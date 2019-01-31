 "Мы не боимся": оппозиция Венесуэлы намерена отозвать признание российских марионеточных образований Абхазия и Южная Осетия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Грани.ru.

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"Вы и не должны задавать мне такой вопрос, - заметил Тарре. - Мы не намерены продолжать политику администрации Николаса Мадуро. Мы не боимся Российской Федерации".

Венесуэла - одна из немногих стран мира, признавшая "независимость" двух оккупиорванных Россией регионов Грузии. Решение приняла еще в 2009 году администрация президента Уго Чавеса. В начале января нынешнего года "президенты" Абхазии и Южной Осетии Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов посетили незаконную инаугурацию узурпатора Мадуро.

Грузия одной из первых стран Старого Света признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В своем комментарии МИД страны выразил надежду, что "легитимная власть Венесуэлы будет твердо придерживаться фундаментального принципа международного права об уважении суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ".

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Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России. - Ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстояние в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.



В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.



Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.