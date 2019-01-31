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 Украинские воины уничтожили МТЛБ-У врага вместе с расчетом зенитной установки ЗУ-23-2, - штаб. ФОТО

Украинские воины уничтожили вражескую МТЛБ-У.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"30 января враг предпринял очередную провокацию на направлении Сокольники - Крымское на Луганщине, и начал обстрел наших защитников, применяя минометную батарею и зенитную установку ЗУ-23-2, которая была установлена ​​на МТЛБ-У.

Воины обороняющихся на указанном направлении, имеют в части два хорошо подготовленных подразделения: маневренную огневую группу, предназначенную для борьбы с артиллерийскими и минометными батареями врага и подразделение истребителей танков, на вооружении которого имеются современные ПТРК "Стугна-П" и "Корсар"", - сказано в сообщении.

Украинские воины уничтожили МТЛБ-У врага вместе с расчетом зенитной установки ЗУ-23-2, - штаб 01
Фото: пресс-центр ООС/Facebook

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 7 раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет. Уничтожены двое террористов, а также МТЛБ-У и ЗУ-23-2 противника, - штаб

В штабе отметили, что указанные подразделения хорошо подготовлены, личный состав прошел боевое слаживание еще до прибытия в район проведения операции Объединенных сил.

"За считанные минуты после начала вражеского обстрела маневренная огневая группа нанесла ответный удар, а расчет украинской "Стугна-П" осуществил пуск по вражескому бронированному объекту с которого велся обстрел наших бойцов.

Результат наших действий в ответ:
- минометная батарея врага подавлена;
- МТЛБ-У врага вместе с расчетом зенитной установки ЗУ-23-2 уничтожены. Личный состав расчета "Стугна-П" представлен к награждению", - добавили в пресс-центе ООС.

Украинские воины уничтожили МТЛБ-У врага вместе с расчетом зенитной установки ЗУ-23-2, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/n3109170
 
   
 Топ комментарии
 
Назвается - С добрым утром страна!
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и кацапских трупов возле костра накидали)
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По ділянці землі, на березі озера, і по два раби-кацапи - кожному...
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відео нема, можна було би порадуватись!!!
але і так добре, побільше такого позитиву!
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ты и трупы там разглядел? Сколько насчитал? У меня 37...
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"Ольгинские" пуканы сдетонировали.
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Не потрібно було петунію банити. "Дурь" кацапську за баном не сховаєш. А тьак адекватні почитають і настрій піднімуть,
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Забанили. У Бутусова по другому не бывает.)
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а чем не костер?и шашлычки поджарились Українські воїни знищили МТЛБ-У ворога разом з розрахунком зенітної установки ЗУ-23-2, - штаб - Цензор.НЕТ 784
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Наказаны за нарушение Минских соглашений. С другой стороны, если Путин не разрешит им стрелять - сбухаются за неделю. Может это кремлевский план утилизации пассионариев?
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Грязні кацапчики будуть наказані! Оце то жорево! ))))
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Мова йде про знищення кацапських ворогів, до чого тут вибори, поясни будь ласка?
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Это он уже постоянно днем и ночью бредит выборами....
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***** приказало любыми способами испортить выборы Українські воїни знищили МТЛБ-У ворога разом з розрахунком зенітної установки ЗУ-23-2, - штаб - Цензор.НЕТ 7011.вот и стараются нулевки ольгинские.
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Там земля, завжди потребувала органічних добрив, від старшого брата.
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не уничтожили, а отправили к дидам, с зачислением в бессмертный полк.
сменили место "службы" Українські воїни знищили МТЛБ-У ворога разом з розрахунком зенітної установки ЗУ-23-2, - штаб - Цензор.НЕТ 607
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Дай боже що б частіше так починався ранок !) Слава Українi !Героям слава!
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А если бы применили Джавелин, было бы ещё хуже.
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Джавелином по Мотолыге ? Українські воїни знищили МТЛБ-У ворога разом з розрахунком зенітної установки ЗУ-23-2, - штаб - Цензор.НЕТ 3175 да она стоит дешевле чем ракета . да и зачем ? у Джавелина фишка в том что он перед целью делает горку и бьет сверху где броня слабее . а у МТЛБ броня везде противопульная !!! Українські воїни знищили МТЛБ-У ворога разом з розрахунком зенітної установки ЗУ-23-2, - штаб - Цензор.НЕТ 1227
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майже одночасно одне й те саме написали))))
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маталига разом з зеніткой та рузьке свинями коштує дешевше ракети до джавеліну. ось якби танк, тоді да.
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Добра новина з самого ранку, якби так і далі!
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Очень хорошая новость!Спасибо!День будет удачным
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Мужики спокойно делают свою работу, письками не меряются кто из них круче и кто больший мессия и благодетель, и без кого Украина пропадёт...хотя без них действительно жопа.
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Така новина з ранку тішить більше навіть за філіжанку кави! Героям слава! Українські воїни знищили МТЛБ-У ворога разом з розрахунком зенітної установки ЗУ-23-2, - штаб - Цензор.НЕТ 8505
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добре , но мало , хотелось большего , солдатам респект
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День почався з дуже гарної новини.Слава Україні! Героям Слава!
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чому рашка не нападає на Ізраіль? Тому що боїться що може отримати люлей, ізраільтяне вже купу російської ппо знищили, так і треба підвищувати ціну для нападу на Україну , щоб вони розуміли що ціна агресії проти України підвищується кожен день.
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отлично!
особенно порадовала огневая маневренная группа,вроде такого раньше не было....

в самом начале на нечто подобное наш командер дал приказ-найти минометчиков шо по нам работали,правда мы пешком ходили.
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Че-то как-то не очень убедительно.
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О еще одно винторогое вылезло со своим - я вам не верю вы все врете. Українські воїни знищили МТЛБ-У ворога разом з розрахунком зенітної установки ЗУ-23-2, - штаб - Цензор.НЕТ 6204
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинские воины уничтожили МТЛБ-У врага вместе с расчетом зенитной установки ЗУ-23-2, - штаб. ФОТО
 
 
 
 
 
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