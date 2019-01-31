EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 За рубежом
  812  25
Все про:Госдепартамент США (901) США (14612) ядерное оружие (584) Томпсон (1)

 США должны иметь современные, надежные и устойчивые силы ядерного сдерживания, - Госдеп

Соединенные Штаты должны иметь современные и надежные силы ядерного сдерживания, которые способны обеспечить безопасность Америки и ее союзников.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг в ходе выступления на пленарном заседании делегаций государств - членов "ядерной пятерки" заявила заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон.

"США должны иметь современные, надежные и устойчивые силы ядерного сдерживания", - заявила дипломат.

При этом она подчеркнула, что в настоящее время США не заняты разработкой новых образцов подобных вооружений.

"Мы не создаем новое оружие и не ищем ядерных целей по земному шару", - отметила Томпсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Производство США боеголовки W76-2 повышает риск ядерного конфликта, - Лавров

"Соединенные Штаты также остаются полностью привержены взятым на себя обязательствам в области нераспространения ядерного оружия", - подчеркнула замглавы Госдепа.

Конференция стран "ядерной пятерки" проходит 30-31 января в Пекине. Ее основной темой стало поддержание режима нераспространения ядерного оружия.  Предыдущая встреча "ядерной пятерки" прошла в Вашингтоне в 2016 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3109167
 
   
 Топ комментарии
 
Сдам участок в Сумской области для базирования этих ракет. Оплата 1 американский цент в год. Чистоту и порядок гарантирую. США мусять мати сучасні, надійні та стійкі сили ядерного стримування, - Держдеп - Цензор.НЕТ 5000
 показать весь комментарий
 
ВПК США и генералы Пентагона выражают Путлеру отдельную благодарность США мусять мати сучасні, надійні та стійкі сили ядерного стримування, - Держдеп - Цензор.НЕТ 1104.за обоснование дополнительного финансирования
США мусять мати сучасні, надійні та стійкі сили ядерного стримування, - Держдеп - Цензор.НЕТ 5829
 показать весь комментарий
 
Дело Рейгана живет. Пора плотно ценой на нефть заняться. Только "ножками Буша" на этот раз кацапов не кормить. Они добра все равно не помнят. Пусть ягель жуют.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ща ***** своему быдлу мультиков наделает о вяличии аналоАналоГовнет 😂
 показать весь комментарий
 
 
Хай живе гонка озброєнь. СССРу це сильно допомогло, запоребрікам теж допоможе.
 показать весь комментарий
 
 
Дело Рейгана живет. Пора плотно ценой на нефть заняться. Только "ножками Буша" на этот раз кацапов не кормить. Они добра все равно не помнят. Пусть ягель жуют.
 показать весь комментарий
 
 
А вот с МаДУРОЙ разберутся и нефть польётся рекой на рынок.
 показать весь комментарий
 
 
можна їм щ епісьок трампа додати,нехай смокчуть в прикуску з ягєлєм
 показать весь комментарий
 
Сдам участок в Сумской области для базирования этих ракет. Оплата 1 американский цент в год. Чистоту и порядок гарантирую.
 показать весь комментарий
 
 
Сдам участок в Запорожской обл для базирования этих ракет-безвозмездно.Чистоту порядок и вкусное питание л\с гарантирую
 показать весь комментарий
 
 
ВПК США и генералы Пентагона выражают Путлеру отдельную благодарность США мусять мати *******, надійні та стійкі сили ядерного стримування, - Держдеп - Цензор.НЕТ 1104.за обоснование дополнительного финансирования
США мусять мати *******, надійні та стійкі сили ядерного стримування, - Держдеп - Цензор.НЕТ 5829
 показать весь комментарий
 
 
США должны иметь современные, надежные и устойчивые силы ядерного сдерживания размещённые в Харьковской, Сумской, Херсонской, Черниговской, Луганской и Донецких областях.
 показать весь комментарий
 
 
Если Россия и далее будет проводить такую политику по отношению к своим соседям, то так и будет.
 показать весь комментарий
 
 
я даже соглашусь и не на наше ЯО - пускай будет пиндосовское - дети и внуки, у нас тут, смогут спать спокойно)))
 показать весь комментарий
 
ура - гонка вооружений начинается - жду с нетерпением развала цапо фидерации))))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
да зачем США тратить деньги на защиту от мнимой угрозы?... у кацапа все или картонное, или ржавое, или надувное....их смешные Арматы от одной гранаты взрываются - хлопцы с фронтов рассказывали - громили их, чертей, дивизиями... США мусять мати *******, надійні та стійкі сили ядерного стримування, - Держдеп - Цензор.НЕТ 210
 показать весь комментарий
 
США могут разместить современные, надежные и устойчивые силы ядерного сдерживания на территории своих союзников, например в Украине. Заранее спасибо
 показать весь комментарий
 
Такие СИЛЫ сдерживания - должны быть в Украине...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША должны иметь современные, надежные и устойчивые силы ядерного сдерживания, - Госдеп
 
 
 
 
 
 вверх