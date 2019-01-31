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 Политика Украины
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 Жители ОРДЛО смогут проголосовать на выборах президента, - ЦИК

Жители временно оккупированных территорий Донбасса не ограничены в возможности проголосовать 31 марта 2019 года.

Жители временно оккупированных территорий Донбасса без ограничений смогут проголосовать на выборах президента страны на подкодконтрольной Украине территории. Об говорится в ответе ЦИК на информационный запрос LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

"Избиратели, в том числе "жители отдельных населенных пунктов Донбасса", могут реализовать свое активное избирательное право на очередных выборах президента 31 марта 2019 года", - отмечается в сообщении.

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В ЦИК уточнили, что для этого необходимо иметь при себе паспорт.

"Согласно ч.1. ст 8 закона Украины об обеспечении прав, свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированных территориях Украины выборы президента в ОРДЛО не организовываются и не проводятся", - уточнили в ЦИК.

Информации относительно территории Донецкой и Луганской областей, где невозможно обеспечить организацию подготовки и проведения выборов президента 31 марта 2019 года, в Центральной избирательной комиссии нет, сообщили в ЦИК.

"Решение комиссии о невозможности проведения организационных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов президента 31 марта 2019 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей сейчас не принималось", - отмечается в сообщении.

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В то же время в ЦИК напомнили, что согласно закону Украины о военно-гражданских администрациях именно ВГА уполномочены предоставлять выводы ЦИК о возможности организации и подготовки выборов президента.

Источник: https://censor.net.ua/n3109181
 
 
 Топ комментарии
 
Короче говоря, "карусели" и "печенье" никто не отменял.
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И вообще странно как-то,что люди, натворившие таких бед для Украины, которые её вообще-то говоря предали, шастают туда-сюда да ещё и имеют право голоса на выборах, чтобы и дальше наносить Украине вред! Абсурд какой-то.Так Украина вообще никогда из проблем не выберется....
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Проклинающие Украину пенсы-совки и маргиналы взращенные на близости границы с рашкой..... это БОЛЬШАЯ ошибка пускать их к голосованию когда определяеться будущее Украины. Мало толеранствуем к русофилам так еще перчика захотелось...
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И за кого же они буду голосовать? Яноковоща то нет :/ "А где бабуля?" Или кто за неё? )))
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это хитрый ход. все проголосуют за гидранта, и явка будет 120%
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януковоща то нет, а "качели" то есть кому устраивать. пэтруха пораженко такой шанс не упустит.
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За Юльку,бо окрім Юльки ніхто не зможе пересаджати Бариг.
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Короче говоря, "карусели" и "печенье" никто не отменял.
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И вообще странно как-то,что люди, натворившие таких бед для Украины, которые её вообще-то говоря предали, шастают туда-сюда да ещё и имеют право голоса на выборах, чтобы и дальше наносить Украине вред! Абсурд какой-то.Так Украина вообще никогда из проблем не выберется....
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НЕ ВСЕ кто живет в Лугандоне - предали
далеко не все
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Так і я про це. Приїдуть на дільниці з паспортами України. Паспорта нахрен забрати та видати довідку і відправити назад в лугандонію.
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а что думает ЦИК по поводу жителей Крыма???
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А смысл что-то думать? У них уже давно другое гражданство и голосовать они не имеют право
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Проклинающие Украину пенсы-совки и маргиналы взращенные на близости границы с рашкой..... это БОЛЬШАЯ ошибка пускать их к голосованию когда определяеться будущее Украины. Мало толеранствуем к русофилам так еще перчика захотелось...
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А Крым? Он тоже оккупирован. Дискриминация. Там же наши люди. Пусть и они голосуют. Жители ОРДЛО смогут проголосовать на выборах президента, - ЦИК - Цензор.НЕТ 8558
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со всей понаехавшей кацапнёй включительно. И будет нам щастье!
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Есть сильное опасение, что счастье будет по-любому.
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Это очень важно, чтобы они проголосовали за Вилкула, Бойко и Мураева. Тогда Порошенко у нас получается никакое непропутинец, а центрист, и даже патриот.
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ну і я уявляю за кого ця народність лугандонська буде вітдавати голоси .
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Они пенсии, зарплаты получают рублями, пусть участвуют в выборы х...йла. Жителі ОРДЛО зможуть проголосувати на виборах президента, - ЦВК - Цензор.НЕТ 3239
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Так они и гривами получают. 2-е пенсии.
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Бгг. Соево-бобовые голоса ищут Пэтру Ляксеечу! Жителі ОРДЛО зможуть проголосувати на виборах президента, - ЦВК - Цензор.НЕТ 5341
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вообще то для абизян Порох это олицетворение Хунты . самый что ни на есть каратель . так что они если и прогололсуют то за что то родное рыговско-комуняцкое Жителі ОРДЛО зможуть проголосувати на виборах президента, - ЦВК - Цензор.НЕТ 4445
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вообще то для очень глупых абизян: что бы проголосовать, им придётся выехать на подконтрольную Украине территорию, а это день убить. ну и хто поедет? а проголосует 120%, как думаешь за кого?
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глянь камеры на КПП . судя по видео там пол ОРДЛО только тем и занимаются что убивают свои дни поездками сюда
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Вони вже на референдумы за ***** проголосували.
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по моему они уже сделали свой выбор . еще в 2014-ом . кому теперь интересно мнение предателей ? не ну если хочется сыграть в поддавки и подкинуть голосов Вилкулу или Бойко . тогда да . а так ....
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Вспомним времена позорного Дрыща, когда дамбасячее БЫДЛА, за бутылку шмурдяка и банку тушенки, накаруселило нам прокремлядьского Овоща. Жителі ОРДЛО зможуть проголосувати на виборах президента, - ЦВК - Цензор.НЕТ 1041
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Ні, ну ви їх недооцінюєте, вони так задешево не продавалися, там ще "сгущьонка" була.
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Дааа... "И кто это сделал?!" Все правильно. Никто избирательный закон не корректировал,а обещали дЭпутаты ВСЕ!
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Пора вводить паспорта неграждан Украины.
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Если бы реально, честно посчитать количество бюлетений после выборов, то я уверен, что из за фальсификаций однотурового в Украине окажется не менее 60 миллионов жителей.
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...а оставшихся там приспешникам русского мира по убеждению, и кричавшим "Путин введи войска"
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"В ЦИК уточнили, что для этого необходимо иметь при себе паспорт.Источник:https://censor.net.ua/n3109181"
так а списки виборців, і тд не потрібно?!
дійсно головне, як порахують, а це все є у влади! Жителі ОРДЛО зможуть проголосувати на виборах президента, - ЦВК - Цензор.НЕТ 8455
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ЦИК на кого работает - на Украину или *****? Такое решение только на пользу *****. А кто мог приказать ЦИК? Только потрох!
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Мы тут почти пять лет разлагольствовали о том, что жителям ОРДЛО нельзя будет голосовать лет 10 после де-оккупации.
А им сейчас даже можно!!! Во, бляха-муха...
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Если эти люди не переселенцы, то это ещё одна лазейка для фальсификации выборов. Тем более у кондитера карманная ЦИК... Что будет на этих выборах наверное и Охендовскому не снилось😡.
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Оба на. Вот это поворот. Минские договоренности в действии.
А как же деокупация? Проехали?!!!

Ну в принципе понятно зачем это делается. Разыгрывается сценарий а-ля выборы Кучмы на второй срок, когда во второй тур протянули Симоненко, не пустив Черновола. Петя решил подогнать голосов рыгоАналам, чтобы во второй тур выйти с комфортным кандидатом от жОППОблока.
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Зрадохниды вой подняли! Мы граждане Украины, мы Украина не взирая на оккупацию, и мы будем выбирать Президента Украины! Причем значительная часть, действительно поддержит действующего Президента! Жителі ОРДЛО зможуть проголосувати на виборах президента, - ЦВК - Цензор.НЕТ 466
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖители ОРДЛО смогут проголосовать на выборах президента, - ЦИК
 
 
 
 
 
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