EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  2149  12
Все про:Министерство культуры (339) переименования (479) УПЦ (918) православие (220) ПЦУ (183) Юраш (1)

 Названия ПЦУ и УПЦ закреплены за Киевской митрополией: они будут употребляться как синонимические, - Минкультуры

Названия "Украинская православная церковь" и Православная церковь Украины - равнозначны и закреплены за Киевской метрополией. Эти два термина будут употребляться как синонимические, это согласовано с Фанаром.

Об этом рассказал директор Департамент по делам религий и национальностей Министерства культыру Андрей Юраш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Эти два термина будут употребляться как синонимические, это согласовано с Фанаром непосредственно", - сказал он в ходе международной экспертной конференции "Юрисдикционный статус Киевской православной митрополии в 1686 году: богословие, каноническое право и культурно-исторический аспект" в Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Первый приход левобережной Черкасщины покинул Московский Патриархат: Не поминали Кирилла уже 4 года

Юраш напомнил, что 30 января состоялась регистрация устава новой поместной церкви, а 30 ноября 2018 года была зарегистрирована Ставропигия (представительство) Вселенского патриархата в Украине. "Эти два события подтвержадают, что украинское православие живет в новом измерении - не только в значении идентификации, а и в значении инстуциональном", - отметил Юраш.

Он подчеркнул, что УПЦ МП теряет поддержку украинского общества из-за деятельности своих священнослужителей (проклены музейных работников, пожелания им смерти и т.п.) .

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Два игумена с Афона прибудут в Киев на интронизацию Предстоятеля ПЦУ Епифания

"УПЦ МП, которая начинала со 100%-й общественной поддержки на сегодня имеет только 15-16%", - сообщил Юраш.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3109196
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
СБУ - УСБ, ГПУ - УГП і далі за списком.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Усе, як в Мордорі… Поклони б'ють попи…
Дивись, ще й руку будуть цілувать
Владиці медіа, рошенів, й "БиПиПи",
щоб під шумок приходика урвать…

Аж гидко… Правий був монах,
який відверто так сказав мені -
Гоподь живе не в церкві, а в серцях.
Без томосів, безвізів, й орденів.
 показать весь комментарий
 
 
...без ТОмоса и безвиза? чувак,как в точку о монголо-коцабах....))
 показать весь комментарий
 
 
Зрозуміло до якої парафії належить цей монах. Названия ПЦУ и УПЦ закреплены за Киевской митрополией: они будут употребляться как синонимические, - Минкультуры - Цензор.НЕТ 4751
 показать весь комментарий
 
 
УПЦ МП (РПЦ) тепер використовує назву, яка їм не належить.
 показать весь комментарий
 
 
От і чудово, от і добре , а далі порахуємо кількість осик, ліхтарів і, відповідно, членів всіх цих апаблоків , партій міру, мураєвих, вадмедчуків...і, як казав один мацкаль:" Срав ні"
 показать весь комментарий
 
 
Гнать мракобесов -аферистов на кацапстан,пусть немедленно освобождают киевские святыни
 показать весь комментарий
 
 
В часи правління антихриста ("А кожен дух, що не визнає Ісуса, - той не від Бога, але антихриста" 1-е Іоана р.4 в.3) Российская греко-кафолическая православная Церковь до 1939 року на теренах СРСР вже була знищена, а теперішню Русскую правосланую Церковь, підрозділом якої тепер в Україні є УПЦ МП, створив Сталін через НКВД (див. архівні документи). Тобто РПЦ, згідно канонів, несе вроджений гріх. І це прекрасно усвідомлює весь клір УПЦ МП як і весь православний Світ,. І цей гріх змушує їх конвульсійно відбиватися від повернення до назви "митрополія РПЦ".
 показать весь комментарий
 
 
На кацабских сайтах я при случае всегда пишу о кирыле такое : этот ваш поп гандон ... нееее.. подзабыл, кажись гвидон, или гундос, ну в общем вы поняли, может гундяй, так этот ваш поп служит лукавому и прячет под рясой хвост и копыта.
Кацабы в истерике. Назви ПЦУ і УПЦ закріплені за Київською митрополією: вони вживатимуться як синонімічні, - Мінкультури - Цензор.НЕТ 7632 Назви ПЦУ і УПЦ закріплені за Київською митрополією: вони вживатимуться як синонімічні, - Мінкультури - Цензор.НЕТ 7632 Назви ПЦУ і УПЦ закріплені за Київською митрополією: вони вживатимуться як синонімічні, - Мінкультури - Цензор.НЕТ 7632
 показать весь комментарий
 
 
Бывшую фейковую УПЦ МП назвать ПЦМО(православная церковь московской орды). За фальсификацию названия ефрейторов и сержантов ФСБ в рясах привлекать к уголовной и административной ответственности.
 показать весь комментарий
 
 
Получается у гундяевских забрали название УПЦ, и это еще месяца после томоса не прошло!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНазвания ПЦУ и УПЦ закреплены за Киевской митрополией: они будут употребляться как синонимические, - Минкультуры
 
 
 
 
 
 вверх