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 Политика Украины, Происшествия
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 Отец Гандзюк ответил Гордееву и Мангеру: "Мной никто не манипулирует. Ради памяти Кати я буду бороться до конца"

Отец убитой херсонской активистки Катерины Гандзюк заявил, что все попытки политиков "договорится с ним" будут неудачными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Виктор Гандзюк отметил: "Всем, кто хочет со мной поговорить, договориться, "порешать", напугать, наобещать хочу сказать - не старайтесь зря.

Мной никто не манипулирует.

Я не представляю ничьих интересов, кроме своих.

Мне ничего не нужно. Я никого и ничего не боюсь.

Самое в моей жизни уже случилось. Мне больше ничего и никого терять.

Ради светлой памяти Кати за истину в расследовании его смерти я буду бороться сознательно, до конца, несмотря ни на что.
Это мое безповоротное решение и ничто меня не остановит".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Батькивщина" и БПП для меня - партии убийц моей дочки", - Виктор Гандзюк, отец Екатерины Гандзюк

Напомним, отец херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк обратился с открытым письмом к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с тем, чтобы они дали политическую оценку действиям главы Херсонской ОГА и партийца Блока Петра Порошенко Андрея Гордеева, а также главы Херсонского областного совета, партийца "Батьківщини" Владислава Мангера, которые, по словам отца Екатерины Гандзюк, тесно сотрудничают с подозреваемым в организации убийства его дочери криминальным авторитетом Москалом.

Также смотрите: "Дайте комиссии работать дальше", - нардеп Борислав Береза попросил продлить работу ВСК по Гандзюк. ВИДЕО

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

Источник: https://censor.net.ua/n3109153
 
   
 Топ комментарии
 
А форум Цензора укажет ему виновных?
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Многие презирают честных людей которые мешают "жить"...
тут есть два варианта:
первый так как закончилась история с Гонгадзе...,
второй: отец возьмет сайгу и завалит виновных в смерти дочери...
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Не всё там так честно,патриотично и красиво,как в слепеной в сми картинке.Грязи там немеряно,и в той грязи измарались все без исключения.
А теперь начались манипуляции на этой теме.И виноваты в этом все,и власть и всякие "активисты" в том числе.Было жестокое убийство человека.Именно человека,а не активистки,спортсменки и т.д.Но вой подняли-"патриотов убивают",и пошло-поехало,политика,пиар,отмазки.
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Гордеев в данном контексте также вспомнил выражение Степана Бандеры о том, что "Нам не так страшны русские вши, как украинские гниды". По его мнению, именно "украинские гниды пытаются через такие страшные вещи как смерть ребенка Виктора Гандзюка расшатывать ситуацию в регионе".Источник:https://censor.net.ua/n3109086
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Вбивство Гандзюк дуже брудна і важка справа. Тепер ми побачили що у цій справі ветеранів АТО, партію БПП та разом з ним "Батьківщину". Ця справа для багатьох разрив шаблонів, бо показує які можуть бути ветерани АТО та кримінальну співпрацю БПП і нібито опозицію з "Батьківщини".
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ее еще со школы презирали все одноклассники! радоваться надо, что страна очистилась от этой грязи
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Тому її треба так жорстоко вбивати?
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Многие презирают честных людей которые мешают "жить"...
тут есть два варианта:
первый так как закончилась история с Гонгадзе...,
второй: отец возьмет сайгу и завалит виновных в смерти дочери...
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Виновные Батько Гандзюк відповів Гордєєву і Мангеру: "Мною ніхто не маніпулює. Заради пам'яті Каті я боротимуся до кінця" - Цензор.НЕТ 7711 вся власть которая добралась до корыта на трупах майдана и не уничтожила старую систему а возглавила ее...
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Перерахуй усіх відповідальних за це та за кого голосувати на виборах (назови прізвище).
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За це що не сидят депутати, які голосували за диктаторські закони Януковича, за це що не сидить його головний спонсор і вигодоотримувач правління Ахметов, за це що не сидять Труханов, Бойко, Гепа, Вілкули... за це що система залишилась старою..., винен один *****...
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Тобто прізвища нема. Це все, що я хотів почути🤔
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Ти суть зрозумів Батько Гандзюк відповів Гордєєву і Мангеру: "Мною ніхто не маніпулює. Заради пам'яті Каті я боротимуся до кінця" - Цензор.НЕТ 452 ... а призвіще на цукерках прочитай...
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Це не аргумент від тебе, а демагогія.
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Роттердам+ беззаперечний доказ моєї демагогії... симбіозу "нової влади" і старих злодіїв.. які живуть по новому...
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Якщо батько буде вбивати, то ця кримінальна справа стане більш заплутаною і змушені будуть посадити балько. Після цього виявляться деталі, де стане відомо про неоднозначність справи... Тому тільки прискипливий розгляд у ЗМІ та суді розкриють цей страшний злочин.
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У справі Гонгадзе, є плівки достовірність яких підтвердили західні експрети, є виконавець, який вказав хто замовник... є розгляд ЗМІ... посадили замовника? Батько Гандзюк відповів Гордєєву і Мангеру: "Мною ніхто не маніпулює. Заради пам'яті Каті я боротимуся до кінця" - Цензор.НЕТ 858
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Замовника не посадили, але є міжнародні суди, які теж не допомогли встановити замовника. Чому?
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Які? дай мені хоча б одну силку на цю справу в міждународних судах... окрім позуву Мирослави в ЕСПЛ, у якій вона виграла суд проти Украіїни-влади за затягування розслідування цього злочину...
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Отже посилань нема, саме про це я тобі написав. Тому ця справа не вирішує, що вирішення питання це самостійне вбивство.
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Є плівки, є виконавець, вони вказують на імя замовника Кучму, чого нашим судам не вистарчає? політичної волі прогнившої системи...
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Так чому не подали у міжнародні суди, якщо наші суди не можуть встановити замовника? Ця справа не створює прецедента для рішення, що треба лише вбивати у відповідь.
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Не всё там так честно,патриотично и красиво,как в слепеной в сми картинке.Грязи там немеряно,и в той грязи измарались все без исключения.
А теперь начались манипуляции на этой теме.И виноваты в этом все,и власть и всякие "активисты" в том числе.Было жестокое убийство человека.Именно человека,а не активистки,спортсменки и т.д.Но вой подняли-"патриотов убивают",и пошло-поехало,политика,пиар,отмазки.
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обычные криминальные разборки связанные с переделкой вырубки леса!
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Ми про це чули, але вбивати таким чином не є призирством у школі.
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ну так если нечего терять тротил в зубы и покарай обидчиков, только так, во всем мире, во все времена, можно добиться справедливости, к сожалению других путей реально нет, не было и не будет
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Ясен пень, что отец понимает слова чинуш. Что они ему могут по существу сказать, если никто в отставку от корыта не пошел? Каждый барыга на своей совести имеет не одну Гандзюк.
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Виктор Гандзюк, мені жаль вас, ми живемо в капіталістичній країні самого гіршого зразку, бо в Європі існує порозуміння хоч якесь між людьми праці і буржуями, а у нас все вирішує бабло.....І поки люди праці та дрібні підприємці не зрозуміють це, поки не об'єднаються і не будуть вимагати для себе прав, поки у них не пробудиться класова свідомість і розуміння необхідності класової боротьби демократичним шляхом через мітинги, страйки і т.п., доти у нас не буде ні президента, ні держави, яка би дбала за інтереси всього суспільства, доти у нас не буде ніякого громадянського суспільства....
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Гляньте його профіль. Мабуть він косить від армії, створює імідж шизофреніка.
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Господа, будьте добры, объясните четко за что заказали и убили эту девушку, я как то пропустил это мимо, и из СМИ нихрена не понятно. Что покойная из себя представляла ? кому мешала ? кто (по вашему мнению) ее заказал ?

потому что я ничего не понял. для моего понимания ближе тот мужик, который около суда завалил двух кредиторов, а тут что ? какая то тонкая политика ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтец Гандзюк ответил Гордееву и Мангеру: "Мной никто не манипулирует. Ради памяти Кати я буду бороться до конца"
 
 
 
 
 
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