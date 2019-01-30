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 Если приходы УПЦ МП не перерегистрируются в Минкульте как РПЦ, то они потеряют статус неприбыльной организации и будут платить налоги, - Винник

Если Украинская православная церковь (Московского патриархата) откажется выполнять требования закона об изменении названия, то она не получит статус неприбыльной организации и придется платить налоги, пояснил народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко") Иван Винник.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, в эфире телеканала "Прямой" нардеп отметил, что приходы УПЦ (МП) могут существовать в Украине, но эта церковь должна называться Русской православной церковью.

"А что будет, если они не переименуются? Всё просто. Дело в том, что церковь является неприбыльной организацией. Она должна быть зарегистрирована в Минкульте, где ведется учет неприбыльных религиозных, церковных организаций. А если РПЦ, нарушая закон Украины откажется выполнять его требование относительно названия и переименовании в РПЦ, она не получит статуса неприбыльной организации. Русской православной церкви придется платить налоги", - сказал И.Винник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минкульт обнародовал список церквей с центром в РФ, подлежащих переименованию в течение трех месяцев

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3109134
 
 
 Топ комментарии
 
Ну шо, кацапье, выбирайте куда вас - к умным или к красивым. Одной задницей на двух стульях теперь уже не посидите, как прежде.
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вот и всё!.. через год УПЦ МП не будет, а Онуфрий будет ездить на гужевом транспорте..
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Ну шо толково придумано. Захочешь бабла перерегеистрируешь...бедные фсб попы шо теперь делать, наверняка гебня там думает как бы обойти запрет
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Вот и всьо что было,
вот и всьо что было,
ты как хочеш енто назови,
для каго быть может пролетная погода,
а ведь ето провод РПЦ!Если приходы УПЦ МП не перерегистрируются в Минкульте как РПЦ, то они потеряют статус неприбыльной организации и будут платить налоги, - Винник - Цензор.НЕТ 6004
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Всё просто. Дело в том, что церковь является неприбыльной организацией.

Вот это лупанул чувак.
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Там исчо на комуслуги скидка нехилая...))
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Почему тебе не понравилось, что заставляют Кремлёвскую ПЦ назваться РПЦ, а не украинской?
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Ну никуя себе неприбыльные организации. Попы все на внедорожниках и все в золоте ездят. А что можно зарегистрировать свою фирму под неприбыльную организацию?
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В Паші Мерседеса виявляється МЕРС то неприбутковий?
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Ну шо, кацапье, выбирайте куда вас - к умным или к красивым. Одной задницей на двух стульях теперь уже не посидите, как прежде.
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вот и всё!.. через год УПЦ МП не будет, а Онуфрий будет ездить на гужевом транспорте..
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Ну шо толково придумано. Захочешь бабла перерегеистрируешь...бедные фсб попы шо теперь делать, наверняка гебня там думает как бы обойти запрет
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Патеряют статус, зато палучат БАНАНУС!
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Так это..того..мечтовое для их дело..
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Так прихожане наличкой носят пожертвования ,а там дели как хочешь .
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Незаконное обогащение и уход от уплаты налогов в плечи .....есть варианты)
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Надо ще довести шо рід Президента іде від Самого Іісуса!
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Ти що, сумніваєшся, зрадофіліще???!))))
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Даже вне зависимости от перерегистрации, пора бы уже ВСЕМ церковникам налоги платить, в Украине все-таки живут. К врачам ходят, военные и полицейские их охраняют, и, выходит, что все на шару, - не канонично получается!
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Трепотня ,а как в реале с них налоги брать , с кого ?
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Встановимо абонплату у розмірі 100%.
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ну порошенко-гройсмановские напёрсточники это могут . всю жизнь газовая точка была бесплатной ,а они абонплату ввели .
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дурню гониш. по теплу в нас давно тариф з двох частин складається. так званий постійно-умовний і постійно-змінний. Це економіка.
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Я имею ввиду газовые плиты .С какого болта абонплата?
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податок на землю, на дзвін,на прихожан рпц (якщо такі будуть) а також постійні перевірки з податкової,пожежної служб. і попи самі повтікають
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С попа брать...
Церквушка на земле стоит а не в воздухе висит....налог на землю который сейчас не платят....а там вокруг церквушек отвод немалый всегда...
Расчетные счета у каждого попа есть...денежки которые по безналу проходят легко обложит налогом...
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Бухгалтерские книги должны будут вести...
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бред. нужен задокументированный доход, с которого взимается налог. с какого пальца налоговый инспектор высосет эту цифру в церкви?
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Ну они торгуют и свечками и золотом и серебром ,торговля вообще то есть .
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вы можете представить себе налоговую проверку в церкви?
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Не ,я ж об этом и говорю.Хотелось бы посмотреть на безбожников .
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Когда идет пооверка предпоиятия иди магазина...клиенты этого даже не замечают....аналогично будет и в церкви...служба службой...а документы в налоговою носить придется..
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Как ты его заставишь принести? спецназ за батюшкой отправишь?
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В церковной лавке аж запросто...
Приходные документы на весь товар...кресты...иконы...прочая лабуда...
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Нюю, мона поставить автоматы торгующия свечками и святою водицею, подключенныя к фискалам...🤣
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Фискальный кассовый аппарат решит все проблемы...
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Ну так...чисто размышления.

Заставить в церковных лавочках( ну там где свечечки-крестики-иконки-брошюрки) поставить кассовый аппарат. Раз.

Два. Заставить вести бухучёт по предоставленным услугам, как то : венчания, крещения, отпевания, соборования и т.д.чем там они занимаются

Три. Заставить вести учёт хотя бы денежных дарований.

Чисто как дилетант. Просто размышления.
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ну он вообще-то немного не так говорит
он говорит, что если они не переименуются- то значит
1. они не могут быть зареганы как неприбыльная организация, т.е Минкульт откажет им в регистрации и они потеряют статус неприбыльной организации
2. сл-но в этом случае, им остается либо быть незаренными в Украине (т.е незаконными)
3. либо регаться как "прибыльная" организация и платить налоги
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Насправді РПЦ є комерційною організацією, бо має розцінки на хрещення, вінчання, відспівування... Нехай платять податки.
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"Самое больное место у попов - кошелёк... Ударьте из по кошельку, и они завопят от боли...". (Сервет, деятель эпохи Реформации).
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два попа:
- ну что имеешь...хоть десятину?
- нет... я все отдаю Богу...
- как?
- выхожу... подбрасываю в небо и говорю - "на тебе Боже"....а что упало - то мое
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А Господь-Бог смотрит на нашу суєту сует - да и думат-сокрушается: да чего ж я вас не расчихал, кады вы совокупляться и плодиться начали, неблагодарныя!
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Не "Русской", а рюзьгою чи московитською. Яке відношення сатанат має до Русі, до церкви і до православ`я загалом?
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Так вони ж зареєстровані як УПЦМП і просто не будуть міняти назву і пере єрестровуватись і що тоді? Если приходы УПЦ МП не перерегистрируются в Минкульте как РПЦ, то они потеряют статус неприбыльной организации и будут платить налоги, - Винник - Цензор.НЕТ 6016
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Их исключат из реестра неприбыдьных организаций...и обяжут платить налоги на общих основаниях...
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Церкви- неприбуткові організації? Я наразі жалкую, що в попи не пішов. Через одного Лексуси та Рейнджі. Вірити не обов'язково, головне обіцяти гріхи замолити...
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хрушев это сделал , чем сократил количество приходов буквально на 50% ,при этом свечки и другое должны были продавать по фиксированной цене и платить с них налог))))))
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осмелился хоть что-то полезное сделать когда война была позади
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Да уж,теперь бодяжным Кагорчиком не по торгуешь без акциза...Совсем гайки рАссЕйским попам прикрутили.Да и со свечных заводиков налог платить придётся.Ой горе то какое...
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По кассовому аппарату и налоговому инспектору за счет заведения
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І ще: ввести контроль та обмеження на ввезення товарів церковного призначення з рашки.
Література, свічки, атрибути. Це ж московська агітаційно-ідеологічна продукція.
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Магатма Ґанді: У Бога немає релігії ...
Геть забули, для чого живемо, дихаємо. І навіть не здогадуємося, що прийшли на цю Землю з одним єдиним завданням - знайти щастя

У Бога немає релігії ... А ще у Бога немає канонів, п'яти стовпів і правила не носити квітчастий одяг. Йому байдуже чи їмо ми яблука до Спаса, чи готуємо молоко і м'ясо на різних плитах і чи приймаємо їжу в світлий час доби під час рамадану. Він не вимагає читати намаз, наказуючи робити обрізання і вірити в те, що світ заснований на стражданні. Йому не потрібен наш двотижневий піст, пісне обличчя і вирізана діра в районі серця в знак скорботи за покійним.
Все це попридумували самі люди: зліпили богів, намалювали ікони і нанесли на білий камінь орнаменти. Століттями вели релігійні війни, знищували рудоволосих жінок і тих, хто думав інакше. Написали сотні книг, розробили тисячі правил і обмежень. Засудили всіх, хто не виконує "Мікве", не молиться за померлих, на манер протестантів і не визнає літургії. І нічого за 2000 років не змінилося. Ми вивчили мови, користуємося інтернетом, розробили розумні палички для їжі і зберігаємо пуповинну кров, але продовжуємо вбивати, грабувати, брехати і ненавидіти, незважаючи на Ісуса, Крішну, Мухаммеда і Будду. Ми сваримося на вулицях і в вагонах метро. Маємо сотні з половиною ворогів. Граємо в схованки і підробляємо голоси. Носимо маски і штучні клапани. І геть забули, для чого живемо, дихаємо і зціджуємо молоко.
І навіть не здогадуємося, що прийшли на цю Землю з одним єдиним завданням - знайти щастя.

Магатма Ґанді
[Магатма Ґанді: У Бога немає релігії ...]: Посмотри! http://ua24ua.net/magatma-andi-u-boga-nemae-religii/
😇
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А с какой стати они неприбыльная организация...т.е все православные рестораны, православные турагенства ка святым местам, православные гостинные дома, праваславныя лавки по торговле золотыми изделиями, православные ларьки в храме это все неприбыльная организация???!!!!
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За свечки, получение разрешения от пожарников, огнетушители за каждой иконой, пожарная сигнализация на центральньій пульт, ежедневньіе инспекции соблюдения пожарной безопасности за счет заведения
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А если такой организации нет, то и договора на поставку услуг заключать не с кем. Или регистрация как контора "рога и копыта" с получнием услуг + налоги,либо отключение воды,э\э,газа,канализации,вывоз мусора и тд.
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Возможно Гугл что то ТАКОЕ знает .. Хм !! Интересное соседство . .

Если приходы УПЦ МП не перерегистрируются в Минкульте как РПЦ, то они потеряют статус неприбыльной организации и будут платить налоги, - Винник - Цензор.НЕТ 5756 ..
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За целование икон и омьіввния святой водой, разрешения от саниспекции, ежежневньіе анализьі святой водьі, мьітье икон санрастворами, ежедневньіе инспекции соблюдения санбезопасности за счет заведения
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Похоже БПП следует расшифровывать как Блок петровых придурков.
Какие налоги ? Как СПД ? Так чтоб платить налоги как СПД нужно тоже зарегистрироваться как СПД. И ещё они кого то клоуном называют, депутаты ВР, а в законах ноль.
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Шо,пля,платити податки? Нє,тока нє єта... "Шеф,все пропало,все пропало"...(с)
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Усе вірно треба карати за руцький мір гривнею)
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везде заходишь - ценники: 40уст за здравие, за упокой, за то, за се - везде цены написаны.
И это неприбыльная организация???
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЕсли приходы УПЦ МП не перерегистрируются в Минкульте как РПЦ, то они потеряют статус неприбыльной организации и будут платить налоги, - Винник
 
 
 
 
 
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