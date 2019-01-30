 Он умрет, если срочно не сделать операцию, - отец украинского узника в РФ Гриба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил его отец Игорь Гриб в комментарии изданию "Настоящее Время".

"На анализах, сделанных российскими медиками, украинский профессор Василий Притула, который лечит Павла с детства, сделал медицинское заключение о прогрессе болезни Павла. У него появилась новая болезнь - начальная стадия цирроза печени. Когда он вчера был у невропатолога, то врач вообще сказал, что там могут быть симптомы болезни Альцгеймера. Жена сказала, что врач был в шоке из-за состояния его здоровья", - рассказал отец политзаключенного.

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Игорь Гриб напомнил, что в 2017 году перед тем, как Павла похитили, он готовился к операции.

"Более чем полтора года он находится за решеткой, там где его били, издевались, где есть постоянное психологическое давление, где нечеловеческие условия пребывания и еще болезнь с детства. Я хочу напомнить, что он инвалид с детства. (Все это - УП) Соответственно и привело к такому состоянию здоровья, что он просто умрет, если сейчас срочно не сделать медицинскую операцию", - отметил мужчина.

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Напомним, Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына Павла в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и задержали". Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После - исчез.

Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о сыне. Игорь Гриб уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

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7 сентября 2017 года директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле,находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба якобы приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он якобы склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

Подробно о том, с чего начиналась эта история, о сути дела и обвинения, а также о судебном заседании читайте в статье "Не было у детей планов взрывать школу!". Любовно-агентурная история Павла Гриба".