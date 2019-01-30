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 Общество
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 Более 6 тысяч избирателей изменили место голосования, - ЦИК

Возможностью временно изменить место голосования воспользовались 6328 избирателей.

Такие данные приводятся на сайте Государственного реестра избирателей Центральной избирательной комиссии, информирует Цензор.НЕТ.

Из них больше всего жителей Донецкой (3359) и Луганской (1350) областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК зарегистрировала кандидатов Зеленского, Богословскую и Смешко, а также 13 наблюдателей

Как напоминают в ЦИК, согласно части третьей статьи 7 Закона Украины "О Государственном реестре избирателей" и постановлению Комиссии от 13 сентября 2012 года №893 по мотивированному обращению избирателя, который имеет право голоса на соответствующих выборах, орган ведения реестра может временно (на период их проведения) изменить избирателю место голосования без изменения его избирательного адреса.

При этом украинцы, имеющие прописку на временно оккупированных территориях, могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Также читайте: Жители оккупированных территорий и переселенцы никак не ограничены в возможности проголосовать на выборах президента, - Тука

Источник: https://censor.net.ua/n3109142
 
 
 Топ комментарии
 
им вообще лет на 20 надо запретить в выборах участие принимать
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Клас, вони у 2014 вже наголосували на "рєфєрєндумє". Може достатньо?
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Да не 25 миллионов , переехали от Ахендовского подальше .
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Клас, вони у 2014 вже наголосували на "рєфєрєндумє". Може достатньо?
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Владислав, а може достатньо навішувати на переселенців ярлики? З чого ви взяли, що ми массово ходили на той референдум? У вас статистика якась наявна?

Звісно, є такі ідіоти, але і серед місцевих я щось не помітив видатної політичної обізнаності.
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4 миллиона!
Более 6 тысяч избирателей изменили место голосования, - ЦИК - Цензор.НЕТ 6167
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не уместная картинка ,все избирательные пункты в рашке закрыты,гугл в помощь
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"При этом украинцы, имеющие прописку в ОРДЛО или Крыму, могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования."

К сожалению это не всегда так, сотрудники некоторых отделов ведения ДРВ ссылаются на отсутствие утверждённого перечня оккупированных территорий и требуют справку переселенца. Это касается ОРДЛО, с Крымом такой проблемы нет. По крайней мере так было две недели назад.
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им вообще лет на 20 надо запретить в выборах участие принимать
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в каждом восточном городе, где уровень жизни не высокий, полно гнилья и так...
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Дом ахендовского , человека , который не где не работал .Более 6 тысяч избирателей изменили место голосования, - ЦИК - Цензор.НЕТ 6054
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Порошенко во время войны Более 6 тысяч избирателей изменили место голосования, - ЦИК - Цензор.НЕТ 42
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https://gorky-look.livejournal.com/280332.html

Есть такое определение - «острый эксперимент». Ввели его Стругацкие, если я не ошибаюсь. Суть проста - это эксперимент, последствия которого могут значительно превозойти сумму полученных в результате его проведения знаний. В бытовом плане это, например, засунуть себе лампочку в рот. Или уронить трехлитровую банку нитроглицерина. Безусловно, какие-то новые пласты мироздания при этом откроются - но ну его ***** так экспериментировать. Если вы заметили, Катедра никогда не топит за кандидатов в президенты, хотя микутяет всех по очереди без особой жалости.Исключение, пожалуй, Порошенко - но я уже объяснял почему. Он, кроме того что Гарант, еще и Верховный Главнокомандующий страны, находящейся в условиях войны. А я, как человек, имеющий определенное отношение к этой войне, не вижу возможности обсуждать действия командира на поле боя. Вот когда (и если) его попрут, у меня найдется и для него пару теплых слов. Может быть даже горячих. Нарид этого не понимает, и часто дразнится «порохоботом». Особенно этим увлекаются ходоки от Юлии Володымыровны. Они вообще интересные люди. Сообщают: вот вы ловко пишете, почему вы ничего не хотите написать хорошего про Тимошенко? А мы вам за это дадим флажок и значок с символикой. Вам что, жалко? Вы что, порохобот? Я обычно отвечаю - вот у вас машина хорошая, дайте покататься. Вам что, жалко? Вы что, жлоб? Касательно Юлии Володымыровны. Когда многие из вас, дорогие читатели, называли собаку «гавгав», а кашу «нямням», она уже была вице-премьером. Причем не по оленеводству и грибоведению, а на одном из стратегически важных постов - топливно-энергетическом. А вообще, за 20 лет ее политической деятельности она побывала на всех более-менее значимых должностях, от нардепа и вплоть до премьерской ....»

(далі https://gorky-look.livejournal.com/280332.html )
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБолее 6 тысяч избирателей изменили место голосования, - ЦИК
 
 
 
 
 
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