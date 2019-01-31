 Названия ПЦУ и УПЦ закреплены за Киевской митрополией: они будут употребляться как синонимические, - Минкультуры

Об этом рассказал директор Департамент по делам религий и национальностей Министерства культыру Андрей Юраш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Эти два термина будут употребляться как синонимические, это согласовано с Фанаром непосредственно", - сказал он в ходе международной экспертной конференции "Юрисдикционный статус Киевской православной митрополии в 1686 году: богословие, каноническое право и культурно-исторический аспект" в Киеве.

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Юраш напомнил, что 30 января состоялась регистрация устава новой поместной церкви, а 30 ноября 2018 года была зарегистрирована Ставропигия (представительство) Вселенского патриархата в Украине. "Эти два события подтвержадают, что украинское православие живет в новом измерении - не только в значении идентификации, а и в значении инстуциональном", - отметил Юраш.

Он подчеркнул, что УПЦ МП теряет поддержку украинского общества из-за деятельности своих священнослужителей (проклены музейных работников, пожелания им смерти и т.п.) .

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"УПЦ МП, которая начинала со 100%-й общественной поддержки на сегодня имеет только 15-16%", - сообщил Юраш.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.