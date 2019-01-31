 60-дневный срок на исходе: Столтенберг напомнил РФ о требованиях США и об ответственности за сохранение ДРСМД

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"От России зависит сохранение ДРСМД, так как Россия несет ответственность за то, что договор оказался под угрозой", - заявил он, выступая в Бухаресте на неформальной встрече министров обороны ЕС.
"Все союзники НАТО согласны, что важно, чтобы Россия вернулась к исполнению (договора. - Ред.) прозрачным и поддающимся проверке способом. Это крайне важно, так как 60-дневный период закончится на этих выходных", - сказал он.
Если Россия не начнет исполнять обязательства по соглашению, заявил Столтенберг, то НАТО "нужно быть готовым к миру без ДРСМД".
4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателями нарушает договор. Ультиматум истекает 2 февраля, после чего США, как заявил Помпео, приостановят своё участие в ДРСМД, если Россия не выполнит требование.
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Коли совок отримав адекватну відповідь + війна в Афганістані, в яку він вліз, тоді він притиснув хвоста та погодився на Договір. Коли ж кацапи трохи від'їлися на "стегенцях_буша", у них раптом знову почало свербіти "вЄлічіЄ". І знову взялися за старе.
- Де можна розмовлять з адекватною Росією?
- На церковній паперті, де вона буде стоять з протягнутою рукою...
Колись читав цікаві "розмишлізми": В 90-ті Росія, в черговий раз, стала перед загрозою голоду. США дали "ніжки Буша", і "вудочку", щоб та навчилася ловить рибу... Зробили це взамін на обіцянки демократичних реформ і відмови від агресивних замашок...Росія "ніжки Буша" з"їла, "віджерлася," вудочку поламала, і колупаючись уламками в зубах, заявила: "Пошли нахер со своей демократией!"...
такшо) кацапи веред!