 Украинские воины уничтожили МТЛБ-У врага вместе с расчетом зенитной установки ЗУ-23-2, - штаб. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
"30 января враг предпринял очередную провокацию на направлении Сокольники - Крымское на Луганщине, и начал обстрел наших защитников, применяя минометную батарею и зенитную установку ЗУ-23-2, которая была установлена на МТЛБ-У.
Воины обороняющихся на указанном направлении, имеют в части два хорошо подготовленных подразделения: маневренную огневую группу, предназначенную для борьбы с артиллерийскими и минометными батареями врага и подразделение истребителей танков, на вооружении которого имеются современные ПТРК "Стугна-П" и "Корсар"", - сказано в сообщении.
Фото: пресс-центр ООС/Facebook
В штабе отметили, что указанные подразделения хорошо подготовлены, личный состав прошел боевое слаживание еще до прибытия в район проведения операции Объединенных сил.
"За считанные минуты после начала вражеского обстрела маневренная огневая группа нанесла ответный удар, а расчет украинской "Стугна-П" осуществил пуск по вражескому бронированному объекту с которого велся обстрел наших бойцов.
Результат наших действий в ответ:
- минометная батарея врага подавлена;
- МТЛБ-У врага вместе с расчетом зенитной установки ЗУ-23-2 уничтожены. Личный состав расчета "Стугна-П" представлен к награждению", - добавили в пресс-центе ООС.
але і так добре, побільше такого позитиву!
сменили место "службы"
особенно порадовала огневая маневренная группа,вроде такого раньше не было....
в самом начале на нечто подобное наш командер дал приказ-найти минометчиков шо по нам работали,правда мы пешком ходили.