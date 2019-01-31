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Все про:избиение (9273) Львовщина (1592) судья (2103) Высший совет правосудия (246)

 "Ты еще кровью не харкал": неизвестные избили и сломали ногу и.о. главы райсуда во Львовской области Самсину

Неизвестные избили и сломали ногу исполняющему обязанности главы Каменка-Бугского районного суда Львовской области Маркияна Самсина.

Об этом сообщает "Судебная власть Уукраины", передает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 31 января 2019 года, во время заседания Высший совет правосудия (ВСП) срочно рассмотрит сообщение о нападении на и.о. председателя Каменка-Бугского районного суда Львовской области Самсина Маркиана Леоновича. 

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30 января 2019 г. в ВСП поступило сообщение и.о. председателя Каменка-Бугского районного суда Львовской области Самсина М.Л., в котором он сообщает, что 27 января 2019 г. к нему подошли лица, один из которых неоднократно был судим Каменка-Бугским районным судом. "Один из них высказался в адрес судьи: "Ты еще кровью не харкал", - указано в сообщении.

После этого, по словам судьи, мужчины напали на судью, причинив телесные повреждения и перелом левой ноги.

На место происшествия приехали сотрудники полиции, однако правонарушители не были задержаны работниками полиции на месте. После этого судья был доставлен в Каменка-Бугскую центральную районную больницу, где судье оказали помощь.

Самсин М.Л. отмечает, что 28 января 2019 г. он обратился в дежурную часть Каменка-Бугского отдела полиции ГУ НП во Львовской области с письменным заявлением о совершении в отношении него уголовного преступления.

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28 января 2019 г. указанное уголовное производство было внесено в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование.

В соответствии со статьей 73 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" указанное сообщение внесено в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия. Высшим советом правосудия будет проведена проверка изложенных судьей фактов и принято соответствующее решение.

Источник: https://censor.net.ua/n3109193
 
   
 Топ комментарии
 
вот так должна проходить судебная реформа
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Еще 5 лет власти мародеров и тут будет дикий запад как минимум!
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Місцеві кажуть суддя був пяний і почав бикувати - дали тягла, думаю правильно.
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Із змісту статті так. Я звісно не буресь гарантувати її достовірність, але коли це стосується різних там "патріотів" ви із задоволенням сприймаєте зміст статті, як доведений доказ...
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Ні.Якщо мати критичне мислення і дивитись на факти а не оціночні судження, що мають місце і вже прямо вказують на можливого ініціатора побиття явно зі слів судді. А факти наступні: неділя, вечір. Де той суддя їх надибав, ті пригоди на свою дупу? У себе в ліжку? І де там слова про патріотів? Громадська думка про суддів не на їх користь, і то вони самі собі таке надбання зробили, крихта за крихтою. Хай тепер їдять не подавляться.
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Та вашим гавном тут все ветки засраны, спасибо.
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Не, бо это уголовники. А их должен казнить народ Украины - за то, что они превратили Украину в беззаконную клоаку..
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Странные разбойники... Почему именно ногу? "Ты еще кровью не харкал": неизвестные избили и сломали ногу и.о. главы райсуда во Львовской области Самсину - Цензор.НЕТ 7113
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Когда тебя, свинособака, хачи на бутылку присаживают это по какому?
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это по-кацапски - за что словили, то и сломали "Ти ще кров'ю не харкав": невідомі побили і зламали ногу в.о. глави райсуду у Львівській області Самсіну - Цензор.НЕТ 3299
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Судью чисто по-человечески не жалко - от слова ноль.
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кажучи правду, у нас в країні нікому нікого не шкода. Не слід ліцимірити... Назвіть свою професію, і ви зараз дізнаєтесь, яке ви лайно, в очах решти.
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Вообще-то это одно и тоже. Я думал ты знаешь, а ты недоучка.
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ні, цен різні речі. В мене багато творів відомих художників, і жоден з них себе маляром не називає.
Тоб то маляр. Ну тут усе шаблонно - рукожопий поц, метою існування якого є на.бати замовника на площі та якості виконаних робіт... десь так...
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Я тебе уже писал, шо ты дурачёк, а ты не веришь, но снова убеждаешь меня в моей правоте. Купи словарь хоть, лапоть.
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а от шо!....маляри сидять на форумах, а в мене паркан не пофарбований.
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Если у тебя забор не покрашен то ты козломордый кацап - задрыпенец, вернее зажопинец.
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шо з маляра-задрипанця візьмеш? тільки - хамство! от ти і проявилося. А ще каже, що воно художник.
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А, шо если художник так он должен с козломордым быдлом вежливо разговаривать? Обоснуй почему.
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Судью не жалко? А как тогда разрешать споры и претензии, как получить правосудие?
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У нас Насиров кандидат в президенты, Взяточники восстанавливается в должности через год, вчера под зданием суда было 2 жмура. Что вы имеете ввиду под словом правосудие?
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Судья принимает решения в рамках того законодательства, которое ему написали, нами избранные депутаты. Кроме того решение судьи зависит от качества представленных сторонами доказательств и позиций. Не все зависит от судьи. Или у вас есть факты неправосудных решений? Если не секрет сколько таких фактов?
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Вы не поняли что я написал? Перечитайте заново: Насиров кандидат в президенты, взяточники, пойманные на горячем, восстанавливаются в должности через год, вчера под зданием суда было 2 жмура, после торжества справедливости. Я не знаю, по каким законам судят судьи, и чем они вообще руководствуются, и какой критин пишет им законы... Вот это вот все вы называете правосудными решениями? Или то, когда в данном случае приехала полиция они даже задержать 2 ушлепков не смогли. Это правосудие? Или где оно?
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Я согласен с Вами. Но обвинять судей в отсутствии правосудия абсурд. Все о чем Вы написали есть следствие отношения Гаранта к выполнению своей основной обязанности - исполнения Конституции. Если нет политической воли соблюдать основной Закон, то получается то, что мы имеем. Судьи всего лишь заложники ситуации, в том числе, страдающие от отсутствия законности.
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Пфф Ты мне еще скажи что гарант взяточников ловить должен.
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Читайте Конституцию. Там все написано. Нужно всего лишь обеспечить исполнение основного Закона по принципу "закон один для всех"
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Взяточники сами должны себя ловить и отдавать в руки Gandon Freeman.
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не зовсім в межах законодавства, а в межах позиції, яку влупила вища судова інстанція, а там зара позиції міняються щотижня. Зараз судді перших інстанцій більше виконавці волі, а не судді.
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Согласен. Но такие судьи - последствие властных решений и делать их козлами отпущения глупо.
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Місцеві кажуть суддя був пяний і почав бикувати - дали тягла, думаю правильно.
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Я тоже считаю, что это судья виноват, а нападавшие хорошие.
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в натуре за базар ответил? Нічого, він таких биків ще достатньо встигне за місцем призначення відправити.
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Це вже реформа почалась, чи тільки разова акція?
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Томос 1.Спецопериция под названием томос. И как это связано с введением военного положения.
ТЗ(тех
задание) Парашки. Под введения томоса по максимому разрдраниконить
украинцев между собой. Под шумок ввести тех самых "танцующих
вкрымуморячков"с приднестровья, абхазии и других незаконных террит.
формирований, чтобы если что концы в воду. Которые будут раскачивать
лодку, под них начать стрельбу, препятствовать наведения порядка.Дальше
подключаются ихтамнеты и военные формирования для ведения ограниченных
гибридных действий. Украину со всей силы залить кровью и уничтожить,
ворваться в коррупционный киевский треугольник и по максимуму уничтожить
и расстрелять под видом гражданской уже войны ап с петей и кабмин с
зрадой. Для шумовой завесы для мировых сми начата спецоперация поджига
парижа(которая понравилась и ее до сиг пор используют уже по другим
целям).
Цель союзников, которые поделились с тз парашки с петей и
другими дебилами с генштаба украины. Не дать парашки осуществить свои
кровавые как всегда планы.
Для этого перекрыта граница для перехода
"морячков" для раскачивания лодки от 16 до 60 чтототам. Введено военное
положение с повышенной боевой готовностью. И тд. Все кто кричал против
военного положения, по сути действовали в целях залить украину кровью.И
верная себе **** и по этому выходит лютейший враг украины тимошенко по
крови и трупах, с помощью изощренной лжи лезет в корыто.
Но больше всего по косвенным касательным скрытая война велась в константинополе.И велась она с лучшими убийцами шпилли-вилли
с
лучшими американскими бондами 007.Но нужно ли знать что там произошло?
Вполне можна допустить что кровь проливать и со стороны сша, даже если
этого не было, ставки были такие, что скорее всего были готовы не только
на это. Обещают фильм по этому когда-то снять. Но нужно уяснить одно.
Украине по сути томосом по сути дали шанс стать супериграком на своем
поле и нужно понимать кого за это нужно благодарить и за что.Да чекисты и
сбушники по сути 98% ********, которые при любом удобном случаи воруют
на чем свет стоит и действуют специнструментарием в своих корыстных
целях, паразитируя на народе,убивают налево-направо, сносят целые дома в
парашке для поднятия понтов *****, убивают миллионы. но иногда в мире
случаются такие, что не только медали нужно давать пустые, но
приписывать к лику святых по делах их(мощезависимым с их согласия потом
растянуть на мощи). Хотя понятно по приказу они могли бы и действовать
полностью наоборот, но как говорится история без сослагательных, так и
тут пусть зарубежные посольства подготовят соответствующие материальные
грамоты, а правоставная церковь украины подготовит их к предоставлению к
наградам на самом высшем уровне за то что не дали парашкинским демонам
залить украину кровью, как это обычно было до того. Как говорил один
математик что верить по любасу вдвойне выгодно и если вдруг главный
спросит что ты сделал для него - будет чем ответить.Даже возможно
больше, чем некоторые из апостолов.
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Нульовка, звідки ти взялась? Такі простирадла ніхто не читає, а мене ти ще раз переконав що потрібно голосувати за юлькувароффку.
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Бу-га-га! Виявляється, ти навіть не знаєш що таке профіль. Заглянь туди.
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Агрессора против тебя нельзя предать,его нужно уничтожить,

Томос 2. Да, сша это тоже выгодно. Выгодно оторвать украину от империи зла и лжи. Но и украине как альтернативному заливающего все кровью дуракам субъекту тоже выгодно.У сша достаточно сил не давать заднюю, как это всегда делали германия и франция, оставляя украину на растерзание дуракам.
О репутации. Получается что даже перед неграми они сша какую сотню лет додерживаются социального договора, чтобы там кацапы не говорили об индейцах, сами кацапы сколько уничтожили и вырезали народов(кроме супервоинов чукчей, которых они вынужденно засмеяли анекдотами)?
Нужно всегда понимать и ценить что другие делают для вас, а не то вас пошьют в лохи и будут поступать и относится как к лохам.А лоха всегда хочется еще чуть-чуть *******, потому что лох не заценит что ты делаешь для него. Потому нахрена для него стараться, если он и так не заценит.И потому постоянно лоха хочется еще чуть-чуть *******. Тоесть нужно понимать и ценить что сша делают для украины, даже с учетом того что это выгодно в первую очередь им, но и очень выгодно украине как отдельному субъекту альтернативы масковским дуракам и их трупозабрасываниям.И только сша выступили на защиту, когда все дрожали как кролики. Вплоть до предоставлении услуг украины в качестве боевой колесницы сша, сами сша не могут воевать через свою политическую систему(причина проиграша во вьетнаме).
Дали разнарядку, сделали запрос кто хочет выступить за оплату и оружие сша, зашли с одной стороны и через неделю вышли с другой, выполнив боевую задачу.А там и смотри украине дадут управлять всей европой с азией, как парашка стала улусом орды.Только сша это белая кость, а не черная тьма тупых *********** и напоминайте кацапам как они лягли под орду, если начнут мораль качать о предательстве - агрессора против тебя нельзя предать,его нужно уничтожить, но кацапы этого не хотят принимать, то это их проблемы лживой природы и двойственности их языка дурака, которому логика не писана.
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Як приємно усвідомлювати, що нарешті на Цензорі вже є достатньо людей, які ідентифікують тупого порохобота, буквально, моментально. Ще, якихось, півроку назад це було рідкістю.
Це дає слабку надію на те, що ця країна ще, можливо, виживе.
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До самосуду вже недалеко, робіть висновки.
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і які висновки? відпускати усю наволоч, нехай далі у тебе краде?
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А сейчас не отпускают всякую сволочь, что у нас крадёт? Насиров, не??
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Я сумніваюсь, що Насіров прийде до вас у хату вночі, зломає вам щелепу і за допомогою паяльника забере заначку, або підріже вас за 50 гривень... Су.ка він звісно ще так, але це по перше не рівень судді райсуду, а по друге Насіров це наслідок вашої недалекоглядності на виборах, а гопота, це вже зовсім інша історія.
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А Высший Совет Правосудия не хочет "срочно собраться" по поводу убийств на Майдане или покушений на активистов? Кроме собственной шкуры этих свиней больше ничего не интересует!
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Суддя має додаткові гарнатії. Інакше, який би дурак на себе це брав? Скільки зараз покидьків сидить у тюрьмі і мріє вас вбити? А у кожного судді таких цілий список...
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250 тис грн платня у них на місяць - і так всьо хара-шо
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Если судьи были бы по-настоящему НАРОДНЫМИ (выборными) за них бы народ возмутился и заступился, а так как сейчас очень даже рады, что справедливость восторжествовала и ХОЛУЯ УЗУРПАТОРА наконец настигла заслуженная кара!
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На место происшествия приехали сотрудники полиции, однако правонарушители не были задержаны работниками полиции на месте.Источник: https://censor.net.ua/n3109193 "Ти ще кров'ю не харкав": невідомі побили і зламали ногу в.о. глави райсуду у Львівській області Самсіну - Цензор.НЕТ 5425
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Сашка Билого нет а дела его живут слава патриотам продажным (свиньям) судьям поламать две ноги
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когда до вальцманоидов дойдет очередь??
ждём шоу под названием "суд Линча"...
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Холоднокровний розстріл у Миколаєві: жертва знала про плани вбивці https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/holodnokrovnij-rozstril-u-mikolaevi-zhertva-znala-pro-plani-vbivtsi.htm
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.судьи,читайте комменты и принимайте правильные,правовые вердикты..а то.....можете оказаться на месте Самсина.
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НУ и где АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД?? Сколько лет нужно на его создание??
Где замена всех коррупционеров(чиновников и временных политиков при власти), клещей(которые сидят на кор.потоках 30 лет)
в Херсоне по причине убийства гадзюк. То же самое по одессе за множество нападений на активистов.

Где полная замена чиновников с крысами всего района за убийство мыколы бычка из села есхар за то что снимал на телефон слив отходов.Коррупционные ****** ****** до того, что убивают за видео отходов???
АВАКОВ С ЮГОЙ будут работать или нет? ЮГА УЖЕ БЬЯТЬ УСТАЛ ГАБОТАТЬ? система пришла во взаиморасчет и умиротворение - интересы прокугатугы УЖЕ СОВПАЛИ с интересами коррупционеров, клещей и шнырей?
Все, кто будет иметь хоть какие отношения со суперублюдком ПАШИНСКИМ с его китайскими из американского мусора(китай выкупает весь мусор из сша вместе с металоломом) за 500 гривен молотами-120 и за полмиллиона сжигает деньги армии, убивая самое ценное - воинов, на перевыборы в раду, баньте полным отрицательным рейтингом.Всех кто иммет дело для перевыборов пашинского в раду БАНЬТЕ отрицательным рейтингом.
Этот ***** вместе с *****асом свинарчуком, который под видом и имитации производства под названием Богдан по сути СЖИГАЕТ ВСЕ ОБОРОННЫЕ ДЕНЬГИ откатом с Полтораком в доле покупают и развивают вместо кразов и дозоров-б китайское дерьмо и кормят *****а лукашенка, который отжал оршанский вертолетный ремонтный у богуслаева(а богуслаев последним налаживанием производства лопастей на сичи и чем сделал украину ВЕРТОЛЕТНОЙ СТРАНОЙ-это в пику тем кто поддерживает ватную пропаганду -украина мол никогда не делала вертолеты, украина никогда не делала истребители, а тут встала и сделала(и насрать что она никогда не делала)- есть кадры, которые решают все).Богуслаева нужно сделать ответственного по производству на антонове русланов ан124.И дать ему право казнить и расстреливать всех кто мешает и препятствует под разными благими целями производству.Производство превыше всего, если государственность уже не критична, потому что известна ватность богуслаева.Сделает ан124, то расширить до ответственного по производсву ан148-178.
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тільки не треба ілюзій відносно антикорупційного суду....туди підбирають відверто слабеньких спеціалістів.
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это первый этап. Юристы стратегически не мыслят?
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який же другий? я побачив тих спеціалістів - сіренькі люди, чекати від них якихось об'єктивних, кваліфікованих рішень цього суду не доводиться. Це зроблено спеціально - дискредитації антикорупційної боротьби.
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Вірити словам судді , самого себе дурити .
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Щенки один доказать, що ми не станемо Европейскою країною поки не поміняемо менталітет.
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Коллективное кривосудие начинает пожинать плоды.
Эффект бумеранга в действии.
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А почему сломали только одну ногу? Зачем пожалели?
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Судья должен быть защищен. Если правоохранители не в состоянии этого сделать, в дело должен вмешаться Смит энд Вессон.
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Правовий сюрреалізм. Це, як кір, передається від суду до суду?
Вікторія Балицька
журналіст
Цього разу в.о. голови Кам'янка-Бузького суду Маркіян Самсін не знайшов часу (чи бажання) обрати запобіжний для підозрюваного у вбивстві старенької жінки (86 р).
В суботу ввечері у Кам'янка-Бузькій 25-річний раніше судимий чоловік прийшов додому до пенсіонерки, щоб полагодити якусь побутову техніку. Але щось старенька не те сказала і він її забив до смерті палкою. Втік. Але поліцейські знайшли. Зізнався. Оголосили підозру. Заніс слідчий клопотання про обрання запобіжного до суду.
Суддя Самсін почав сьогодні десь приблизно о 16:00 засідання з обрання запобіжного але, наскільки мені відомо, без якихось зрозумілих пояснень перервав і переніс засідання на завтра на ранок, на 9:00. Можливо суддя мав якісь поважні причини!? Але це все ж не вкладається в голові. Це підозрюваний у вбивстві. Він не був затриманий на місці злочину, (а через певний час) відтак його поліція змушена відпустити додому. (Так, отакий закон) Утримувати у відділенні його не мають права, це незаконно. Хто і як має його стерегти впродовж ночі? Може, суддя? А якщо він «стане на лижі»?
******* законодавство помножене на специфічну поведінку окремих суддів породжує якийсь правовий сюр.
І долучаю фото судді, для якого підозрюваний в умисному вбивстві має можливість йти на всі чотири, - це нормально. Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2018/11/06/pravovyy_syurrealizm_tse_yak_kir_peredaietsya_vid_sudu_do_sudu_1442189
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Им надо не ноги ломать а снять с них шкуру и обтянуть кресло в котором они сидят.Чтоб следующему страшно было
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В нашей стране судье нужно доказать, что он ЧЕСТНЫЙ. Иначе отметелить его не грех!!!!
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- Ты у меня кровью харкать будешь, понял??? Полдня с **@лом опухшим ходить будешь, понял меня???
- А можно мне другого стоматолога?
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Нажаль це є результатом судвої реформи, введеної в дію 15.12.2017 р. Громадян країни в порушення ст. 22 Конституції України позбавили права на вільний вибір правової допомоги.
Наприклад, Ви збираєтесь звернутись до суду з позовом, а у Вас не має коштів на оплату адвоката, але у Вас є сусід, який є викладачем із права і залюбки б безкоштовно допоміг Вам у Ваших судових справах. Натомість, судовою реформою лікідовано інститут представництва і законодавець нам нав"язав лише адвоката ( і лише платного), і як резуьтат - громадянин позбавлений будь-якої правової допомоги.
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все логично не видя справедливости наказания Ыллиты властью , улица берет её функции "Ти ще кров'ю не харкав": невідомі побили і зламали ногу в.о. глави райсуду у Львівській області Самсіну - Цензор.НЕТ 5025,не осуждаю данное потому что ссылаться на законы и мораль у нынешней власти и Ыллиты всех мастей нет права, если закон то для всех ,но увы у нас это невозможно --- по закону вся Ыллита должна сидеть за непосильным трудом нажитое !!!!
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есть очень простой и дешевый способ для чиновников

остаться живым и здоровым- не калядовать на Рождество...
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Коли в державі не працюють закони, тоді на вулицю виходить Mr. Lynch, і вирішує все без зайвої тяганини...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Ты еще кровью не харкал": неизвестные избили и сломали ногу и.о. главы райсуда во Львовской области Самсину
 
 
 
 
 
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