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 Комбат 7-й бригады "ДНР", предатель Украины Юрий Свиридов за убийство беременной "ополченки" отбывает срок в тюрьме Ростова

Комбат 7-й бригады "ДНР", предатель Украины Юрий Свиридов (позывной Мачете) отбывает срок в ростовском СИЗО за убийство беременной "ополченки" Анастасии Ткачевой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем ЖЖ написал пособник террористов на Донбассе Михаил Полынков (позывной Хрусталик).

"Юрий Свиридов, позывной "Мачете" уже почти год находится в ростовском СИЗО. Условия для его содержания были созданы такие, словно кто-то очень не хочет, чтобы Юра дожил до суда. И я не о том, что ему запрещены передачки и состоянии камер, стены которых покрыты плесенью, а с потолка сочится вода. Юру содержат в одной камере с тем, кто преследуются по статье за терроризм, арестантами чеченской национальности, которые предположительно воевали на стороне ИГИЛ и заключенными по статье за терроризм из Украины", - написал он.

Полынков также добавил, что Свиридов объявил в СИЗО голодовку.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Обнародованы данные беременной террористки Ткачевой, убитой наемником Свиридовым, позывной Мачете. ФОТО

Напомним, что в начале октября 2017 стало известно, что комбат 3-го МСБ ВС РФ на Донбассе Свиридов объявлен в розыск российским командованием за убийство. Позже, выяснилось, что Мачете на оккупированной территории выстрелом в затылок убил беременную девушку по имени Настя, которая была в банде террористов "замкомвзвода медвзвода".

В марте 2018 года разыскиваемого российским командованием террористов на Донбассе Юрия Свиридова (позывной Мачете) арестовали и доставили в Луганск.

Источник: https://censor.net.ua/n3109174
 
   
 Топ комментарии
 
В этой новости прекрасно всё.
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Какие "люди" поперли против нас, фашистов... Тфу, помойные хари
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До речі, що помітив: кожен раз, як з тих чи інших причин гине якась "ополчєнка", то вона обов'язково вагітна і неодружена. "Совпадєніє? Нє думаю".
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І так йому там тяжко, що кожен день в ОК сидить.
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До речі, що помітив: кожен раз, як з тих чи інших причин гине якась "ополчєнка", то вона обов'язково вагітна і неодружена. "Совпадєніє? Нє думаю".
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Тепер вагітний і неодружений комбат танцює ламбаду перед вайнахами
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Какие "люди" поперли против нас, фашистов... Тфу, помойные хари
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якось бачив як два ватана один одного побили біля пам'ятника чЛеніну "єй ти пі®, я тебе натягну!" відбірні мати це 2014, у кого є розум той розуміє що таке сруцкій мір.
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Ну, нічого, тепер Свиридов пройде всі стадії вагітної "апалчєнкі". Від траху в попу і всіляких "сєксуальних ізвращєній", до уявної вагітності через втрату здорового глузду і смерть ві викидня.
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"Юру содержат в одной камере с тем, кто преследуются по статье за терроризм, арестантами чеченской национальности, которые предположительно воевали на стороне ИГИЛ и заключенными по статье за терроризм из Украины".

Юра молодец- завалил впопучленку и её опарыша заодно, который лет через 18 убивал бы украинцев. Но теперь Юре придётся самому быть немного беременным, как кизяк Бабай.

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А у них,что за убийство садят в тюрьму???
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Скрепно и духовно, чисто по русски, убивать беременных женщин. Сейчас гнида в зоне отбывает наказание. Временное. Скоро будет отбывать наказание в Пекле. ВЕЧНО.
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В этих дырах собрался сброд умеющий только грабить и не желающий работать-так что все так и должно быть
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ну в камере с горячими чеченами ему точно не скучно за год наверное всю Камасутру прошли Комбат 7-ї бригади "ДНР", зрадник України Юрій Свиридов за вбивство вагітної "ополченки" відбуває термін у в'язниці Ростова - Цензор.НЕТ 9556
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А чому ж цей "гєрой" скаржиться, замість того щоб скористатися ситуацією і долучити сусідів до скрєп, пропагуючи досягнення "молодих республік".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКомбат 7-й бригады "ДНР", предатель Украины Юрий Свиридов за убийство беременной "ополченки" отбывает срок в тюрьме Ростова
 
 
 
 
 
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