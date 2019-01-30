 За два месяца экспресс в аэропорт Борисполь перевез 105 тыс. пассажиров, - Укрзализныця

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"Статистика свидетельствует: больше пассажиров Kyiv Boryspil Express путешествует по пятницам, средам, понедельникам и воскресеньям. Пик перевозок в интервале между 17:00 и 20:00", - говорится в сообщении.

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В компании отмечают, что в отдельные, пиковые отрезки, рельсобус заполнен пассажирами до отказа, поэтому изучается возможность привлечения к работе на маршруте подвижного состава повышенной вместимости.