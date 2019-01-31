 "Ты еще кровью не харкал": неизвестные избили и сломали ногу и.о. главы райсуда во Львовской области Самсину

Об этом сообщает "Судебная власть Уукраины", передает Цензор.НЕТ.
Сегодня, 31 января 2019 года, во время заседания Высший совет правосудия (ВСП) срочно рассмотрит сообщение о нападении на и.о. председателя Каменка-Бугского районного суда Львовской области Самсина Маркиана Леоновича.
30 января 2019 г. в ВСП поступило сообщение и.о. председателя Каменка-Бугского районного суда Львовской области Самсина М.Л., в котором он сообщает, что 27 января 2019 г. к нему подошли лица, один из которых неоднократно был судим Каменка-Бугским районным судом. "Один из них высказался в адрес судьи: "Ты еще кровью не харкал", - указано в сообщении.
После этого, по словам судьи, мужчины напали на судью, причинив телесные повреждения и перелом левой ноги.
На место происшествия приехали сотрудники полиции, однако правонарушители не были задержаны работниками полиции на месте. После этого судья был доставлен в Каменка-Бугскую центральную районную больницу, где судье оказали помощь.
Самсин М.Л. отмечает, что 28 января 2019 г. он обратился в дежурную часть Каменка-Бугского отдела полиции ГУ НП во Львовской области с письменным заявлением о совершении в отношении него уголовного преступления.
28 января 2019 г. указанное уголовное производство было внесено в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование.
В соответствии со статьей 73 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" указанное сообщение внесено в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия. Высшим советом правосудия будет проведена проверка изложенных судьей фактов и принято соответствующее решение.
Тоб то маляр. Ну тут усе шаблонно - рукожопий поц, метою існування якого є на.бати замовника на площі та якості виконаних робіт... десь так...
ТЗ(тех
задание) Парашки. Под введения томоса по максимому разрдраниконить
украинцев между собой. Под шумок ввести тех самых "танцующих
вкрымуморячков"с приднестровья, абхазии и других незаконных террит.
формирований, чтобы если что концы в воду. Которые будут раскачивать
лодку, под них начать стрельбу, препятствовать наведения порядка.Дальше
подключаются ихтамнеты и военные формирования для ведения ограниченных
гибридных действий. Украину со всей силы залить кровью и уничтожить,
ворваться в коррупционный киевский треугольник и по максимуму уничтожить
и расстрелять под видом гражданской уже войны ап с петей и кабмин с
зрадой. Для шумовой завесы для мировых сми начата спецоперация поджига
парижа(которая понравилась и ее до сиг пор используют уже по другим
целям).
Цель союзников, которые поделились с тз парашки с петей и
другими дебилами с генштаба украины. Не дать парашки осуществить свои
кровавые как всегда планы.
Для этого перекрыта граница для перехода
"морячков" для раскачивания лодки от 16 до 60 чтототам. Введено военное
положение с повышенной боевой готовностью. И тд. Все кто кричал против
военного положения, по сути действовали в целях залить украину кровью.И
верная себе **** и по этому выходит лютейший враг украины тимошенко по
крови и трупах, с помощью изощренной лжи лезет в корыто.
Но больше всего по косвенным касательным скрытая война велась в константинополе.И велась она с лучшими убийцами шпилли-вилли
с
лучшими американскими бондами 007.Но нужно ли знать что там произошло?
Вполне можна допустить что кровь проливать и со стороны сша, даже если
этого не было, ставки были такие, что скорее всего были готовы не только
на это. Обещают фильм по этому когда-то снять. Но нужно уяснить одно.
Украине по сути томосом по сути дали шанс стать супериграком на своем
поле и нужно понимать кого за это нужно благодарить и за что.Да чекисты и
сбушники по сути 98% ********, которые при любом удобном случаи воруют
на чем свет стоит и действуют специнструментарием в своих корыстных
целях, паразитируя на народе,убивают налево-направо, сносят целые дома в
парашке для поднятия понтов *****, убивают миллионы. но иногда в мире
случаются такие, что не только медали нужно давать пустые, но
приписывать к лику святых по делах их(мощезависимым с их согласия потом
растянуть на мощи). Хотя понятно по приказу они могли бы и действовать
полностью наоборот, но как говорится история без сослагательных, так и
тут пусть зарубежные посольства подготовят соответствующие материальные
грамоты, а правоставная церковь украины подготовит их к предоставлению к
наградам на самом высшем уровне за то что не дали парашкинским демонам
залить украину кровью, как это обычно было до того. Как говорил один
математик что верить по любасу вдвойне выгодно и если вдруг главный
спросит что ты сделал для него - будет чем ответить.Даже возможно
больше, чем некоторые из апостолов.
Томос 2. Да, сша это тоже выгодно. Выгодно оторвать украину от империи зла и лжи. Но и украине как альтернативному заливающего все кровью дуракам субъекту тоже выгодно.У сша достаточно сил не давать заднюю, как это всегда делали германия и франция, оставляя украину на растерзание дуракам.
О репутации. Получается что даже перед неграми они сша какую сотню лет додерживаются социального договора, чтобы там кацапы не говорили об индейцах, сами кацапы сколько уничтожили и вырезали народов(кроме супервоинов чукчей, которых они вынужденно засмеяли анекдотами)?
Нужно всегда понимать и ценить что другие делают для вас, а не то вас пошьют в лохи и будут поступать и относится как к лохам.А лоха всегда хочется еще чуть-чуть *******, потому что лох не заценит что ты делаешь для него. Потому нахрена для него стараться, если он и так не заценит.И потому постоянно лоха хочется еще чуть-чуть *******. Тоесть нужно понимать и ценить что сша делают для украины, даже с учетом того что это выгодно в первую очередь им, но и очень выгодно украине как отдельному субъекту альтернативы масковским дуракам и их трупозабрасываниям.И только сша выступили на защиту, когда все дрожали как кролики. Вплоть до предоставлении услуг украины в качестве боевой колесницы сша, сами сша не могут воевать через свою политическую систему(причина проиграша во вьетнаме).
Дали разнарядку, сделали запрос кто хочет выступить за оплату и оружие сша, зашли с одной стороны и через неделю вышли с другой, выполнив боевую задачу.А там и смотри украине дадут управлять всей европой с азией, как парашка стала улусом орды.Только сша это белая кость, а не черная тьма тупых *********** и напоминайте кацапам как они лягли под орду, если начнут мораль качать о предательстве - агрессора против тебя нельзя предать,его нужно уничтожить, но кацапы этого не хотят принимать, то это их проблемы лживой природы и двойственности их языка дурака, которому логика не писана.
Це дає слабку надію на те, що ця країна ще, можливо, виживе.
ждём шоу под названием "суд Линча"...
Где замена всех коррупционеров(чиновников и временных политиков при власти), клещей(которые сидят на кор.потоках 30 лет)
в Херсоне по причине убийства гадзюк. То же самое по одессе за множество нападений на активистов.
Где полная замена чиновников с крысами всего района за убийство мыколы бычка из села есхар за то что снимал на телефон слив отходов.Коррупционные ****** ****** до того, что убивают за видео отходов???
АВАКОВ С ЮГОЙ будут работать или нет? ЮГА УЖЕ БЬЯТЬ УСТАЛ ГАБОТАТЬ? система пришла во взаиморасчет и умиротворение - интересы прокугатугы УЖЕ СОВПАЛИ с интересами коррупционеров, клещей и шнырей?
Все, кто будет иметь хоть какие отношения со суперублюдком ПАШИНСКИМ с его китайскими из американского мусора(китай выкупает весь мусор из сша вместе с металоломом) за 500 гривен молотами-120 и за полмиллиона сжигает деньги армии, убивая самое ценное - воинов, на перевыборы в раду, баньте полным отрицательным рейтингом.Всех кто иммет дело для перевыборов пашинского в раду БАНЬТЕ отрицательным рейтингом.
Этот ***** вместе с *****асом свинарчуком, который под видом и имитации производства под названием Богдан по сути СЖИГАЕТ ВСЕ ОБОРОННЫЕ ДЕНЬГИ откатом с Полтораком в доле покупают и развивают вместо кразов и дозоров-б китайское дерьмо и кормят *****а лукашенка, который отжал оршанский вертолетный ремонтный у богуслаева(а богуслаев последним налаживанием производства лопастей на сичи и чем сделал украину ВЕРТОЛЕТНОЙ СТРАНОЙ-это в пику тем кто поддерживает ватную пропаганду -украина мол никогда не делала вертолеты, украина никогда не делала истребители, а тут встала и сделала(и насрать что она никогда не делала)- есть кадры, которые решают все).Богуслаева нужно сделать ответственного по производству на антонове русланов ан124.И дать ему право казнить и расстреливать всех кто мешает и препятствует под разными благими целями производству.Производство превыше всего, если государственность уже не критична, потому что известна ватность богуслаева.Сделает ан124, то расширить до ответственного по производсву ан148-178.
Эффект бумеранга в действии.
Вікторія Балицька
журналіст
Цього разу в.о. голови Кам'янка-Бузького суду Маркіян Самсін не знайшов часу (чи бажання) обрати запобіжний для підозрюваного у вбивстві старенької жінки (86 р).
В суботу ввечері у Кам'янка-Бузькій 25-річний раніше судимий чоловік прийшов додому до пенсіонерки, щоб полагодити якусь побутову техніку. Але щось старенька не те сказала і він її забив до смерті палкою. Втік. Але поліцейські знайшли. Зізнався. Оголосили підозру. Заніс слідчий клопотання про обрання запобіжного до суду.
Суддя Самсін почав сьогодні десь приблизно о 16:00 засідання з обрання запобіжного але, наскільки мені відомо, без якихось зрозумілих пояснень перервав і переніс засідання на завтра на ранок, на 9:00. Можливо суддя мав якісь поважні причини!? Але це все ж не вкладається в голові. Це підозрюваний у вбивстві. Він не був затриманий на місці злочину, (а через певний час) відтак його поліція змушена відпустити додому. (Так, отакий закон) Утримувати у відділенні його не мають права, це незаконно. Хто і як має його стерегти впродовж ночі? Може, суддя? А якщо він «стане на лижі»?
******* законодавство помножене на специфічну поведінку окремих суддів породжує якийсь правовий сюр.
І долучаю фото судді, для якого підозрюваний в умисному вбивстві має можливість йти на всі чотири, - це нормально. Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2018/11/06/pravovyy_syurrealizm_tse_yak_kir_peredaietsya_vid_sudu_do_sudu_1442189
- А можно мне другого стоматолога?
Наприклад, Ви збираєтесь звернутись до суду з позовом, а у Вас не має коштів на оплату адвоката, але у Вас є сусід, який є викладачем із права і залюбки б безкоштовно допоміг Вам у Ваших судових справах. Натомість, судовою реформою лікідовано інститут представництва і законодавець нам нав"язав лише адвоката ( і лише платного), і як резуьтат - громадянин позбавлений будь-якої правової допомоги.
остаться живым и здоровым- не калядовать на Рождество...