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 Общество
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Все про:Минюст (1379) СИЗО (1041) ГПтСУ (147) Чернышов (25)

 СИЗО в Украине заполнены на 95%, практически все не соответствуют нормам, - замглавы Минюста Чернышов

Следственные изоляторы в Украине заполнены на 95% и почти все не соответствуют европейским нормам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал заместитель министра юстиции Вадим Чернышов.

"Почти все следственные изоляторы в Украине не соответствуют нормам, которые есть в Европе. СИЗО заполнены на 95%, это почти уже под края", - рассказывает заместитель министра.

Надо строить новые следственные изоляторы, убеждены в Минюсте, и даже предложили государственно-частное партнерство: инвестор может получить земельный участок и старое здание в черте города в свое пользование, если построит в другом месте новое здание для СИЗО по международным стандартам.

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"Желающих-то и не нашлось. Если говорить о Киеве - участок под Лукьяновском СИЗО, примерно 3,6 га, и есть несколько участков, на которые мы могли бы перенести это здание. Но инвестор рассчитывает на прибыль. У нас было до 10 переговоров с различными инвесторами, которые интересовались, но не подали свои предложения. По их расчетам, они не выходили на доходность от реализации этих проектов.

По другим городам тоже есть подобные проекты, но они пока в подвешенном состоянии - во Львове и в Одессе в частности.

Источник: https://censor.net.ua/n3109162
 
 
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В полицейской державе живём по новому ! СІЗО в Україні заповнені на 95%, майже всі не відповідають нормам, - заступник голови Мін'юсту Чернишов - Цензор.НЕТ 9837
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Украл миллионы - домашний арест, откат,извинения,снятия подозрения. Украл курицу - сизо,суд,реальный срок,зона.
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"СИЗО в Украине заполнены на 95%" - куда после выборов нынешнюю власть садить? Придётся концентрационные лагеря строить.
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Только сидят там в основном наши граждане и мы типа идем в Европу...
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Динисову интересуют,только те,кто в рашке,пребывает.Внутри страны пох.Сколько сидят добровольцев,без внятных обвинений.
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Щось не чути про інвестиції в пеніціарну систему?
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А не пробували швидше судити, без перенесень на місяць? Молотком, там, інтенсивніше стукати...
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Да подождите вы со своим СИЗО! Обязательно радость от Томоса нужно испортить.
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Лиш Вана, лиш Вана....у качанівці сумна ...буде шити рукавички....ніч безмежна....😂
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Ёшкин кот, СІЗО в Україні заповнені на 95%, майже всі не відповідають нормам, - заступник голови Мін'юсту Чернишов - Цензор.НЕТ 7748Шо в методичке так и написано,что в бардаке на СИЗО виновата Вана ? Ох беда...
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В полицейской державе живём по новому ! СІЗО в Україні заповнені на 95%, майже всі не відповідають нормам, - заступник голови Мін'юсту Чернишов - Цензор.НЕТ 9837
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Уныние нагоняют идиотские каменты. Сами-то по себе они еще ничего не значат, но количество лайков под ними наводят на грустные мысли.
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В городском саду играет духовой оркестр.
На скамейке подсудимых нет свободных мест (с)
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Земельку в центре в обмен на здание сизо за городом. Интересно, а у ментов спросили их мнение? Теперь ментам на бензин надо скидывать я на конвойную машину не по городу, а для выезда за городом? Или может бензин начнут давать?
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Лук"янівка це не зовсім центр Києва! СІЗО в Україні заповнені на 95%, майже всі не відповідають нормам, - заступник голови Мін'юсту Чернишов - Цензор.НЕТ 840
на Липках у авакяна кращий охфіс, і землі набагато більше,
може звіти) йх треба поміняти))))))))))))))))?! СІЗО в Україні заповнені на 95%, майже всі не відповідають нормам, - заступник голови Мін'юсту Чернишов - Цензор.НЕТ 5283
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Ясен пень,по четыре года людей,до суда держать.Никакого места не хватит. СІЗО в Україні заповнені на 95%, майже всі не відповідають нормам, - заступник голови Мін'юсту Чернишов - Цензор.НЕТ 4427
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Украл миллионы - домашний арест, откат,извинения,снятия подозрения. Украл курицу - сизо,суд,реальный срок,зона.
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Зайцева убила 11 человек. До сих пор посадить не могут.
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"СИЗО в Украине заполнены на 95%" - куда после выборов нынешнюю власть садить? Придётся концентрационные лагеря строить.
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Ну если посадка одного коррумпированного чиновника сохраняет деньги бюджета для развития экономики и создания рабочих мест, то концлагеря не нужны. Как известно, рост безработицы среди молодежи до 25 лет на 1% автоматически ведет к росту преступности среди этой категории на 11%. Логично предположить, что сокращение безработицы имеет обратный эффект. Отсюда условно получается что посадка 1 корупционера спасает 11 пацанов от тюрьмы! СІЗО в Україні заповнені на 95%, майже всі не відповідають нормам, - заступник голови Мін'юсту Чернишов - Цензор.НЕТ 8910 СІЗО в Україні заповнені на 95%, майже всі не відповідають нормам, - заступник голови Мін'юсту Чернишов - Цензор.НЕТ 5660
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тут есть одно но. життя па-навому показало, что коррупционер в Украине уважаемый человек. и чем больше он украл, тем меньше шанс привлечения к ответу. в общем не спасутся пацаны от тюрьмы.
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Новая власть с 2014 года в "реформировании" пенитенциа́рной системы (разве что оптимизировали или объединили), улучшение условий (нужно было все ломать и строить новое) ни чего не делала!!!! Все как было так и осталось и останется, т.к. главный в системе государства у нас не человек, а алигарх. Вот и все. Систему нужно ломать с корня, начиная с детсада и на самый верх!
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За 5 років не спромоглись навіть Лук"янівське СІЗО реконструювати! (Хоча й охочі інвестори були з проектами переносу і будівництва з "0" взамін на територію). Все в Петровому принципі: "якщо не Я, то не дістанеться нікому!" Ну, то прийдеться сидіти в старих (самі винні)!
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Та, да....
Содержаться в холодных камерах, деликатесов и мяса месяцами не видят, никаких радужных перспектив....
Словом все, как у простого народа.
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Волнуется, куда будет соевую банду садить после 31 марта.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСИЗО в Украине заполнены на 95%, практически все не соответствуют нормам, - замглавы Минюста Чернышов
 
 
 
 
 
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