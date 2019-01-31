 Взрывотехники, кинологи и спасатели проверяют Майдан Незалежности после анонимного сообщения о минировании, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в г.Киеве.
По данным ведомства, анонимное сообщение поступило сегодня по спецлинии "102".
На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и спасатели. Сейчас специалисты проверяют площадь и прилегающую территорию.
Станция метро "Майдан Независимости" работает в обычном режиме.
Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. После детального изучения ситуации событию будет предоставлена соответствующая правовая оценка.
Правоохранители принимают все меры для установления лица, сообщившего о заминировании.
2019-ый год.
Преступления на Майдане теперь расследует Пиховшек в одноименной передаче на телеканале Медведчука.