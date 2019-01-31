 "Ты еще кровью не харкал": неизвестные избили и.о. главы райсуда во Львовской области Самсина и сломали ему ногу

Об этом сообщает "Судебная власть Уукраины", передает Цензор.НЕТ.
Сегодня, 31 января 2019 года, во время заседания Высший совет правосудия (ВСП) срочно рассмотрит сообщение о нападении на и.о. председателя Каменка-Бугского районного суда Львовской области Самсина Маркиана Леоновича.
30 января 2019 г. в ВСП поступило сообщение и.о. председателя Каменка-Бугского районного суда Львовской области Самсина М.Л., в котором он сообщает, что 27 января 2019 г. к нему подошли лица, один из которых неоднократно был судим Каменка-Бугским районным судом. "Один из них высказался в адрес судьи: "Ты еще кровью не харкал", - указано в сообщении.
После этого, по словам судьи, мужчины напали на судью, причинив телесные повреждения и перелом левой ноги.
На место происшествия приехали сотрудники полиции, однако правонарушители не были задержаны работниками полиции на месте. После этого судья был доставлен в Каменка-Бугскую центральную районную больницу, где судье оказали помощь.
Самсин М.Л. отмечает, что 28 января 2019 г. он обратился в дежурную часть Каменка-Бугского отдела полиции ГУ НП во Львовской области с письменным заявлением о совершении в отношении него уголовного преступления.
28 января 2019 г. указанное уголовное производство было внесено в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование.
В соответствии со статьей 73 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" указанное сообщение внесено в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия. Высшим советом правосудия будет проведена проверка изложенных судьей фактов и принято соответствующее решение.
Наприклад, Ви збираєтесь звернутись до суду з позовом, а у Вас не має коштів на оплату адвоката, але у Вас є сусід, який є викладачем із права і залюбки б безкоштовно допоміг Вам у Ваших судових справах. Натомість, судовою реформою лікідовано інститут представництва і законодавець нам нав"язав лише адвоката ( і лише платного), і як резуьтат - громадянин позбавлений будь-якої правової допомоги.
остаться живым и здоровым- не калядовать на Рождество...