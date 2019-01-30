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 Политика Украины
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 Германия готова обеспечивать присутствие кораблей ВМС Бундесвера в Черном море, - Минобороны

Немецкая сторона заверила в готовности и в дальнейшем поддерживать Украину в вопросах деэскалации и сдерживания российской вооруженной агрессии, в том числе, путем обеспечения военного присутствия кораблей ВМС Бундесвера в Черном море.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Об этом шла речь во время встреч замминистра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолия Петренко с уполномоченным по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Федерального Министерства иностранных дел Германии Михаэлем Зильбертом и с парламентским государственным секретарем Бундесвера Томасом Зильберхорном в Германии.

"Немецкая сторона заверила в готовности и в дальнейшем поддерживать Украину в вопросах деэскалации и сдерживания российской вооруженной агрессии, в том числе, путем обеспечения военного присутствия кораблей ВМС Бундесвера в Черном море, добиваться освобождения украинских моряков и всесторонней поддержке реформ в секторе безопасности и обороны Украины", - отмечается в сообщении Минобороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопросы введения новых санкций ЕС против РФ и помощи Приазовью обсудят 18 февраля на заседании Совета Европы, - МИД Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3109137
 
   
 Топ комментарии
 
Ана.. на Бундесвер вся надежда...вот сп-2 достроят и дальше будут поддерживать Украину
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Вообще-то 6 субмарин у немцев, больше чем у Рашки на Балтике. И подлодки это новые, 2000-х годов постройки.
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Німці ж проживали на півдні Україні, може "виділити" їм діляночку під Донецьком
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Німці ж проживали на півдні Україні, може "виділити" їм діляночку під Донецьком
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Каких кораблей? На весь современный Рейх, благодаря усилиям меркельши осталась одна подводная лодка.
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Вообще-то 6 субмарин у немцев, больше чем у Рашки на Балтике. И подлодки это новые, 2000-х годов постройки.
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взагалі-то у попередніх війнах, німці без напрягу виносили росіян з співвідношенням 1 до 10, так що краще помовчіть.
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а сколько же можно америкой закрывать свои просчеты...пора европе самой отвечать на вызовы россии в этой части света, сирии и не севере африки
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Как то сложно мы ловим мышку. Не сразу. Хотя дело не сложное. После войны с Грузией в 2008г и накануне когда в Бухаресте должны были(обещали) дать статус Украине кандидата в ЕС. Но не дали и Грузию почти сдали. И сразу было сказано что мы следующие---мы 10 лет лапшу на свои уши от них вешали с упоением. И по сей час. А ведь так получилось что дальние но сильные страны нас поддерживали по настоящему. Канада, США, Австралия и что важно Англия. И там мощнейшая ещё и диаспора---такой ни у кого! А ведь брексти нам на руку---долбодятлу ясно. А этот вз-лох-маченый коротышка мелет буру. Тот Мид разогнать---там брежневские второгодники за спинами своих внучков стоят.
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Согласен, но похоже европу все устраивает, история как всегда учит тому, что ничему не учит.
Они все еще не готовы принять то, что без ликвидации рашки, никогда ни при каких обстоятельствах не будет мира и стабильности в европе.
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Ана.. на Бундесвер вся надежда...вот сп-2 достроят и дальше будут поддерживать Украину
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"Германия готова обеспечивать присутствие кораблей ВМС Бундесвера в Черном море"

и что? кому от этого холодно или жарко!?
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Какие корабли Бендесвера в Черном море ???!!! Какие вы наивные ребятки...Германия сейчас все силы бросила на строительство СОВМЕСТНО с РФ газопровода "СП - 2" !!! Там СЕЙЧАС ее настоящие интересы, а когда достроят и запустят - тогда и тема " Украина" для Германии вообще закроется...включите свои мозги и трезво посмотрите на расклад событий.
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Одни слова. Как ближе к делу - так нужно сохранить пути к сотрудничеству с кацапстаном. Слышали и видели это сто раз.
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Хорошо бы и в Азовском. И в Марике их дислоцировать. Германия готова обеспечивать присутствие кораблей ВМС Бундесвера в Черном море, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2236
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Не верю ! Тем более в это : " Готова и дальше поддерживать " . Когда это Германия поддерживала Украину ?
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краще б Германія, що є найбільшим споживачем нафти і газу з рф, припинила б спонсорувати режим путіна.
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Ну так і пришліть в Чорне море тіпа на навчання парочку фрегатів типу "Бремен",або "Бранденбург",ну і корветів типу "Брауншвейг" також парочку. От буде підтримка,так підтримка...
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Ніхто не сумнівається, що панове німці можуть виділити свої кораблі "для забезпечення присутності". Питання в тому, чи будуть вони вести "вогонь на ураження".
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И сопровождайте наших в следующем походе! Или слабо?
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погоняют эсминец кельн и поторгуют когдато боевыми фейсами - а счас какието импотенты
даже японцы боевитей!!!!! Німеччина готова забезпечувати присутність кораблів ВМС Бундесверу в Чорному морі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4069
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГермания готова обеспечивать присутствие кораблей ВМС Бундесвера в Черном море, - Минобороны
 
 
 
 
 
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