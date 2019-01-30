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 Судебные дебаты в деле о смертельном ДТП в центре Харькова перенесли на 6 февраля

Киевский районный суд Харькова назначил дату начала судебных прений по делу о ДТП, которое произошло на улице Сумской в ​​октябре 2017 года.

Об этом сообщает корреспондент Громадського из зала суда, передает Цензор.НЕТ.

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О переносе дебатов на 6 февраля ходатайствовал прокурор Игорь Омельченко, чтобы изучить материалы дела.

Также во время заседания защитник обвиняемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица ходатайствовал об отводе группы харьковских экспертов, но судья Виктор Попрас отклонил это ходатайство.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

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Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3109151
 
 
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это дело очередной тест судебной реформы и судебной системы Украины.И только благодаря СМИ зайцева еще не оправдана
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який тест в біса.....ти віриш в нашій країні в справедливість?!!!!! Справедливі рішення суддів скоріше є виняток із загальної суддівської практики.
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Захоплююча правоохоронна боротьба продовжується з гідністю!
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ладно, так и быть. возьму Зайку на поруки, и женюсь на ней по контракту, после разговора с ее папой. ну да и хрен с ним, Дрона возьму на работу водителем.
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