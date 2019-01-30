 Процедуру доследственной проверки перед регистрацией уголовного производства нужно вернуть, - Холодницкий

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в интервью телеканалу ZIK, говоря о том, что именно его не устраивает в законодательной базе, Н.Холодницкий отметил: "Есть определенные тезисы, которые, как я считаю, надо изменить".

"Я считаю, что нельзя регистрировать поголовно по любому заявлению производство. В Украине зарегистрировано более 2 млн производств... Я считаю, что надо вернуть доследственную проверку, это мое убеждение как юриста, как прокурора", - пояснил Н.Холодницкий.

Он также добавил, что любое уголовное производство - это затрата государственных средств на привлечение следователя, проведение экспертиз, выемок и других следственных действий.

"Поэтому я считаю, что этот момент (доследственную проверку) надо вернуть. Тогда мы будем видеть фильтры между уголовным преступлением и административным правонарушением", - добавил руководитель САП.

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