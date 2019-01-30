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 САП внесет повторное представление на снятие депутатской неприкосновенности с Дубневича, - Холодницкий

Представление в Верховную Раду о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Ярослава Дубневича будет повторно внесено в ближайшее время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ вернула САП представление о снятии неприкосновенности с Ярослава Дубневича, - Сарган (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявилт руководитель Специализированной антикоррупционного прокуратуры Назар Холодницкий в интервью телеканалу ZIK в среду вечером.

"Я дал срок на устранение всех недочётов. Уверен, что на этой неделе или на следующей представление на Дубневича будет повторно внесено в Генеральную прокуратуру", - сказал он. 

Ранее в Генеральной прокуратуре Украины заявляли, что представление в Верховную Раду о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Я.Дубневича требует доработки в части доказательной базы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ вернула САП представление о снятии неприкосновенности с Ярослава Дубневича, - Сарган (обновлено)

Напомним, братья Богдан и Ярослав Дубневичи - депутаты Верховной Рады. Богдан - 8-го созыва, Ярослав - 7 и 8-го созывов. Выходцы из Львовщины. Кроме пребывания в органах власти различных уровней, братья успели стать известными как бизнесмены, чьи фирмы часто побеждают в государственных тендерах или предоставляют услуги государству в обход конкурсных соревнований. Например, НАБУ ранее выигрывало суд по противозаконности поставки фирмами братьев-депутатов запчастей для "Укрзализныци".

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Расследование касается 2013-2015 годов. По версии следствия, две коммерческие братьев Дубневичей, ООО "Энергия-Новый Раздел" и "Энергия-Новояворовск", покупала по льготной цене газ для обогрева жилищ людей, ведь обеспечивают работу Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ. Но большую часть льготного газа было для производства электричества и продажи ее постороннему частной компании. Подозреваемые - топ-менеджмент компаний, реализовывали схему и легализовали впоследствии деньги.

Досудебное расследование по этому делу ведет Национальное антикоррупционное бюро. Задержания подозреваемых детективы провели в январе этого года. В деле фигурируют пять человек. Ущерб, причиненный государству, оценивается в размере около 1,4 млрд гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3109140
 
 
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Вас всех метлой сранной гнать надо . Пока не кому .
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Да. Много лет уже вносят предложения , а ни одного бандита из Рады не посадили. А там куча аферистов, воров и проходимцев.
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они для того туда и пролазят чтоб нажратся и сипацца
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Не прикосновение снесет ДШК . Как с наших политиков , так и козломордых .
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да эта бодяга никогда не кончится САП внесет повторное представление на снятие депутатской неприкосновенности с Дубневича, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 5002
они импотенты все какието САП внесет повторное представление на снятие депутатской неприкосновенности с Дубневича, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 4514
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Интересно, повторно их пошлют так же или по-другому?
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а им и самим нах не надо - бабосов накосят и по будкам
прям борцания нанайских мальчиков друх с друхом САП внесет повторное представление на снятие депутатской неприкосновенности с Дубневича, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 9995
мне уже надоело = это бездарно и тягомотно САП внесет повторное представление на снятие депутатской неприкосновенности с Дубневича, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 2216
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Надо было вам братцы на президента баллотироваться, как Насиров, тогда за каких-то 2,5 ляма вам 2,5 месяца абсолютного спокойствия. А дальше Насиров вас научит.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСАП внесет повторное представление на снятие депутатской неприкосновенности с Дубневича, - Холодницкий
 
 
 
 
 
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