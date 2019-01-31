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 Общество
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 Первый приход левобережной Черкасщины покинул Московский Патриархат: Не поминали Кирилла уже 4 года

Церковная община села Прохоровки Каневского района Черкасской области переходит из Московского Патриархата в Православную Церковь Украины.

Об этом сообщили в канцелярии митрополита Черкасского и Чигиринского Иоанна, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta.ua.

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"Мы давно шли к этому, - рассказывает священник Сергей Алексеенко. - Еще четыре года назад отказались поминать на проповедях Московского Патриарха Кирилла. Так же не поминаем и его наместника в Украине Онуфрия. В нашу церковную общину входят жители двух сел Каневского района - Прохоровка и Сушки. На днях в Прохоровке собралось 250  местных жителей. Проголосовали за переход в Православную Церковь Украины. Мы являемся первой общиной левобережной Черкасщины, которая объявила о переходе в Православную Церковь Украины".

Кроме этого сразу несколько общин Городищенского и Смелянского районов заявили о готовности выйти из подчинения Московского Патриархата.

"Моя позиция известна давно, - говорит о. Михаил Негер из церкви села Млиев. - Я четырнадцать раз ездил в зону АТО. Перед собранием граждан встретился с уважаемыми людьми села. Никого не было против. На собрание пришло более двухсот человек. Все проголосовали "за", только одна девушка была против. Да и то она не против украинской церкви. Ей просто нравятся богослужения на церковнославянском языке".

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По словам священника он еще не подавал прошение о переходе в ПЦУ.

"Мы ждали Томоса о независимости очень долго. Кроме меня собираются перейти священники из Городища и Смелянского района. 3 февраля должна состояться интронизация Блаженнейшего митрополита Епифания. 6 февраля Православную Церковь Украины должны официально зарегистрировать. Тогда мы все повезем документы с протоколами собраний в Черкассы", - пояснил он.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3109191
 
   
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Хохлы!
Ассоциации у вас никогда не будет, Россия этого не допустит
Безвиза у вас никогда не будет, никто не даст безвиз воюющей стране
Томоса у вас никогда не будет, Россия и православный мир этого никогда не допустят
......................................
В ЕС вас никогда не будет
В НАТО вас никогда не будет
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Почему-то мне нравится выражение "поминали кирилла" Перша парафія лівобережної Черкащини вийшла з Московського Патріархату: Не поминали Кирила вже 4 роки - Цензор.НЕТ 5438
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Еще четыре года назад отказались поминать на проповедях Московского Патриарха Кирилла. Так же не поминаем и его наместника в Украине Онуфрия.Источник: https://censor.net.ua/n3109191

Хіба що "за упокой"! Первый приход левобережной Черкасщины покинул Московский Патриархат: Не поминали Кирилла уже 4 года - Цензор.НЕТ 5529
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Еще четыре года назад отказались поминать на проповедях Московского Патриарха Кирилла. Так же не поминаем и его наместника в Украине Онуфрия.Источник: https://censor.net.ua/n3109191

Хіба що "за упокой"! Первый приход левобережной Черкасщины покинул Московский Патриархат: Не поминали Кирилла уже 4 года - Цензор.НЕТ 5529
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Цікаво, а скільки там взагалі парафій, які ще залишаються під МПЦ?
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Много. Пока что в целом по Украине из УПЦ МП в ПЦУ перешло около 1% парафий от общего их числа в УПЦ МП.
Впереди будет еще 2 события, которые должны подстегнуть к активизации перехода - официальная регистрация ПЦУ (6 февраля) и переименование УПЦ МП в РПЦ в Украине (переименования может и не быть, если московские попы решат, что им выгоднее платить налоги, чем переименовываться).
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Так я і думав. Цей перехід може тягтись роками. А найгірше те, що московітські "батюшки", які по суті є агентами фсб, теж перейдуть до ПЦУ. І тоді це буде зміна, вибачаюсь, шила на мило.
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Да, может растянуться на годы. Хотя...если заставить таки УПЦ МП переименоваться в то, чем они являются на самом деле - то есть в "РПЦ в Украине" - то процесс должен пойти значительно оживленнее.
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Як шо така традиція продовжиться і надалі ,то Гундяев може залишитись без "солодкого".Яке ж "святотатство" відбирати в старого та хворого на голову яхтсмена останні копійчини Первый приход левобережной Черкасщины покинул Московский Патриархат: Не поминали Кирилла уже 4 года - Цензор.НЕТ 4967
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Ой, до х.....ена их у нас развелось, на следующие выборы хватит.
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Теперь будут. В Томосе єто четко прописано поминать имена всех глав православных церквей.
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Причем тут гундяй, я про наш томос говорю. Там это прописано.
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А при чем сектант Гундяев к упоминанию Епископов Православных?
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Читайте реальный текст Томоса, там это есть к сожалению.
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Имени Кирилла-Гундяева там нет.
Пусть докУменты свои покажет.)
Оно же подзаборное, безтомосное!


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"...отныне Митрополит Киевский и Всея Украины, совершая богослужения, поминает
"Всех Епископов Православных", а сонм святых Архиереев при нем поминает его имя как Первого и Предстоятеля Святой Церкви Украины."

Источник: https://censor.net.ua/n3105140
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Хохлы!
Ассоциации у вас никогда не будет, Россия этого не допустит
Безвиза у вас никогда не будет, никто не даст безвиз воюющей стране
Томоса у вас никогда не будет, Россия и православный мир этого никогда не допустят
......................................
В ЕС вас никогда не будет
В НАТО вас никогда не будет
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лично я, когда на службе начиналась эта процедура- поминания и желания здравствовать, просто выходил из церкви, и тоже все 4 года. это логично!
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Почему-то мне нравится выражение "поминали кирилла"
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дід Онуфрій думає ким же я тепер буду -посада вже не вакантна
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Одна церква, одна мова, одна держава - це гасло ще ніхто не спростував.
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Этот процесс пойдёт в разы быстрее если до украинских иерархов дойдёт, что вместо слова Украина в названии нашей церкви должно быть истинное и историческое наше имя - Русь-Украина! Ибо в начале было СЛОВО!
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Петрику поверни моїй країні її історичну назву Русь, хо побачити сяйво репнутих пердаків зі сходу....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПервый приход левобережной Черкасщины покинул Московский Патриархат: Не поминали Кирилла уже 4 года
 
 
 
 
 
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