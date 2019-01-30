 САП внесет повторное представление на снятие депутатской неприкосновенности с Дубневича, - Холодницкий

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ вернула САП представление о снятии неприкосновенности с Ярослава Дубневича, - Сарган (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявилт руководитель Специализированной антикоррупционного прокуратуры Назар Холодницкий в интервью телеканалу ZIK в среду вечером.

"Я дал срок на устранение всех недочётов. Уверен, что на этой неделе или на следующей представление на Дубневича будет повторно внесено в Генеральную прокуратуру", - сказал он.

Ранее в Генеральной прокуратуре Украины заявляли, что представление в Верховную Раду о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Я.Дубневича требует доработки в части доказательной базы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ вернула САП представление о снятии неприкосновенности с Ярослава Дубневича, - Сарган (обновлено)

Напомним, братья Богдан и Ярослав Дубневичи - депутаты Верховной Рады. Богдан - 8-го созыва, Ярослав - 7 и 8-го созывов. Выходцы из Львовщины. Кроме пребывания в органах власти различных уровней, братья успели стать известными как бизнесмены, чьи фирмы часто побеждают в государственных тендерах или предоставляют услуги государству в обход конкурсных соревнований. Например, НАБУ ранее выигрывало суд по противозаконности поставки фирмами братьев-депутатов запчастей для "Укрзализныци".

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Расследование касается 2013-2015 годов. По версии следствия, две коммерческие братьев Дубневичей, ООО "Энергия-Новый Раздел" и "Энергия-Новояворовск", покупала по льготной цене газ для обогрева жилищ людей, ведь обеспечивают работу Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ. Но большую часть льготного газа было для производства электричества и продажи ее постороннему частной компании. Подозреваемые - топ-менеджмент компаний, реализовывали схему и легализовали впоследствии деньги.

Досудебное расследование по этому делу ведет Национальное антикоррупционное бюро. Задержания подозреваемых детективы провели в январе этого года. В деле фигурируют пять человек. Ущерб, причиненный государству, оценивается в размере около 1,4 млрд гривен.