от в Одесі проблема без м"яса. Украина лидирует по смертности из-за неправильного питания в Европе и СНГ, - исследование - Цензор.НЕТ 7442
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СОЕВЫЙ УБЛЮДОК РЕВА ЗАЯВИЛ, ЧТО ПЕНСИОНЕРЫ УКРАИНЫ И ТАК МНОГО ЖРУТ!!!!!
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посмотри на процент пенсионеров с лишним весом и прикрой е@лишко на 30 градусов, не задохнешься.
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Так себе пример - в возрасте уже начинаются проблемы с обменом и не всегда угадаешь - кто переедает, а у кого просто генетика ******.
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Генетика - это самая распространенная отмазка. Она имеет значение, но в любом случае питание может все исправить. С годами просто замедляется метаболизм, а люди потребление пищи не сокращают. Плюс любовь к сладенькому. А вот потом возникают изменения, когда уже процесс сложно вернуть вспять. Жир - гормонально активная ткань. Если сказать просто, то жир сам производит новый жир. Это болезнь, но человек сам в ней виновен на 100%.
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В основном - да. Фактор метаболизма играет существенную роль, но всё же при наличии силы воли и выстроенного питания большей части проблем можно избежать. Но тут вступает на сцену менталитет, который в питании довольно ярко проявляется. Я по себе тоже сужу.
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На рашке пенсионеры ,вообще ,😂хер без соли доедают ,это для ботогнид При вашем совке действительно люди за зелёным горошком и майонезом гонялись А сейчас просто жрать надо меньше
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А вы производите качественное, а не отравленную дрянь!!!!!!!А то у всех от этой еды-- желудки, кишечники, поджелудочные и т.д...
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Никакого СНГ нет.
А если вспоминать о том, шо оно когда-то было - то Украина там не лидирует, а лидирует Узбекистан, Туркменистан, и Кыргызтан.
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Вполне себе есть. Этим термином очень удобно обозначать пул днищестран после развала совка. Коротко и ясно.
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Может быть.
Но термин СНГ подразумевает днищестраны во главе с кацапами.
А кацапов в этом рейтинге вообще нет.
А из тех шо есть - Украина на четвёртом месте.
Почему она лидирует по смертности в СНГ?
Напишите: "Украина на 4м месте по смертности в СНГ без кацапов"
Но тогда ж зрада не так вштырит.
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Это самое высокое число в Восточной Европе и четвертое среди всех исследованных стран.
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Ждём комментарий Супрун по поводу данного исследования))) Будет что то типа: правильное питание это позорный пережиток коммунистического прошлого
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Супрун и её министерство наоборот советуют все правильно http://moz.gov.ua/gromadjanam. Статьи почитай.
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Кушать людям увы нечего и тот кто скажет,что это не геноцид тот идиот !
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Докуя чёрной икры рубают, и пренебрегают красной, которая полезна.
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Потрібно ще раз вибрати "Я, Томас і куми" , щоб зайняти перше місце в світі.
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Ага, именно из-за неправильного питания, именно это причина.
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Я не видел в Украине голодных . Я вижу в очереди в магазинах хитрожопых , которые не платят коммуналку и получают субсидию .
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Давай приезжай к нам в Николаев,я покажу..
И желаю тебе, быть таким "неголодным" всю твою никчемную жизнь...
Мои друзья варят большими кастрюлями еду,и трижды в неделю раздают "неголодным",я то же помогаю всем "неголодным".........
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Тем кто не платит комуналку, субсидий не дают, и опять ты соврал..
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Согласен. Я нормально зарабатываю и покупаю не дешевые сосиски, колбасы, сыры и т.п., но недавно понял, что надо спрыгивать с этой нездоровой еды. Перешел на оливковое масло. Забил морозилку мясом (курятина, свинина, говядина). Больше салатов из капусты ем. Каши из круп с мясной подливкой. Пью дорогие витамины. Здоровье надо беречь.
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Надо бегать утром или велосипед . Если нет на это сил , то надо завести собаку . Холодильник - это не вариант .
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Завести собаку в городских условия это весьма странный совет, очень мягко говоря. А если сказать прямо получится весьма грубо.
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Статья о здоровом питании, вот и мой коммент выше соответствующий.

P.S. У меня есть вело. Весной буду гонять по вечерам.
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Нема питань, шановний уряд зроби авокадо по п'ять гривень за кілограм, манго по вісім, сок гевеї по шість грн за літр, а мигдаль та кедрові горішки видавайте як соціальну допомогу - так я тільки це і буду куштувати, а поки ми реально думаємо як прожити з усіма цими реформами, мені доведеться товкти кашу з салом, напівфабрикати які небудь, пити каву або чай зрання, і йти працювати, щоб купити ще каші, ще напівфабрикатів, і ще якогось м'ясозамінника. Все легко вирішується, панове!
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Из за нехватки питания,так точнее будет...
А то пенсионеры на 1500 грн.могут только выбирать, между едой и лекарствами..
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А хіба щось змінилося з культурою харчування після розвалу совка? Держава поклала болт на здоров`я своїх громадян. Хіба ця влада впродовж 5 років не могла запровадити культуру правильного харчування з садочку, зі школи? Хіба просвітництво так дорого коштує? Так зв еліти, впевнений, дотримуються певних правил сумісності продуктів харчування, роздільного харчування і п`ють скільки треба рідини. А простий народ темний? харчується? як було в совку: перше, друге і кампот

Золоті правила сумісності продуктів харчування | УНІАН

https://www.unian.ua › Здоров'я › Країна
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Да хер там элиты чего то придерживаются. Ты на их **** трескающиеся посмотри!
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http://www.cure-naturali.it/olii-vegetali/2404/oli-potenzialmente-dannosi-per-la-salu

Парадоксально, три вида растительного масла, потенциально вредные для здоровья - рапсовое, соевое и пальмовое.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраина лидирует по смертности из-за неправильного питания в Европе и СНГ, - исследование. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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