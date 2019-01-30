 Новый план ОБСЕ не сможет заменить Минские соглашения, но может быть их инструментом, - представитель МинВОТ Гримчак

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак в эфире Громадського, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что Минские соглашения имеют важное значение в вопросе санкций против России.
"Это не является заменой Минска. Это невозможно, то, что там предлагается. Потому что Минские так называемые договоренности, они являются частью резолюции Совета безопасности ООН, проголосованные в 2015 году. Решение Совбеза ООН обязательное для выполнения всеми странами. И сегодня большая часть санкций, которая наложена на Россию, наложены именно за невыполнение Минских договоренностей", - рассказал Гримчак.
В то же время, он сообщил, что их можно частично рассматривать как инструмент выполнения Минских договоренностей.
Гримчак также добавил, что пока Россия не соглашается на размещение миротворческой миссии на границе между Украиной и Россией дальнейшее движение в вопросе миротворческой миссии невозможно.
Напоминаем, спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик сообщил в интервью австрийской газете "Кляйне Цайтунг" о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
Представитель генсека ООН заявил, что не получал обращений от Мартина Сайдика по новому "мирному плану" для Донбасса.
Мінський так званий договорняк, що не ратифікований Верховною Радою України є для України юридично нікчемним. Таку думку висловлював суддя Конституційного Суду у відставці (до речі, відправлений у відставку за "неслух*яність" новообраному гаранту) і я з ним повністю згоден.