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 За рубежом
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Все про:Венесуэла (125) Мадуро (12)

 Мадуро заявил о готовности к переговорам с оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуроготов сесть за стол переговоров с лидерами венесуэльской оппозиции.

Об этом Мадуро рассказал в интервью российскому агентству "РИА Новости", обнародованном в среду, 30 января. пердает Цензор.НЕТ, со ссылкой на DW.

По его словам, темой разговора с оппозицией должен стать "благо Венесуэлы", 

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Впрочем, Мадуро подчеркнул, что для этого нужно посредничество со стороны других стран, поэтому он посылает письма руководителям отдельных неравнодушных государств, чтобы те "поддержали диалог" в Венесуэле.

Мадуро также добавил, что готов поддержать проведение новых парламентских выборов в стране.

"Это - хорошая форма политической дискуссии", - признал венесуэльский президент.

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Требование провести досрочные президентские выборы, на чем сейчас настаивают многие страны, Мадуро снова отверг, назвав их "бессмыслицей". "Если империалисты хотят новых выборов, то пусть подождут до 2025 года", - сказал он.

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Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.

Поддержку Мадуро выразили, в частности, Россия, Беларусь и Турция.

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Во время протестов за последние несколько дней в Венесуэле погибли по меньшей мере 16 человек, сотни находятся под арестом. Участники митингов требуют отставки Мадуро.

Источник: https://censor.net.ua/n3109152
 
 
 Топ комментарии
 
Янукович накануне большого шухера тоже что-то там с оппозицией договаривался и подписывал.
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Овощ номер два😂 в следующей серии побег на паРашу к хуйлу 😂
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"Президент Венесуэлы Николас Мадуроготов сесть за стол переговоров с лидерами венесуэльской оппозиции."
Хто такий Мадуроготов?
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"Президент Венесуэлы Николас Мадуроготов сесть за стол переговоров с лидерами венесуэльской оппозиции."
Хто такий Мадуроготов?
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Це той самий Мадуро, але вже на стадії того, що став стравою=готовий.
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Золотишко в рашку уже самолетом переброшено??
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верить мадуре что кремлевскому недомерку
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Янукович накануне большого шухера тоже что-то там с оппозицией договаривался и подписывал.
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Овощ номер два😂 в следующей серии побег на паРашу к ***** 😂
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Та судя по тоннажу золота мадура-дура, губа не дура! А шапкокрад локти изгрыз---20 тонн не шутки. Рекорд побит и надолго. Теперь ждём пуздра северо-корейского. Он последний среди диктаторов. Правда есть ещё один----но тут не дождёмся. Там стадо вековое----как мамонты.
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Да---тут не отнять, кгб всегда умело бабло оприходовать. Туда он свёз бумагу зелёного цвета, а обратно золото. Как бы его и нам тему Полуботка раскрутить?! Возьмём бумажными фунтами. Красивые кстати. Бумажными отдадут думаю.
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Растов не резиновый! Приходится тянуть.
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Не ждать, а вешать. Уже один прохлаждается в параше.
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там на парашии скоро улицы экс-презиков будут - отстойник ма - дуриков Мадуро заявив про готовність до переговорів з опозицією - Цензор.НЕТ 3879 Мадуро заявив про готовність до переговорів з опозицією - Цензор.НЕТ 6077
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У цій ситуації найкращий вихід перевибори.
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А может ботекс мечтал там сделать военную базу - а тут вроде облом ?
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Колян не очкует?
Вован сказал, шоб Колян не очковал...
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Ему просто говорить, вон когда только свет вырубили Уоуа чуть не обосралсо Мадуро заявив про готовність до переговорів з опозицією - Цензор.НЕТ 7270
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Мадуро пишет на форуме по русски:
-Скоро буду у вас в Ростове. Что брать?
Ему отвечает Янукович:
-Здесь очень холодно! Бери шапку!!!
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Moskoviya-esto es culo de todo el mundo,maduro iho de putaputin!!!bete para culo putaputin!!!!!
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Он был всегда дурой.....каждый водитель троллейбуса может управлять страной🤣
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- На Мадуро сдавайте.
- Но я уже сдавал!
Мадуро заявив про готовність до переговорів з опозицією - Цензор.НЕТ 8362- Это вы на Асада сдавали, Мадуро у нас в следующем квартале
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ма ма ма ма ма дура, бла бла бла бла бла (С) Бонни ЭМ
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Патриотически настроенные люди 2014, неравнодушные государства 2019 ни разу не палевно ))) четкий почерк *****
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Ожидается, что завтра Европейский парламент признает Гуайдо исполняющем обязанности президента Венесуэлы.
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Николас Мадуроготов ?

это что он уже сменил фамилию на российскую по звучанию?)
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Просто он в Готы записался. Раньше панком был
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Хлебокомбинаты резко уменьшили производство традиционных видов хлеба, особенно сокращение затронуло изделий из ржаной муки.В 2018 году в Украине значительно сократилось производство хлеба. Больше всего сокращение коснулось производства ржаного хлеба. Об этом в среду, 30 января, сообщает Госстатистики. Так, производство ржаного хлеба в прошлом году по сравнению с 2017 годом сократилось почти на 48% - до 6 тысяч 16 тонн. В то же время пшеничного хлеба в Украине в минувшем году стали выпекать лишь на 10% меньше, чем годом ранее. В 2018 году его было произведено 395 тысячи 35 тонн. Также упало производство ржано-пшеничного и пшенично-ржаного хлеба в прошлом году - на 10%, до 299 тысяч 315 тонн. Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения упало на 9,6% по сравнению с 2017 годом - до 949 тысяч 235 тонн. Меньше стали выпекать и диетического хлеба - на 7,6%. В минувшем году его выпустили 1000 451 тонны. Однако, возросло производство других видов хлеба - на 31,6%, до 5 тысяч 347 тонн. - https://korrespondent.net/business/companies/4059614-v-ukrayne-staly-menshe-vypekat-khleba. Тут тільки 2 висновки : або люди почали менше їсти, прослухавши пана Реву, або люди внаслідок реформ, особливо пенсіонери, змінили місце проживання - переїхали на цвинтарі.
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Время тянет,щоб штыки собрать на то золото,що упёр.Потом захватит якусь область и будет референьдить с отморозками вахтовиками буровых из ЧВК Вагнер.Короче сразу его треба валить,пока до этого не дошло Мадуро заявив про готовність до переговорів з опозицією - Цензор.НЕТ 3260
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Так Боинг мацква послала туда вместе с политтехнологами - они ему тексты пишут
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Если США жёстко не загасит этот очаг,в стадии развития,там буде война.Бо перемовини,це безубые заклики ООН и озабоченности.Рашку этим не цепанёшь.Сразу гасить,а потом можно и разговоры разговаривать Мадуро заявив про готовність до переговорів з опозицією - Цензор.НЕТ 494
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Так вроде банк перекрыли . А у рашки денег платить военным нет. Думаю, что рашка ПО ПРИНЦИПУ АРМЕНИИ попытается договориться с новым лидером
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Доля этого нужно посредничество со стороны других стран, поэтому он посылает письма руководителям отдельных неравнодушных государств, чтобы те "поддержали диалог" в Венесуэле. Источник: https://censor.net.ua/n3109152
И ГЛЕ ЖЕ РАША СТОЛЬКО ВОЙСК НАЙДЕТ , чтобы провести достойно переговоры по типу Минска? 😀😀😀
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с гибридными шулерами за стол? По-любому и отмадурят
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пример того как халява развращает, никто не парится чтобы что-то произвести, и в результате даже халяву добывать разучились.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМадуро заявил о готовности к переговорам с оппозицией
 
 
 
 
 
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