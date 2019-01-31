EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 За рубежом
  2681  14
Все про:Абхазия (329) Венесуэла (125) Грузия (3511) Россия (71861) Южная Осетия (146)

 "Мы не боимся": оппозиция Венесуэлы намерена отозвать признание российских марионеточных образований Абхазия и Южная Осетия

Такое заявление сделал Густаво Тарре, спецпредставитель администрации и.о. президента Хуана Гуайдо в Организации американских государств, отвечая в Вашингтоне на вопрос журналиста грузинской телекомпании "Rustavi 2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Грани.ru.

Также читайте: Грузия разорвала дипотношения с Сирией после признания режимом Асада оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии

"Вы и не должны задавать мне такой вопрос, - заметил Тарре. - Мы не намерены продолжать политику администрации Николаса Мадуро. Мы не боимся Российской Федерации".

Венесуэла - одна из немногих стран мира, признавшая "независимость" двух оккупиорванных Россией регионов Грузии. Решение приняла еще в 2009 году администрация президента Уго Чавеса. В начале января нынешнего года "президенты" Абхазии и Южной Осетии Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов посетили незаконную инаугурацию узурпатора Мадуро.

Грузия одной из первых стран Старого Света признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В своем комментарии МИД страны выразил надежду, что "легитимная власть Венесуэлы будет твердо придерживаться фундаментального принципа международного права об уважении суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мир не забыл": Помощник Госсекретаря США Митчелл в Грузии напомнил РФ об обязательствах 2008 года

Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России. - Ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстояние в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.

В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.

Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3109195
 
   
 Топ комментарии
 
Минус один голос в ООН за Рашу. Если так пойдет и дальше то скоро в друзьях останется только Северная Корея.
 показать весь комментарий
 
Ребята валите ЧВК Вагнера которое к вам прислало Хуйло. именно они начнут стрелять в военных и гражданских чтоб столкнуть Венесуэлу в кровавую пропасть. Хуйло пойдет на все чтоб американские компании не зашли на нефтяные месторождения Венесуэлы!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Минус один голос в ООН за Рашу. Если так пойдет и дальше то скоро в друзьях останется только Северная Корея.
 показать весь комментарий
 
 
Нет еще бульбоьетия с подх-ло лукашенком.
 показать весь комментарий
 
Походу Россия только своих друзей наклоняет. Германии стоило бы задуматься.
 показать весь комментарий
 
 
Ребята валите ЧВК Вагнера которое к вам прислало *****. именно они начнут стрелять в военных и гражданских чтоб столкнуть Венесуэлу в кровавую пропасть. ***** пойдет на все чтоб американские компании не зашли на нефтяные месторождения Венесуэлы!!
 показать весь комментарий
 
 
В противовес ЧМОшеикам "Вагнеровцам" не мешало бы добровольцам "правого сектора" отправится в Венесуэлу отстрелят "руССких" свиней!
 показать весь комментарий
 
 
Los bolivarianos cínicos (ісп. "цинічні боліваріанці")
 показать весь комментарий
 
 
дело идет к скармливанию русни диким венесуэльским обезьянам.
 показать весь комментарий
 
 
Шикарный заработок у Науру - признает всё что угодно, но за деньги.
 показать весь комментарий
 
Не чекайте, поки за вас візьмуться найманці з росії. Чаклуни вуду мають братися до справи.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Мы не боимся": оппозиция Венесуэлы намерена отозвать признание российских марионеточных образований Абхазия и Южная Осетия
 
 
 
 
 
 вверх