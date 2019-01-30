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 Процедуру доследственной проверки перед регистрацией уголовного производства нужно вернуть, - Холодницкий

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий видит целесообразность в возвращении процедуры доследственной проверки перед регистрацией уголовного производства.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в интервью телеканалу ZIK, говоря о том, что именно его не устраивает в законодательной базе, Н.Холодницкий отметил: "Есть определенные тезисы, которые, как я считаю, надо изменить".

"Я считаю, что нельзя регистрировать поголовно по любому заявлению производство. В Украине зарегистрировано более 2 млн производств... Я считаю, что надо вернуть доследственную проверку, это мое убеждение как юриста, как прокурора", - пояснил Н.Холодницкий.

Он также добавил, что любое уголовное производство - это затрата государственных средств на привлечение следователя, проведение экспертиз, выемок и других следственных действий.

"Поэтому я считаю, что этот момент (доследственную проверку) надо вернуть. Тогда мы будем видеть фильтры между уголовным преступлением и административным правонарушением", - добавил руководитель САП.

Также читайте: В судах лежат "мертвым грузом" дела о топ-коррупции, в частности, экс-врио ректора НАУ Харченко, Концерна РРТ и ГПЗКУ, - Холодницкий

Источник: https://censor.net.ua/n3109148
 
 
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а оплату авансом не? Процедуру доследственной проверки перед регистрацией уголовного производства нужно вернуть, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 2443
и премию сразу - гулять так гулять Процедуру доследственной проверки перед регистрацией уголовного производства нужно вернуть, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 5284
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К сожалению уровень нашей полиции находится на таком уровне, что самый доскональный закон окажется бесполезным. О говорить о праве и полиции как то вообще не приходится. Прокуроры мало чем отличаются по отсуствию понятия о праве с типа полиции.
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а у нас есть право закон? - не не слыщали))))) Процедуру доследственной проверки перед регистрацией уголовного производства нужно вернуть, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 6042
сепары гуляют а патриоты сидят Процедуру доследственной проверки перед регистрацией уголовного производства нужно вернуть, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 9601
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Ну если сепаров еще можно как то определить, то с патриотами дело намного хуже. Я уж как тл и не вижу патриотов. Вижу только бизнесменов зарабатывающих на патриотизме.
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а торнадо заколотили себе по вилле Процедуру дослідчої перевірки перед реєстрацією кримінального провадження треба повернути, - Холодницький - Цензор.НЕТ 7610
и гоменюк - арестованый низачто 31 авнуста 15 года - и сидящий без обвинения - просто супербизнесюки Процедуру дослідчої перевірки перед реєстрацією кримінального провадження треба повернути, - Холодницький - Цензор.НЕТ 8751
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можно ещё парочку убитых напомнить - начиная с Сашка Билого
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Нужно первое что сделать это убрать со статей Уголовного кодекса время отсидки к примеру от 5 лет до 8 лет, нужно оставить максимальные сроки,чтобы убрать кормушку для судей и др, а преступник будучи в тюрьме может подать через 5 лет отсидки заявку на уменьшение срока до 5 лет и это будет правильно Процедуру дослідчої перевірки перед реєстрацією кримінального провадження треба повернути, - Холодницький - Цензор.НЕТ 9385
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Опять будут отказухи клепать и открывать только верняковые дела, раскрываемость 90%, прокурорам работы никакой, ляпота, а не жизнь. Процедуру дослідчої перевірки перед реєстрацією кримінального провадження треба повернути, - Холодницький - Цензор.НЕТ 6974
И это предложение от руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Приплыли.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПроцедуру доследственной проверки перед регистрацией уголовного производства нужно вернуть, - Холодницкий
 
 
 
 
 
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