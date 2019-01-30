 За два месяца экспресс в аэропорт Борисполь перевез 105 тыс. пассажиров, - Укрзализныця

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
"Статистика свидетельствует: больше пассажиров Kyiv Boryspil Express путешествует по пятницам, средам, понедельникам и воскресеньям. Пик перевозок в интервале между 17:00 и 20:00", - говорится в сообщении.
В компании отмечают, что в отдельные, пиковые отрезки, рельсобус заполнен пассажирами до отказа, поэтому изучается возможность привлечения к работе на маршруте подвижного состава повышенной вместимости.
Перевёз всё-таки? А зрадофилы кричали, что он сломался сразу же и ха-ха-ха, и хо-хо-хо?
🤣
- О! за проезд!
Браво. у мене вийшло 32 чол. а що там у ємели з економічною доцільністю даного проекту ?
окрім піару...
загруженность 30%.
итого окупаемость в течении 10-12 лет.
это 8% годовых в гривне)))))))))
вложили 580 милионов гривен под 8% годовых....
чистая прибыль не перекроет инфляцию
105000х80х6=50400000 грн/год.
Из Википедии:
Проект обошелся в 580 млн гривен.
при стоимости билета 80 гривен проект окупится в течение 10 лет
Нет, такими темпами не окупится.
ах да, и налог на прибыль