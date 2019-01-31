 США должны иметь современные, надежные и устойчивые силы ядерного сдерживания, - Госдеп

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг в ходе выступления на пленарном заседании делегаций государств - членов "ядерной пятерки" заявила заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон.

"США должны иметь современные, надежные и устойчивые силы ядерного сдерживания", - заявила дипломат.

При этом она подчеркнула, что в настоящее время США не заняты разработкой новых образцов подобных вооружений.

"Мы не создаем новое оружие и не ищем ядерных целей по земному шару", - отметила Томпсон.

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"Соединенные Штаты также остаются полностью привержены взятым на себя обязательствам в области нераспространения ядерного оружия", - подчеркнула замглавы Госдепа.

Конференция стран "ядерной пятерки" проходит 30-31 января в Пекине. Ее основной темой стало поддержание режима нераспространения ядерного оружия. Предыдущая встреча "ядерной пятерки" прошла в Вашингтоне в 2016 году.