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 Политика Украины
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Все про:демократия (449) коррупция (7313) реформы (3230) Волкер Курт (360)

 Запад не поддерживал бы Украину, если бы она была безнадежно коррумпирована, атаковала свой народ и не была демократичной, - Волкер

Запад продолжит поддерживать Украину, поскольку она движется в правильном направлении и внедрила после Майдана больше реформ, чем в предыдущие десятилетия. Если бы страна была действительно безнадежно коррумпированной или недемократической, этой поддержки не было бы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил в интервью телеканалу Прямой Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

"Если бы Украина была безнадежно коррумпирована, атаковала бы свой народ, как это делал Янукович, если бы она не была демократичной, а институты по факту не работали, тогда бы все просто сказали: "Мы не можем ничего сделать, это безнадежно или слишком дорого", - заметил Волкер.

По мнению спецпредставителя США, Украина укрепляет свои демократические институты, реформирует экономику, пытается заботиться о своем народе, повышает темпы роста, внедряет систему социального обеспечения и экономической безопасности.

"Мотивация Запада, мотивация Соединенных Штатов и Европейского союза - это ценности. А конкретно - чувство справедливости. И ощущение безопасности. Когда мы смотрим на Украину, мы видим страну, на территории которой вторглись. Территории которой аннексировали. Мы видим людей, которые пытаются построить сильное общество. Это та Украина, которую Европейские страны и Соединенные Штаты будут поддерживать постоянно", - пояснил Уолкер.

Американский дипломат подчеркнул, что в прошлом США уже видели примеры неудачных изменений в других европейских странах. Он считает, что Украина сейчас находится на правильном пути реформ.

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"В вопросе укрепления национальной идентичности Украины во внедрении реформ, которые уже привели к росту экономики, за последние четыре года после Майдана во всех этих сферах было сделано гораздо больше, чем за все предыдущие десятилетия", - подчеркнул он.

Волкер считает, что украинцы имеют право требовать и стремиться к большему, но необходимо признать достижения последних лет и то, что Украина постепенно движется в правильном направлении.

"Украина должна быть богатой, Украина должна быть честной, справедливой и предсказуемой страной. И люди имеют право требовать этого. Но если посмотреть на всю историю Украины, то государство наконец постепенно движется в правильном направлении", - рассказал спецпредставитель США.

Он выразил убеждение, что такое направление движения следует поддерживать и в будущем.

"Я думаю, что это и является той важной целью, которую следует поддерживать, и на которую стоит замечать", - добавил Волкер.

Источник: https://censor.net.ua/n3109177
 
 
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Ага, как же. Украина для США это все равно что Венесуэла для рашки. Геморрой под брюхом у противника.
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Йулелюмпену поводили по губам😂
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газовая труба из паРаши в рейхсканцелярию довольно наглядно показывает, кого поддерживает запад.
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Если Люля пролезет в президенты будем всех обзывать Юлялизы
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Юля может пролезть только в за...цу.
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сексизм - хотя в общем смысле я с вами согласен))))
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Здесь это слово применено как раз в более общем, можно сказать даже в глобальном смысле. Так что сексизма никакого. Захід не підтримував би Україну, якби вона була безнадійно корумпована, атакувала свій народ і не була демократичною, - Волкер - Цензор.НЕТ 3464
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Учитывая ситуацию с Трампом я не удивлен таким словам от Волкера, рыба гниет с головы, шлюха он одним словом. Запад не поддерживал бы Украину, если бы она была безнадежно коррумпирована, атаковала свой народ и не была демократичной, - Волкер - Цензор.НЕТ 8429
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Те все проспал, все уже пристроили и за бесплатно...
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В параше сегодня "праздник". Пусть подавятся.

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так тролли и зрадоботы - теперь кто будет туточки зрадничать, показываю статью и спрашиваю у каждого - а ты шо умнее и информирований чем цру и госдеп вместе взятый)))))))
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Ой лукавит Курт, ой лукавит. Про коррупцию Греции знают все, но туда вваливают десятки лярдов евро, коррупции в Украине нет, но пэтя не может выклянчить и 1.5 лярда. Что такое？😀
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Ты наверное удивишься, но Греция челн ЕС и находится в евро зоне.
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Друга в Європі за масштабами: ООН оголосила в Україні епідемію ВІЧ!
Ось вона, переможенька! Олігарху Парашену треба негайно вирушати у СНІД тур по Україні... і обов'язково взяти з собою злочинних авторитетів Наріка та Петіка!
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Достаточно посмотреть обычную платежку на газ:
*Норму потребления карманная контора распределитель фирташа (!)увеличила в 3 раза в говносуде,
*но и норма была завышена процентов на 30-50
*они продают несуществующий газ за дорого
*нафтогаз сам населению продавать не может.
*газ покупается у обленерго, якобы проданый "мертвым душам"
*куда продается избыток?
Это такая клоака коррупционная только в одной строчке только газа, в тепле вообще кизда.
Куда девается недопоставленый газ на 2 миллиона хозяйств без счетчиков?!

- Украина уже сейчас может газ экпортировать, население якобы это самый большой потребитель в %.
Так вот эта разница примерна равна тому что мы импортируем (спасибо хоть не напрямую) но вот незадача, мы его покупаем чтобы Фирташ и Ахметов наваривались, 3/4 газа реально не потребляется. Как жеж его не потреблять если с этого навариваются.
Если порох участвует в такой гнилой схеме то большой вопрос что страшнее такой "защитник" или враг.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗапад не поддерживал бы Украину, если бы она была безнадежно коррумпирована, атаковала свой народ и не была демократичной, - Волкер
 
 
 
 
 
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