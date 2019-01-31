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 Политика Украины
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 Волкер о плане Сайдика по Донбассу: Сначала РФ должна прекратить войну и принять миротворческую миссию ООН

Мартин Сайдик не предлагал альтернативу Минским соглашениям, а лишь высказал некоторые идеи относительно их воплощения. В любом случае сначала Россия должна принять решение прекратить войну и разрешить введение на Донбасс миротворческой миссии ООН.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в интервью телеканала Прямой.

"Насколько я понимаю, речь не идет о замене Минских договоренностей, а о том, как найти пути для их воплощения", - пояснил Он свою позицию относительно "мирного плана спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика.

По мнению спецпредставителя США, Минские соглашения важны, поскольку они установили ключевые правила: прекращение огня, отвод тяжелого вооружения, вывод иностранных войск и незаконных вооруженных формирований, восстановление государственной границы между Украиной и Россией.

"Это очень важные пункты. Мы не хотели бы их терять, избавившись от этих сделок. Проблема в том, что они не выполнены. Россия никогда не соблюдала прекращение огня. Не было отвода тяжелого вооружения. Российские войска продолжают находиться на востоке Украины. Россия продолжает финансировать незаконные формирования и предоставлять им вооружение. Они поддерживают существование двух так называемых "республик", - отметил Волкер.

Американский дипломат пояснил, что если Россия действительно хочет мира и улучшить жизнь людей на Донбассе, она должна была бы согласиться на проведение миротворческой операции ООН на Донбассе. Это открыло бы путь к миру и безопасности на этой территории.

"А это означает выведение российской армии и демонтаж так называемых "республик". Это бы создало определенную базу. Если это будет сделано, то будет нужно и ОБСЕ", - растолковал Он.

По мнению дипломата, если Россия хочет избавиться от санкций и восстановить уважение мирового сообщества, она должна вернуть мир, имплементировать Минские соглашения, и по-настоящему вернуть Украине контроль над её территориями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сайдик не согласовывал с ООН свой мирный план урегулирования на Донбассе, - представитель генсека Дюжаррик

"Мартин Сайдик демонстрирует, что существуют определенные идеи, и от них можно отталкиваться. Но предпосылкой для этого может быть только решение России прекратить войну и принять миротворческую миссию ООН, чтобы установить мирную и безопасную среду. Лишь когда эти пункты будут реализованы, то будут иметь смысл и все другие вещи", - отметил Волкер.

Как сообщалось, ранее специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик заявил в интервью австрийской газете Kleine Zeitung о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности и который должны утвердить страны "нормандской четверки" - Украина, РФ, Франция и Германия.

План предусматривает, помимо общей миссии ООН и ОБСЕ (с военным и полицейским компонентами и международной администрацией на ОРДЛО), также организованное Евросоюзом агентство по восстановлению Донбасса - вроде того, которое раньше было на Балканах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никакого принципиально нового плана нет. Как говорят: те же яйца, только в профиль, - Климкин о предложениях Сайдика

Заявление Сайдика раскритиковали должностные лица в Украине. В частности, первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что он не имеет мандата ни от ОБСЕ, ни от стран-участниц "нормандского формата" на выработку "мирного плана" для Украины.

30 января после переговоров ТКГ в Минске спецпредставитель ОБСЕ заявил о своей приверженности Минских соглашений и их безальтернативность.

Источник: https://censor.net.ua/n3109165
 
   
 Топ комментарии
 
так отож), все впирається в хуйла і кацяпів...
тут треба гарні санкції для кацапії, а не те шо тепер! Волкер о плане Сайдика по Донбассу: Сначала РФ должна прекратить войну и принять миротворческую миссию ООН - Цензор.НЕТ 3838
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Не для того Рашка вот это вот все затевала чтобы прекратить и оставить Украину в покое только из за одного евробалабольства!! А вот запрет на покупку газа, нефти + свифт... вот тогда только тогда у них начнуться настоящие проблемы внутри и им будет не до войнушек и террора по всей планете и Украины в частности.
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Да не будет там никаких миротворцев пока Запад не введет реальные санкции, а не эту пародию.
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так отож), все впирається в ***** і кацяпів...
тут треба гарні санкції для кацапії, а не те шо тепер!
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Да сайдик-неадекват. Достаточно глянуть на морду его лица. Вообще эти планы по планированию планов на планыдо смерти надоели. Тупик,короче. Запад не может или не хочет,а кацапня не хочет 100%. Остается ждать,пока сдохнет путлер.
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На зміну йому виросте новий недо-фюрер. Збіговисько мацкалопітеків досягнуло чималих успіхів у вирощуванні виродків типу "путлєр"
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Після того,як здохне путлер,на кацапії настане так звана смута. Війна на донбасі припиниться точно. Їм буде не до цього. На рахунок криму все не так просто,але можна спробувати. Закрити кордон і обставити східний периметр зброєю. Виберуть тамтешні дикуни нового фюрера чи ні-нас це не повинно турбувати. Ми вже навчені "братушкиной любовью".
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Мінськ - нашефсьо. "Мінськ" - слово-прокладка, яке використовують азабочєні західні бюрократи, якщо треба виправдати власну імпотентність
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Не для того Рашка вот это вот все затевала чтобы прекратить и оставить Украину в покое только из за одного евробалабольства!! А вот запрет на покупку газа, нефти + свифт... вот тогда только тогда у них начнуться настоящие проблемы внутри и им будет не до войнушек и террора по всей планете и Украины в частности.
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Да не будет там никаких миротворцев пока Запад не введет реальные санкции, а не эту пародию.
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Скрытая поддержка властью разворовывания украинского угля на оккупированном Донбассе. И соответственно поддержка оккупационно-террористического режима в ОРДиЛО.
Подробнее тут
https://www.ostro.org/general/economics/articles/562293/

Волкер наступает на гешефт пацанам
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Що Сайдік,що Хуг -то все пукінські дружки
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"Сначала РФ должна прекратить войну и принять миротворческую миссию ООН".

Скорее параша "прекратится" сама, чем это выполнит.
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логика у Волкера странная. сначала он говорит о минских договорняках: "Это очень важные пункты. Мы не хотели бы их
терять, избавившись от этих сделок." и тут же следом:"Проблема в том, что они не выполнены. Россия никогда не
соблюдала прекращение огня. Не было отвода тяжелого вооружения. Российские
войска продолжают находиться на востоке Украины."
а что тогда терять, если ничего не выполняется? ни один пункт этих договорняков не выполнен паРашей и их террористами.
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Тем не менее - полномасштабные боевые действия минские соглашения остановили. И других соглашений с агрессором, кроме минских, у нас нет...
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та да. из окопов кацапам минские договорняки показывали. они испугались и остановились.
самому не смешно? пусть они не выполняются от слова вообще, но других то у нас нет. так а смысл в том, что они есть?
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у меня таки возникает простой вопрос - а Курт Волкер не тайный бандеровец ? судя по всему шо, он делает, он даже и не тайный))))
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Реальный план один-утилизация спецподразделениями кремлевской бешенной собаки на основании решения закрытого суда.Других аргументов чикатилы не воспринимают
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Волкер помнится обещал страшные санкции соссии если до рождества не выпустят наших моряков. Потом язык в жопу затянуло и не появлялся месяц, а сейчас опять вылез с жалким выпердом. Ну хорошо, хоть не обещает уже ничего.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВолкер о плане Сайдика по Донбассу: Сначала РФ должна прекратить войну и принять миротворческую миссию ООН
 
 
 
 
 
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