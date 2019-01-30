 Германия готова обеспечивать присутствие кораблей ВМС Бундесвера в Черном море, - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Об этом шла речь во время встреч замминистра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолия Петренко с уполномоченным по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Федерального Министерства иностранных дел Германии Михаэлем Зильбертом и с парламентским государственным секретарем Бундесвера Томасом Зильберхорном в Германии.

"Немецкая сторона заверила в готовности и в дальнейшем поддерживать Украину в вопросах деэскалации и сдерживания российской вооруженной агрессии, в том числе, путем обеспечения военного присутствия кораблей ВМС Бундесвера в Черном море, добиваться освобождения украинских моряков и всесторонней поддержке реформ в секторе безопасности и обороны Украины", - отмечается в сообщении Минобороны Украины.

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