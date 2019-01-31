 Жители ОРДЛО смогут проголосовать на выборах президента, - ЦИК

Жители временно оккупированных территорий Донбасса без ограничений смогут проголосовать на выборах президента страны на подкодконтрольной Украине территории. Об говорится в ответе ЦИК на информационный запрос LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.
"Избиратели, в том числе "жители отдельных населенных пунктов Донбасса", могут реализовать свое активное избирательное право на очередных выборах президента 31 марта 2019 года", - отмечается в сообщении.
В ЦИК уточнили, что для этого необходимо иметь при себе паспорт.
"Согласно ч.1. ст 8 закона Украины об обеспечении прав, свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированных территориях Украины выборы президента в ОРДЛО не организовываются и не проводятся", - уточнили в ЦИК.
Информации относительно территории Донецкой и Луганской областей, где невозможно обеспечить организацию подготовки и проведения выборов президента 31 марта 2019 года, в Центральной избирательной комиссии нет, сообщили в ЦИК.
"Решение комиссии о невозможности проведения организационных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов президента 31 марта 2019 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей сейчас не принималось", - отмечается в сообщении.
В то же время в ЦИК напомнили, что согласно закону Украины о военно-гражданских администрациях именно ВГА уполномочены предоставлять выводы ЦИК о возможности организации и подготовки выборов президента.
далеко не все
так а списки виборців, і тд не потрібно?!
дійсно головне, як порахують, а це все є у влади!
А им сейчас даже можно!!! Во, бляха-муха...
А как же деокупация? Проехали?!!!
Ну в принципе понятно зачем это делается. Разыгрывается сценарий а-ля выборы Кучмы на второй срок, когда во второй тур протянули Симоненко, не пустив Черновола. Петя решил подогнать голосов рыгоАналам, чтобы во второй тур выйти с комфортным кандидатом от жОППОблока.