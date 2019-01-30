 Новый план ОБСЕ не сможет заменить Минские соглашения, но может быть их инструментом, - представитель МинВОТ Гримчак

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак в эфире Громадського, передает Цензор.НЕТ.

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Он отметил, что Минские соглашения имеют важное значение в вопросе санкций против России.

"Это не является заменой Минска. Это невозможно, то, что там предлагается. Потому что Минские так называемые договоренности, они являются частью резолюции Совета безопасности ООН, проголосованные в 2015 году. Решение Совбеза ООН обязательное для выполнения всеми странами. И сегодня большая часть санкций, которая наложена на Россию, наложены именно за невыполнение Минских договоренностей", - рассказал Гримчак.

В то же время, он сообщил, что их можно частично рассматривать как инструмент выполнения Минских договоренностей.

Гримчак также добавил, что пока Россия не соглашается на размещение миротворческой миссии на границе между Украиной и Россией дальнейшее движение в вопросе миротворческой миссии невозможно.

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Напоминаем, спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик сообщил в интервью австрийской газете "Кляйне Цайтунг" о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Представитель генсека ООН заявил, что не получал обращений от Мартина Сайдика по новому "мирному плану" для Донбасса.