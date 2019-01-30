 Если приходы УПЦ МП не перерегистрируются в Минкульте как РПЦ, то они потеряют статус неприбыльной организации и будут платить налоги, - Винник

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, в эфире телеканала "Прямой" нардеп отметил, что приходы УПЦ (МП) могут существовать в Украине, но эта церковь должна называться Русской православной церковью.

"А что будет, если они не переименуются? Всё просто. Дело в том, что церковь является неприбыльной организацией. Она должна быть зарегистрирована в Минкульте, где ведется учет неприбыльных религиозных, церковных организаций. А если РПЦ, нарушая закон Украины откажется выполнять его требование относительно названия и переименовании в РПЦ, она не получит статуса неприбыльной организации. Русской православной церкви придется платить налоги", - сказал И.Винник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минкульт обнародовал список церквей с центром в РФ, подлежащих переименованию в течение трех месяцев

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.