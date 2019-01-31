 Антикоррупционный суд можно создать еще до выборов, - Холодницкий

Об этом Холодницкий рассказал в интервью телеканалу ZIK, передает Цензор.НЕТ
"Процесс идет. Учитывая, что уже завершена работа общественного совета международных экспертов и начались собеседования с теми кандидатами, которые остались, и их количество небольшое, я думаю, что реально", - сказал Холодницкий, отвечая на вопрос о том, реально ли завершение формирования антикоррупционного суда ещё до президентских выборов.
Он добавил, что это можно сделать даже в течение месяца, до марта.
То наверняка его родичи.
САУДІВСЬКА АРАВІЯ СТЯГНУЛА З КОРУПЦІОНЕРІВ ДО БЮДЖЕТУ 107 МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ