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 "Ты еще кровью не харкал": неизвестные избили и.о. главы райсуда во Львовской области Самсина и сломали ему ногу

Неизвестные избили и сломали ногу исполняющему обязанности главы Каменка-Бугского районного суда Львовской области Маркиана Самсина.

Об этом сообщает "Судебная власть Уукраины", передает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 31 января 2019 года, во время заседания Высший совет правосудия (ВСП) срочно рассмотрит сообщение о нападении на и.о. председателя Каменка-Бугского районного суда Львовской области Самсина Маркиана Леоновича. 

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30 января 2019 г. в ВСП поступило сообщение и.о. председателя Каменка-Бугского районного суда Львовской области Самсина М.Л., в котором он сообщает, что 27 января 2019 г. к нему подошли лица, один из которых неоднократно был судим Каменка-Бугским районным судом. "Один из них высказался в адрес судьи: "Ты еще кровью не харкал", - указано в сообщении.

После этого, по словам судьи, мужчины напали на судью, причинив телесные повреждения и перелом левой ноги.

На место происшествия приехали сотрудники полиции, однако правонарушители не были задержаны работниками полиции на месте. После этого судья был доставлен в Каменка-Бугскую центральную районную больницу, где судье оказали помощь.

Самсин М.Л. отмечает, что 28 января 2019 г. он обратился в дежурную часть Каменка-Бугского отдела полиции ГУ НП во Львовской области с письменным заявлением о совершении в отношении него уголовного преступления.

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28 января 2019 г. указанное уголовное производство было внесено в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование.

В соответствии со статьей 73 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" указанное сообщение внесено в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия. Высшим советом правосудия будет проведена проверка изложенных судьей фактов и принято соответствующее решение.

Источник: https://censor.net.ua/n3109193
 
   
 Топ комментарии
 
вот так должна проходить судебная реформа
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Еще 5 лет власти мародеров и тут будет дикий запад как минимум!
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Місцеві кажуть суддя був пяний і почав бикувати - дали тягла, думаю правильно.
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Им надо не ноги ломать а снять с них шкуру и обтянуть кресло в котором они сидят.Чтоб следующему страшно было
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В нашей стране судье нужно доказать, что он ЧЕСТНЫЙ. Иначе отметелить его не грех!!!!
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Нажаль це є результатом судвої реформи, введеної в дію 15.12.2017 р. Громадян країни в порушення ст. 22 Конституції України позбавили права на вільний вибір правової допомоги.
Наприклад, Ви збираєтесь звернутись до суду з позовом, а у Вас не має коштів на оплату адвоката, але у Вас є сусід, який є викладачем із права і залюбки б безкоштовно допоміг Вам у Ваших судових справах. Натомість, судовою реформою лікідовано інститут представництва і законодавець нам нав"язав лише адвоката ( і лише платного), і як резуьтат - громадянин позбавлений будь-якої правової допомоги.
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все логично не видя справедливости наказания Ыллиты властью , улица берет её функции "Ти ще кров'ю не харкав": невідомі побили і зламали ногу в.о. глави райсуду у Львівській області Самсіну - Цензор.НЕТ 5025,не осуждаю данное потому что ссылаться на законы и мораль у нынешней власти и Ыллиты всех мастей нет права, если закон то для всех ,но увы у нас это невозможно --- по закону вся Ыллита должна сидеть за непосильным трудом нажитое !!!!
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есть очень простой и дешевый способ для чиновников

остаться живым и здоровым- не калядовать на Рождество...
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Коли в державі не працюють закони, тоді на вулицю виходить Mr. Lynch, і вирішує все без зайвої тяганини...
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Оказывается к Ихней Чести можно так походатайствовать, что и «кровью захаркает» и даже ножка сломается. Можно только представить, как засвербели пердаки у Ихних Честей из Высшего Совета Правосудия - будут мудровать, как высудить себе персональную охрану. Чё, Ваши Чести, досудили державу «до ручки» и думали, шо Вас не зацепит? Как бы нетак!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Ты еще кровью не харкал": неизвестные избили и.о. главы райсуда во Львовской области Самсина и сломали ему ногу
 
 
 
 
 
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