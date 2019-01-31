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 Два игумена с Афона прибудут в Киев на интронизацию Предстоятеля ПЦУ Епифания

Два игумена со Святой Горы Афон прибудут в составе официальной делегации Вселенского Патриархата на интронизацию Предстоятеля Православной Церкви Украины митрополита Епифания, которая состоится 3 февраля в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Credo Press, об этом сообщило греческое агентство церковных новостей Romfea.

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Стоит отметить, что ранее сообщалось о решении Священного Кинота Афона не направлять на интронизацию главы ПЦУ своих представителей.

Таким образом вышеуказанные два игумена войдут в состав официальной делегации Вселенского Патриархата и не будут представлять братство Святой Горы.

Имена игуменов пока не озвучиваются публично.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3109185
 
   
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а цапы мне писали вчера - не приедет не кто ,не приедет - сегодня я им расскажу - по чем в Африке помидоры ))))
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Зачем ты с ними общаешься? Тут местной ваты хоть отбавляй, а ты на цапов время находишь .
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я знаю чем будет занят 3-го февраля главком.
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Якби не було, але ПЦУ автокефальна православна церква, яку визнав Вселенський Патріархат. Рішення Кінноту Афону не має до інтронізації жодного стосунку. Хай спілкуються з неканонічною сектою РПЦ. Два игумена с Афона прибудут в Киев на интронизацию Предстоятеля ПЦУ Епифания - Цензор.НЕТ 4979
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Так Два ігумени з Афона прибудуть до Києва на інтронізацію Предстоятеля ПЦУ Епіфанія - Цензор.НЕТ 4337 А у вас є інша назва після такого рішення?
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руцкие бизнесмены на Афон ездили постоянно, и не только бизнесмены. Главное , чтобы эти два Афонских гостя не были друзьями мацквы.
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Так а що вони зроблять? У нас і так після чівокуні кацапськими шпигунами і консервами держава просто нашпигована. СБУ кацап тоді очолював. Так що навряд чи це шпигуни. Тим більше їх присутність тут, навіть формальна, явно не на кацапів працює.
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якщо чесно .то ці церковні качелі вже трошки підзаїбали....
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Чесно, вже муляють всі ті церковні події. Перейменуйся вже на церковний вісник, щоб менше читали.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДва игумена с Афона прибудут в Киев на интронизацию Предстоятеля ПЦУ Епифания
 
 
 
 
 
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