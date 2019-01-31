 СИЗО в Украине заполнены на 95%, практически все не соответствуют нормам, - замглавы Минюста Чернышов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал заместитель министра юстиции Вадим Чернышов.

"Почти все следственные изоляторы в Украине не соответствуют нормам, которые есть в Европе. СИЗО заполнены на 95%, это почти уже под края", - рассказывает заместитель министра.

Надо строить новые следственные изоляторы, убеждены в Минюсте, и даже предложили государственно-частное партнерство: инвестор может получить земельный участок и старое здание в черте города в свое пользование, если построит в другом месте новое здание для СИЗО по международным стандартам.

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"Желающих-то и не нашлось. Если говорить о Киеве - участок под Лукьяновском СИЗО, примерно 3,6 га, и есть несколько участков, на которые мы могли бы перенести это здание. Но инвестор рассчитывает на прибыль. У нас было до 10 переговоров с различными инвесторами, которые интересовались, но не подали свои предложения. По их расчетам, они не выходили на доходность от реализации этих проектов.

По другим городам тоже есть подобные проекты, но они пока в подвешенном состоянии - во Львове и в Одессе в частности.