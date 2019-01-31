 Взрывотехники, кинологи и спасатели проверяют Майдан Незалежности после анонимного сообщения о минировании, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в г.Киеве.

По данным ведомства, анонимное сообщение поступило сегодня по спецлинии "102".

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и спасатели. Сейчас специалисты проверяют площадь и прилегающую территорию.

Станция метро "Майдан Независимости" работает в обычном режиме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестный сообщил о бомбах в шести школах Кривого Рога, полиция эвакуировала учеников и учителей

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. После детального изучения ситуации событию будет предоставлена ​​соответствующая правовая оценка.

Правоохранители принимают все меры для установления лица, сообщившего о заминировании.