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 Экономика
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Все про:аэропорт (1173) Борисполь (554) Укрзализныця (1544) пассажиропоток (20)

 За два месяца экспресс в аэропорт Борисполь перевез 105 тыс. пассажиров, - Укрзализныця

С 30 ноября прошлого года по 30 января 2019 г. железнодорожный экспресс с железнодорожного вокзала в Киеве до аэропорта "Борисполь" совершил 3 275 рейсов и перевез более 105 тыс. пассажиров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"Статистика свидетельствует: больше пассажиров Kyiv Boryspil Express путешествует по пятницам, средам, понедельникам и воскресеньям. Пик перевозок в интервале между 17:00 и 20:00", - говорится в сообщении.

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В компании отмечают, что в отдельные, пиковые отрезки, рельсобус заполнен пассажирами до отказа, поэтому изучается возможность привлечения к работе на маршруте подвижного состава повышенной вместимости.

Источник: https://censor.net.ua/n3109135
 
   
 Топ комментарии
 
Странно...

Перевёз всё-таки? А зрадофилы кричали, что он сломался сразу же и ха-ха-ха, и хо-хо-хо?
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Нада там загиперлупить, шоб усє влєзлі...
🤣
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105000:3275=32 пассажира за рейс.
105000х80х6=50400000 грн/год.
Из Википедии:
Проект обошелся в 580 млн гривен.

при стоимости билета 80 гривен проект окупится в течение 10 лет

Нет, такими темпами не окупится.
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Странно...

Перевёз всё-таки? А зрадофилы кричали, что он сломался сразу же и ха-ха-ха, и хо-хо-хо?
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Ну перевез это громко сказано, ему еще местами локомотивы цепляли
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Это да. Его, местами, самого перевезли. За два месяца экспресс в аэропорт Борисполь перевез 105 тыс. пассажиров, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 4896
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Только не хаварите, что это разбогатевшие украинцы возвращаясь с еженедельно отдыха на всяческих экзотических островах мчат домой с аэропорта на электричке..
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Нада там загиперлупить, шоб усє влєзлі...
🤣
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Чего то там с поездами намутили, старые какие то, видел ролик у Шария, ломаются постоянно, потому что их типа перекрасили а двигатели не ремонтировали, хотя хз, может гонево
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Ролик у шмария? Ты б ещё сюда ролики от ********** и ********* приплёл.
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- мужчина, вы платили за проезд?
- О! за проезд!
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30 чел за поездку. Может надо было бусик запустить?Сколько бы с'экономили.
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Pyga BESTia

Браво. у мене вийшло 32 чол. а що там у ємели з економічною доцільністю даного проекту ?
окрім піару...
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30 человек при том что экспресс расчитан на 100 пассажиров.
загруженность 30%.
итого окупаемость в течении 10-12 лет.
это 8% годовых в гривне)))))))))
вложили 580 милионов гривен под 8% годовых....
чистая прибыль не перекроет инфляцию
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Це потужне досягнення, раз кожен тиждень про то повідомлення. Людей рахують. А куди перевіз? Може на кладбище?
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105000:3275=32 пассажира за рейс.
105000х80х6=50400000 грн/год.
Из Википедии:
Проект обошелся в 580 млн гривен.

при стоимости билета 80 гривен проект окупится в течение 10 лет

Нет, такими темпами не окупится.
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из 50 млн выручки нужно отнять 10-12 млн грн затрат на зарплату, топливо и содержание и ремонт поездов и всей ветки экспресса,
ах да, и налог на прибыль
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Таксисти тихо наспівують БГ ,,етот поезд в огне...,,
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЗа два месяца экспресс в аэропорт Борисполь перевез 105 тыс. пассажиров, - Укрзализныця
 
 
 
 
 
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