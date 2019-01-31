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 Общество
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Все про:Кирилл (994) РПЦ (541) автокефалия (399)

 Глава РПЦ Кирилл надеется, что еще сможет помолиться в Киево-Печерской лавре и встретиться "со своим народом"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется, что в будущем сможет побывать в Киево-Печерской лавре и встретиться с верующими.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в беседе с журналистами, приуроченной к 10-летию его возведения на патриарший престол.

"Я надеюсь на то, что Господь сподобит меня еще на то, чтобы посетить Украину. Политическая ситуация и конъюнктура - это такие скоропроходящие явления. Сегодня - одни политические силы, потом другие… У меня сохраняется надежда, что я смогу помолиться в Киево-Печерской лавре, встретиться со своим верующим народом, с епископатом Украинской церкви, который сегодня героически отстаивает каноническое православие", - сказал он.

Предстоятель РПЦ призвал паству "твердо держаться веры, не поддаваться соблазнам" и выразил уверенность, что "духовное, культурное, цивилизационное единство россиян и украинцев сильнее, чем временные политические схемы и модели, которые работают на разрушение этого единства".

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По мнению патриарха, лучше всего происходящее в мировом православии в связи с действиями Константинополя на Украине характеризует слово "кризис".

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Ранее глава украинской поместной церкви, митрополит Епифаний сообщил, что более 100 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата перешли в Православную Церковь Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3109188
 
 
 Топ комментарии
 
Рейгстаг же построили?! И лавру пусть там у себя построят и там молятся!
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Большую жирную фигу этому убийце , а не приезд в Украину
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Можу "Михайлову" і на пальцях пояснити. Показати?
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В сталінській церкві всі мислять по-сталінськи: ".. навек объядинила вяликая русь"
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Приехать в будущем?
По ходу Гундяев тоже на Йульку надеется...
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Ні, надіється на холодний мир Вальцмана
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а у люли и зеленца какой мир, на коленях?
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Глава РПЦ Кирилл надеется, что еще сможет помолиться в Киево-Печерской лавре и встретиться "со своим народом"

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Ну, можем устроить перед казнью... Не звери же... Глава РПЦ Кирил сподівається, що ще зможе помолитися в Києво-Печерській лаврі та зустрінеться "зі своїм народом" - Цензор.НЕТ 4128
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А что ему это сейчас мешает сделать? Или у "раба божьего" руки по локоть в крови?!
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Желание вымолить грехи на месте совершения преступления - отчаянный шаг. Для этого можно допустить Гундяева в Лавру. Но в начале пусть публично извинится перед украинским народом и распустит свою секту самосвятов в Украине
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ПУСТЬ К ГАДАЛКЕ СХОДИТ ОНА ЕМУ ТОЧНО СКАЖЕТ !)
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Гундяєв зможе прийти у Кіївсько-Печерську ЛАРВРУ, як поломник не більше.
А зустрічатись з своїм народом він може й у Казані. Його пастви в Україні немає.
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надіється на тимошенко-зеленського... Ну тут йому повинен відповісти український народ.
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Ишь, размечтался, опарыш кгбэшный! Твои лАВРЫ и твой нАРОД за поребриком. Лучше помолись за своих прищуренных верующих за Уралом, чтобы не передохли до прихода китайских ополченцев-освободителей.
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Это случайно не угроза полномасштабного вторжения Мордора в Украину ? По тому что других способов попасть в Украину этому представителю сатаны на планете просто нет.
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Возвращаться на место преступления - не новое желание, оно уже и в спецучебниках описано ))
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Со "своим" народом, с которым он в этой жизни активно сотрудничает, главный сатанист Орды, конечно же, может встретиться - например, в Аду, в одном котле.
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Тільки після виборів, Кірюша. Та і то- тільки якщо зміниться влада в Україні.
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Ну это то же самое , если бы Рибентроп в 1945 году собирался приехать в Мацкву.
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Гундяеву никто не запрещает приехать в Лавру начать замаливать свои грехи перед Украиной
С какого переляку украинский народ, стал гундяевским народом и причём тут вера? Вера в Бога и гундяевская вера - это трошки разные вещи.
Политическую ситуацию между Украиной и Россией создало российское *****, оккупировав Крым и Донбасс.
Скудоумие Гундяева зашкаливает
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Народ Гундяя - в мокшанських смердючих болотах, ось там нехай зі своїм народом і зустрічається
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Скажите кто-нибудь Гундяеву, что не в этой жизни! Глава РПЦ Кирил сподівається, що ще зможе помолитися в Києво-Печерській лаврі та зустрінеться "зі своїм народом" - Цензор.НЕТ 3866
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Гм, что это поп Гундяй вещает -"духовное, культурное, цивилизационное единство россиян и украинцев". Явно Жучковского не читал. Но уж взгляды Хазина точно должен знать - тот в числе прочего является членом экспертного совета "Экономика и этика" при патриархе московском и всея Руси. Если кто-то пропустил его откровения: https://www.youtube.com/watch?v=suBIR3fE7eY
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Нє ну чо, якщо перможуть наші, то коли цю потвору на розстріл повдемо, можемо і до печерької лаври на сповідь зайти, там і помолиться. Разом із іншими арештантами із "свого народу"
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гундяй,твій народ (мєря,чудь,весь,мокша,мордва і т.д.) в яру коняку дохлу доїдає...Х### тобі,а не Київо-Печерська Лавра!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГлава РПЦ Кирилл надеется, что еще сможет помолиться в Киево-Печерской лавре и встретиться "со своим народом"
 
 
 
 
 
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