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 Антикоррупционный суд можно создать еще до выборов, - Холодницкий

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий считает возможным завершение формирования антикоррупционного суда ещё до выборов президента.

Об этом Холодницкий рассказал в интервью телеканалу ZIK, передает Цензор.НЕТ

"Процесс идет. Учитывая, что уже завершена работа общественного совета международных экспертов и начались собеседования с теми кандидатами, которые остались, и их количество небольшое, я думаю, что реально", - сказал Холодницкий, отвечая на вопрос о том, реально ли завершение формирования антикоррупционного суда ещё до президентских выборов.

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Он добавил, что это можно сделать даже в течение месяца, до марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3109172
 
   
 Топ комментарии
 
Так потому и хотят успеть своих поставить, а потом их хрен так просто оттуда выгонишь.
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А смисл? Все одно саджати вас всіх будуть зовсім інші люди! Антикоррупционный суд можно создать еще до выборов, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 4203
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А 5 ЛЕТ КАКОГО ДОХЛОГО КОТА ТАСКАЛИ ЗА ЯЙЦА
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А смисл? Все одно саджати вас всіх будуть зовсім інші люди!
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Так потому и хотят успеть своих поставить, а потом их хрен так просто оттуда выгонишь.
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Як кажуть, поїзд пішов. Вже створенням цього суду буде опікуватись нова влада.
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Нельзя. Вдруг тогда начнут реальные сроки за коррупцию давать. А это недопустимо.
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Если от него будет такой же толк , как от тебя , тогда его и создавать не надо. Только деньги налогоплательщиков дербанить.
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Холодницкий лично знаком с честными судьями, которые пройдут отбор?
То наверняка его родичи.
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Раньше в СССР все делали к 7-му ноября, а сейчас у нас - к выборам.
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пяти лет не хватило, а тут -до выборов...
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От вас толк есть? Такой толк будет и от суда.
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Может после выборов увидим на скамеечке потроха,ревку,гросю,засирова и прочих роттердамщиков.
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ключевое слово - можно , но не сделали ничего , абсолютно ничего , ну ток себе зарплаты повысили и все Антикорупційний суд можна створити ще до виборів, - Холодницький - Цензор.НЕТ 3850 Антикорупційний суд можна створити ще до виборів, - Холодницький - Цензор.НЕТ 3850
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Де б і собі таку роботу знайти , нічого не роблячи отримувати сотні тисяч зарплати ? . І головне щоб ні за що не відповідати .
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Если найдем пару десятков честных судей
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Судді і чесність є несумісними речами , так як це каста, де поняття моралі відсутні . А враховуючи що в Україні феодалізм , то для "маленького" українця будь-який суд є злом тому що є для нього каральним органом.
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Потешные "антикоррупционеры" все власть делят и грызутся кто главнее и метче стреляет по воробьям из пушки. А тем временем, просто и без пафоса кто то делает свою работу:
САУДІВСЬКА АРАВІЯ СТЯГНУЛА З КОРУПЦІОНЕРІВ ДО БЮДЖЕТУ 107 МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ
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Ну да, ... это как в анекдоте - "Съесть то он съест, да кто-ж ему даст" ..

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАнтикоррупционный суд можно создать еще до выборов, - Холодницкий
 
 
 
 
 
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