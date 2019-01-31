 Запад не поддерживал бы Украину, если бы она была безнадежно коррумпирована, атаковала свой народ и не была демократичной, - Волкер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил в интервью телеканалу Прямой Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.
"Если бы Украина была безнадежно коррумпирована, атаковала бы свой народ, как это делал Янукович, если бы она не была демократичной, а институты по факту не работали, тогда бы все просто сказали: "Мы не можем ничего сделать, это безнадежно или слишком дорого", - заметил Волкер.
По мнению спецпредставителя США, Украина укрепляет свои демократические институты, реформирует экономику, пытается заботиться о своем народе, повышает темпы роста, внедряет систему социального обеспечения и экономической безопасности.
"Мотивация Запада, мотивация Соединенных Штатов и Европейского союза - это ценности. А конкретно - чувство справедливости. И ощущение безопасности. Когда мы смотрим на Украину, мы видим страну, на территории которой вторглись. Территории которой аннексировали. Мы видим людей, которые пытаются построить сильное общество. Это та Украина, которую Европейские страны и Соединенные Штаты будут поддерживать постоянно", - пояснил Уолкер.
Американский дипломат подчеркнул, что в прошлом США уже видели примеры неудачных изменений в других европейских странах. Он считает, что Украина сейчас находится на правильном пути реформ.
"В вопросе укрепления национальной идентичности Украины во внедрении реформ, которые уже привели к росту экономики, за последние четыре года после Майдана во всех этих сферах было сделано гораздо больше, чем за все предыдущие десятилетия", - подчеркнул он.
Волкер считает, что украинцы имеют право требовать и стремиться к большему, но необходимо признать достижения последних лет и то, что Украина постепенно движется в правильном направлении.
"Украина должна быть богатой, Украина должна быть честной, справедливой и предсказуемой страной. И люди имеют право требовать этого. Но если посмотреть на всю историю Украины, то государство наконец постепенно движется в правильном направлении", - рассказал спецпредставитель США.
Он выразил убеждение, что такое направление движения следует поддерживать и в будущем.
"Я думаю, что это и является той важной целью, которую следует поддерживать, и на которую стоит замечать", - добавил Волкер.
Ось вона, переможенька! Олігарху Парашену треба негайно вирушати у СНІД тур по Україні... і обов'язково взяти з собою злочинних авторитетів Наріка та Петіка!
*Норму потребления карманная контора распределитель фирташа (!)увеличила в 3 раза в говносуде,
*но и норма была завышена процентов на 30-50
*они продают несуществующий газ за дорого
*нафтогаз сам населению продавать не может.
*газ покупается у обленерго, якобы проданый "мертвым душам"
*куда продается избыток?
Это такая клоака коррупционная только в одной строчке только газа, в тепле вообще кизда.
Куда девается недопоставленый газ на 2 миллиона хозяйств без счетчиков?!
- Украина уже сейчас может газ экпортировать, население якобы это самый большой потребитель в %.
Так вот эта разница примерна равна тому что мы импортируем (спасибо хоть не напрямую) но вот незадача, мы его покупаем чтобы Фирташ и Ахметов наваривались, 3/4 газа реально не потребляется. Как жеж его не потреблять если с этого навариваются.
Если порох участвует в такой гнилой схеме то большой вопрос что страшнее такой "защитник" или враг.