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 Враг за сутки 7 раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет. Уничтожены двое террористов, а также МТЛБ-У и ЗУ-23-2 противника, - штаб

30 января российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе три раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись:
- из ручных гранатометов - в районе поселка Павлополь;
- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия автоматических гранатометов - вблизи города Марьинка;
- из гранатометов - в районе населенного пункта Новомихайловка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских сил:
- из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Кряковка;
- из автоматических гранатометов и стрелкового оружия минометов - в районе Хутора Вольный;
- из минометов калибра 82 мм - в районе города Попасная;
- из минометов калибра 82 мм. - в районе населенного пункта Крымское и зенитной установки ЗУ-23-2 установленной на МТЛБ-У.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли украинские позиции в районах Кряковки, Вольного и Павлополя, потерь нет, - пресс-центр ООС

"Умелыми действиями украинских военнослужащих минометная батарея противника была подавлена, МТЛБ-У и зенитная установка уничтожена.

По данным разведки, 30 января, двое оккупантов были уничтожены, трое получили тяжелые ранения.

Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

"Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - сказано в сообщении.

Враг за сутки 7 раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет. Уничтожены двое террористов, а также МТЛБ-У и ЗУ-23-2 противника, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109160
 
   
 Топ комментарии
 
Респект!!!! Нет потерь радосные вести. Но не радуют что рашики обстреливают. Держитесь ребята победа будет за нами
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Ох і гарна новина, Воїни України дали гарних пістюлин расіянським окупантам, відправивши двох чортів до дому, у пекло, а ще інших у чергу до пекла поставили!!! Слава Героям України!!! смерть клятой расії!!!!
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Респект!!!! Нет потерь радосные вести. Но не радуют что рашики обстреливают. Держитесь ребята победа будет за нами
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Ох і гарна новина, Воїни України дали гарних пістюлин расіянським окупантам, відправивши двох чортів до дому, у пекло, а ще інших у чергу до пекла поставили!!! Слава Героям України!!! смерть клятой расії!!!!
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эх и до чего же приятно с утра читать такие новости: хорошее настроение на весь день!
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Ничего, они и МТЛБ, и "ЗУшку", новые, с закрашенными номерами, в очередном забое откопают... "У нас, в "Бразилии" ("на Данбассе"), много этих "Педров" (шахт)...". А шахтёрские жёны новых "новороссов" нарожают... (Тем более, что "новороссы" отличаются от нормальных людей тем, что рождаются уже взрослыми и "обученными военному делу настоящим образом...").
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Чим допоможе? В Росії зменшиться населення, однак збільшиться кількість надгробків на кладовищах... А в Україні - збільшиться кількість металолому...
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Здесь вообще-то новость другого плана, причем здесь выборы??? А если ты троль, и твоя задача лить говно, то поищи другое место!
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Згоден з Атиллою, до чого тут "вибори"? Провокації нормальну людину не підбурять для дискусії з цього питання саме в цій статті! А вам "тролям" шукати інше місце для промивання мізків!
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С утра под чашечку кофе такие новости очень приятно читать! Раша пора домой!
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Ось і ще одна перемога ООС над рашистами!) Слава Україні!!!
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Особенно радует то,что зашкваренные сепары больше не будут делать детей и портить генофонд Земли.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки 7 раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет. Уничтожены двое террористов, а также МТЛБ-У и ЗУ-23-2 противника, - штаб
 
 
 
 
 
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