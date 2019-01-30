 Если приходы УПЦ МП не перерегистрируются в Минкульте как РПЦ, то они потеряют статус неприбыльной организации и будут платить налоги, - Винник

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, в эфире телеканала "Прямой" нардеп отметил, что приходы УПЦ (МП) могут существовать в Украине, но эта церковь должна называться Русской православной церковью.
"А что будет, если они не переименуются? Всё просто. Дело в том, что церковь является неприбыльной организацией. Она должна быть зарегистрирована в Минкульте, где ведется учет неприбыльных религиозных, церковных организаций. А если РПЦ, нарушая закон Украины откажется выполнять его требование относительно названия и переименовании в РПЦ, она не получит статуса неприбыльной организации. Русской православной церкви придется платить налоги", - сказал И.Винник.
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
вот и всьо что было,
ты как хочеш енто назови,
для каго быть может пролетная погода,
а ведь ето провод РПЦ!
Вот это лупанул чувак.
Церквушка на земле стоит а не в воздухе висит....налог на землю который сейчас не платят....а там вокруг церквушек отвод немалый всегда...
Расчетные счета у каждого попа есть...денежки которые по безналу проходят легко обложит налогом...
Приходные документы на весь товар...кресты...иконы...прочая лабуда...
Заставить в церковных лавочках( ну там где свечечки-крестики-иконки-брошюрки) поставить кассовый аппарат. Раз.
Два. Заставить вести бухучёт по предоставленным услугам, как то : венчания, крещения, отпевания, соборования и т.д.чем там они занимаются
Три. Заставить вести учёт хотя бы денежных дарований.
Чисто как дилетант. Просто размышления.
он говорит, что если они не переименуются- то значит
1. они не могут быть зареганы как неприбыльная организация, т.е Минкульт откажет им в регистрации и они потеряют статус неприбыльной организации
2. сл-но в этом случае, им остается либо быть незаренными в Украине (т.е незаконными)
3. либо регаться как "прибыльная" организация и платить налоги
- ну что имеешь...хоть десятину?
- нет... я все отдаю Богу...
- как?
- выхожу... подбрасываю в небо и говорю - "на тебе Боже"....а что упало - то мое
Література, свічки, атрибути. Це ж московська агітаційно-ідеологічна продукція.
Геть забули, для чого живемо, дихаємо. І навіть не здогадуємося, що прийшли на цю Землю з одним єдиним завданням - знайти щастя
У Бога немає релігії ... А ще у Бога немає канонів, п'яти стовпів і правила не носити квітчастий одяг. Йому байдуже чи їмо ми яблука до Спаса, чи готуємо молоко і м'ясо на різних плитах і чи приймаємо їжу в світлий час доби під час рамадану. Він не вимагає читати намаз, наказуючи робити обрізання і вірити в те, що світ заснований на стражданні. Йому не потрібен наш двотижневий піст, пісне обличчя і вирізана діра в районі серця в знак скорботи за покійним.
Все це попридумували самі люди: зліпили богів, намалювали ікони і нанесли на білий камінь орнаменти. Століттями вели релігійні війни, знищували рудоволосих жінок і тих, хто думав інакше. Написали сотні книг, розробили тисячі правил і обмежень. Засудили всіх, хто не виконує "Мікве", не молиться за померлих, на манер протестантів і не визнає літургії. І нічого за 2000 років не змінилося. Ми вивчили мови, користуємося інтернетом, розробили розумні палички для їжі і зберігаємо пуповинну кров, але продовжуємо вбивати, грабувати, брехати і ненавидіти, незважаючи на Ісуса, Крішну, Мухаммеда і Будду. Ми сваримося на вулицях і в вагонах метро. Маємо сотні з половиною ворогів. Граємо в схованки і підробляємо голоси. Носимо маски і штучні клапани. І геть забули, для чого живемо, дихаємо і зціджуємо молоко.
І навіть не здогадуємося, що прийшли на цю Землю з одним єдиним завданням - знайти щастя.
Магатма Ґанді
[Магатма Ґанді: У Бога немає релігії ...]: Посмотри! http://ua24ua.net/magatma-andi-u-boga-nemae-religii/
😇
..
Какие налоги ? Как СПД ? Так чтоб платить налоги как СПД нужно тоже зарегистрироваться как СПД. И ещё они кого то клоуном называют, депутаты ВР, а в законах ноль.
И это неприбыльная организация???