 Украина лидирует по смертности из-за неправильного питания в Европе и СНГ, - исследование. ИНФОГРАФИКА

Как отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой данные исследования, проанализировали статистику 51 страны европейского региона ВОЗ (вместе с Турцией, Израилем, а также постсоветскими государствами, которые географически расположены в Азии) за период с 1990 по 2016 год.
На первом, худшем месте в рейтинге смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных неправильным питанием, по процентному соотношению оказалась Украина. Уровень смертности по этой причине в 2016 составил 38,2% от всех смертей. Из 15 бывших советских республик в первую двадцатку попали 14.
После статистического пересчета с поправкой на возрастную структуру населения Украины этот показатель за 2016 составил 349 смертей на каждые 100 тысяч населения. Это самое высокое число в Восточной Европе и четвертое среди всех исследованных стран. Хуже дела обстоят только в Узбекистане, Туркменистане и Кыргызстане. А вслед за Украиной идут Молдова, Азербайджан, Беларусь, Таджикистан, Казахстан, Россия и Грузия.
Авторы исследования подчеркивают, что жители стран, которые попали в антирейтинг, пострадали от болезней, вызванных нездоровым питанием. Наибольшее количество смертей от сердечно-сосудистых болезней, по их данным, вызвали диеты с ниизким уровнем потребления цельнозерновых продуктов, орехов, семян, овощей, фруктов, бобовых, омега-3 жирных кислот, а также с высоким уровнем потребления натрия (в первую очередь соли).
В западноевропейских странах ситуация намного лучше, чем в Азии и Восточной Европе. Лучшее всего, по данным ученых, питаются жители Испании, Израиля и Франции. В этих странах из-за нездорового питания от сердечно-сосудистых болезней умирают от 43 до 46 человек на 100 тысяч.
В странах, где главным кухонным маслом осталось подсолнечное — в Украине, России, Румынии или Болгарии, уровень этой смертности стабильно высок с 1990 года. В странах же, которые начали использовать рапсовое масло (Польша, Чехия, Эстония, Латвия, Литва), за этот период смертность от ишемической болезни сердца резко упала.
Соціалізм - вбиває!!!
Чем проще еда тем здоровее орнанизм.
ГМО безвредны. Соль и глутамат натрия не вредны в адекватных пределах.
Речь именно о пределах. У нас в питании ничему предела нет.
Кто тебе виноват что ті суешь в рот всякую гадость. Ну как дети.
А если вспоминать о том, шо оно когда-то было - то Украина там не лидирует, а лидирует Узбекистан, Туркменистан, и Кыргызтан.
Но термин СНГ подразумевает днищестраны во главе с кацапами.
А кацапов в этом рейтинге вообще нет.
А из тех шо есть - Украина на четвёртом месте.
Почему она лидирует по смертности в СНГ?
Напишите: "Украина на 4м месте по смертности в СНГ без кацапов"
Но тогда ж зрада не так вштырит.
И желаю тебе, быть таким "неголодным" всю твою никчемную жизнь...
Мои друзья варят большими кастрюлями еду,и трижды в неделю раздают "неголодным",я то же помогаю всем "неголодным".........
P.S. У меня есть вело. Весной буду гонять по вечерам.
А то пенсионеры на 1500 грн.могут только выбирать, между едой и лекарствами..
Золоті правила сумісності продуктів харчування | УНІАН
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Парадоксально, три вида растительного масла, потенциально вредные для здоровья - рапсовое, соевое и пальмовое.