EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 За рубежом
  571  16
Все про:ООН (2698) Донбасс (17848) Сайдик (148)

 Сайдик не согласовывал с ООН свой мирный план урегулирования на Донбассе, - представитель генсека Дюжаррик

Генеральный секретарь ООН не получал обращений от спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартина Сайдика по новому "мирному плану" для Донбасса.

Об этом на брифинге 30 января рассказал представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видим из сообщений в СМИ, что кто-то предложил такой план. Я не знаю ни о каких официальных обращениях от ОБСЕ в ООН, которые разъясняли бы детали этого плана", - сказал спикер, отвечая на вопрос, обращались ли Сайдик и ОБСЕ к Генсеку и ООН для согласования нового "мирного плана".

Дюжаррик добавил, что он не может комментировать план Сайдика, не увидев его деталей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я сложно себе представляю хоть один документ, который одновременно могут ратифицировать ВР и Госдума РФ, - Ирина Геращенко о плане Сайдика

Он напомнил, что ООН, как и раньше, поддерживает усилия нормандской четверки, Трехсторонней контактной группы в Минске и ОБСЕ по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напоминаем, на днях спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик сообщил в интервью австрийской газете "Кляйне Цайтунг" о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Читайте также: Никакого принципиально нового плана нет. Как говорят: те же яйца, только в профиль, - Климкин о предложениях Сайдика

Источник: https://censor.net.ua/n3109139
 
 
 Топ комментарии
 
Мабуть з куйлом узгоджував.
 показать весь комментарий
 
по урегулированию ситуации на Донбассе.Источник: https://censor.net.ua/n3109139 - для тих , кому не зрозуміло - є "ситуація" на Донбасі і ніякої агресії з боку РФ офіційно не визнано !
 показать весь комментарий
 
"С кремлем зато все порешал" Офшоренко ще влітку 2014 ...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
по урегулированию ситуации на Донбассе.Источник: https://censor.net.ua/n3109139 - для тих , кому не зрозуміло - є "ситуація" на Донбасі і ніякої агресії з боку РФ офіційно не визнано !
 показать весь комментарий
 
 
Очень загыдочно.
Ситуация и ситуация.
А что за ситуация ....
 показать весь комментарий
 
"С кремлем зато все порешал" Офшоренко ще влітку 2014 ...
 показать весь комментарий
 
 
"...у меня есть план сесть в аэроплан - улететь от горя, а потом пустяк - лишь догнать косяк, птиц летящих к мору.." (С)
 показать весь комментарий
 
 
Так ніхто не бачив того плану. Може й нема його.
 показать весь комментарий
 
 
Есть ли у вас план, мистер Фикс? - Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!... Сайдик не согласовывал с ООН свой мирный план урегулирования на Донбассе, - представитель генсека Дюжаррик - Цензор.НЕТ 3440
 показать весь комментарий
 
 
Есть ли у вас план, мистер Фикс? - Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? У меня нет плана , но есть не плохой драп ...!
 показать весь комментарий
 
 
Петю всё устраивает. Разводить сопли и слёзы вокруг агрессию его.
 показать весь комментарий
 
Разводить сопли и слёзы вокруг агрессию конек Порошенко
 показать весь комментарий
 
той сайдик такаж наволочь як і мертвечук
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСайдик не согласовывал с ООН свой мирный план урегулирования на Донбассе, - представитель генсека Дюжаррик
 
 
 
 
 
 вверх