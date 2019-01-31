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 Взрывотехники, кинологи и спасатели проверяют Майдан Незалежности после анонимного сообщения о минировании, - полиция

Правоохранители Киева проверяют информацию о заминировании площади Майдан Незалежности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в г.Киеве.

По данным ведомства, анонимное сообщение поступило сегодня по спецлинии "102".

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и спасатели. Сейчас специалисты проверяют площадь и прилегающую территорию.

Станция метро "Майдан Независимости" работает в обычном режиме.

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Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. После детального изучения ситуации событию будет предоставлена ​​соответствующая правовая оценка.

Правоохранители принимают все меры для установления лица, сообщившего о заминировании.

Источник: https://censor.net.ua/n3109194
 
 
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За эти звонки нужно существенно увеличивать сроки - вплоть до расстрела.
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Украина.
2019-ый год.
Преступления на Майдане теперь расследует Пиховшек в одноименной передаче на телеканале Медведчука.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВзрывотехники, кинологи и спасатели проверяют Майдан Незалежности после анонимного сообщения о минировании, - полиция
 
 
 
 
 
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