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 За рубежом
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Все про:договор (244) НАТО (6202) ракеты (718) Россия (71861) Столтенберг (630)

 60-дневный срок на исходе: Столтенберг напомнил РФ о требованиях США и об ответственности за сохранение ДРСМД

Россия несет ответственность за сохранение договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"От России зависит сохранение ДРСМД, так как Россия несет ответственность за то, что договор оказался под угрозой", - заявил он, выступая в Бухаресте на неформальной встрече министров обороны ЕС.

"Все союзники НАТО согласны, что важно, чтобы Россия вернулась к исполнению (договора. - Ред.) прозрачным и поддающимся проверке способом. Это крайне важно, так как 60-дневный период закончится на этих выходных", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заседании Совета Россия-НАТО мы обсудили две важные темы: Украину и ДРСМД. Разногласия сохраняются, - Столтенберг

Если Россия не начнет исполнять обязательства по соглашению, заявил Столтенберг, то НАТО "нужно быть готовым к миру без ДРСМД".

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателями нарушает договор. Ультиматум истекает 2 февраля, после чего США, как заявил Помпео, приостановят своё участие в ДРСМД, если Россия не выполнит требование.

Источник: https://censor.net.ua/n3109161
 
   
 Топ комментарии
 
а я думаю шо это козломордых поубавилось=))

Кремлеботов вышвырнули на мороз
Компания-арендодатель устала от ежедневных звонков о минировании и расторгла договор с токсичным арендатором.
«Фабрика троллей» лишилась офиса в БЦ «Лахта-2»
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Ключевая фраза "по Европе". Заметь, не по США. О последствиях для москвобада не задумывался? Вероятно, что после подобных попыток прекратит свое существование не только высосанная из пальца Московия, но и подавляющее большинство граждан этого козлостана. И в этот раз навсегда. Понтами-то сильно не повоюешь.
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Мені прекрасно це відомо...Уже писав не раз:
- Де можна розмовлять з адекватною Росією?
- На церковній паперті, де вона буде стоять з протягнутою рукою...
Колись читав цікаві "розмишлізми": В 90-ті Росія, в черговий раз, стала перед загрозою голоду. США дали "ніжки Буша", і "вудочку", щоб та навчилася ловить рибу... Зробили це взамін на обіцянки демократичних реформ і відмови від агресивних замашок...Росія "ніжки Буша" з"їла, "віджерлася," вудочку поламала, і колупаючись уламками в зубах, заявила: "Пошли нахер со своей демократией!"...
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а я думаю шо это козломордых поубавилось=))

Кремлеботов вышвырнули на мороз
Компания-арендодатель устала от ежедневных звонков о минировании и расторгла договор с токсичным арендатором.
«Фабрика троллей» лишилась офиса в БЦ «Лахта-2»
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Пусть "Вофка" их разместит в бомбоубежище, построенном для Сталина - его точно "заминировать" не смогут...
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"Вофка", пора "платить по кредитам"... Россия утратила "кредит доверия" перед мировым сообществом, и начинает "выставлять счета"... Американцы начали первыми... Интересно, Путин реально решил "письками меряться" с США? Ведь при реальном отказе от договора по РСМД, ВПК США наклепают нужных ракет и боеголовок за несколько месяцев... Денег в бюджете хватит... (Кстати, а не с этим-ли "шатдаун" связан? Ведь деньги на строительство "мексиканской стены", Трамп планирует взять из денег, направляемых именно в бюджет вооружённых сил...).
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"Очепятка" - "начинают выставлять счета"...
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Что будет после того как наклепают? Война? И на чьей территории?
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На российской... Попытки запуска "Сарматов", "Булав", "Тополей" показали, что половина их "летят по непредсказуемой траектории", и будут падать, в основном, на "Воронеж", однако, "ответка" от американцев, прилетит реальная...
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А что помешает запустить ракеты по Европе? Особенно по тем кто поближе?
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России? Рукожопость... Рукожопость помешает... Кроме того, ядерный удар по любой стране поставит Россию за пределы цивилизационных отношений... Это будет всё равно, что объявить её "вне закона"...
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Ключевая фраза "по Европе". Заметь, не по США. О последствиях для москвобада не задумывался? Вероятно, что после подобных попыток прекратит свое существование не только высосанная из пальца Московия, но и подавляющее большинство граждан этого козлостана. И в этот раз навсегда. Понтами-то сильно не повоюешь.
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Якщо США вірили кацапам, то вони або дурні, або божевільні. На початку 80-тих США розміщували РСД на території своїх союзників. В ссср здійнявся шалений лемент. Совки лише мовчали, що розміщення цих ракет є відповіддю на совкові ракети. В РВСН тоді всі вільні військовослужбовці були залучені до розміщення СС-20 в Білорусі та Балтії. Я вже не кажу про військоволполонених (стройбат -- саме такий жалюгідний вигляд військовополонених вони мали; бачив їх в одному з полків Поставської (32) дивізії 50 ракетної армії де вони будували стартові позиції). Все працювало денно і нощно.

Коли совок отримав адекватну відповідь + війна в Афганістані, в яку він вліз, тоді він притиснув хвоста та погодився на Договір. Коли ж кацапи трохи від'їлися на "стегенцях_буша", у них раптом знову почало свербіти "вЄлічіЄ". І знову взялися за старе.
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Мені прекрасно це відомо...Уже писав не раз:
- Де можна розмовлять з адекватною Росією?
- На церковній паперті, де вона буде стоять з протягнутою рукою...
Колись читав цікаві "розмишлізми": В 90-ті Росія, в черговий раз, стала перед загрозою голоду. США дали "ніжки Буша", і "вудочку", щоб та навчилася ловить рибу... Зробили це взамін на обіцянки демократичних реформ і відмови від агресивних замашок...Росія "ніжки Буша" з"їла, "віджерлася," вудочку поламала, і колупаючись уламками в зубах, заявила: "Пошли нахер со своей демократией!"...
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101 -е предупреждение **..тому ботоксному окурку
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Мацкалопітеки не тільки не збираються виконувати ДРСМД. Вони підтерлись цим папірцем і нарощують ракетні види озброєння. Рашен-фюрер, виплеканий вічно стурбованим Заходом - на совісті гейропок і асашаїв.
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Хватит языком чесать. Где новые санкции против болотной дичи? Похоронены под СП-2?
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совок, теж гонку озброєнь проводив,
такшо) кацапи веред! 60-денний термін спливає: Столтенберг нагадав РФ про вимоги США і про відповідальність за збереження ДРСМД - Цензор.НЕТ 3187
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А на коленях "напоминать" не пробовали? Может быть хватит включать дурака?
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С парашей любые договора бесполезны. Госдеп, жги !!!
60-денний термін спливає: Столтенберг нагадав РФ про вимоги США і про відповідальність за збереження ДРСМД - Цензор.НЕТ 8706
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом60-дневный срок на исходе: Столтенберг напомнил РФ о требованиях США и об ответственности за сохранение ДРСМД
 
 
 
 
 
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